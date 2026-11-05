David Ospina recibió mensaje que sus hijos le enviaron entre lágrimas luego de confirmar su retiro del fútbol: “Nos quedan muchísimas cosas por vivir”

La joven abrazó al exarquero colombiano después de pronunciar unas palabras que marcaron uno de los momentos más personales de la premiere - crédito @d_ospina1/ Instagram

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Los hijos de David Ospina se emocionaron hasta las lágrimas durante la presentación de Ospina: el rey David, el documental que repasa la carrera del exarquero colombiano y que se estrena el jueves 5 de noviembre.

La familia del deportista acompañó el evento y tomó la palabra frente a los asistentes para reconocer el recorrido de quien anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años.

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La hija mayor del exjugador, Dulce María Ospina, compartió en sus historias de Instagram parte de lo que ocurrió durante la presentación. En uno de los videos se ve a su hermano menor llorar mientras se dirige a su padre desde el escenario. Ella se acercó para abrazarlo y también se mostró conmovida por la situación.

Los hijos de David Ospina lloraron al homenajearlo tras su retiro del fútbol - crédito montaje REUTERS/Luisa González - @d_ospina1/Instagram

La escena tuvo lugar pocos días después de que David Ospina confirmara que puso fin a una trayectoria de casi dos décadas. La decisión abrió una nueva etapa para el guardameta, quien tuvo un amplio recorrido en clubes y fue una de las figuras habituales de la Selección Colombia.

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Dulce María Ospina le dedicó unas palabras a su padre

La joven también habló frente a los invitados y su voz se quebró mientras le expresaba a su padre el lugar que ocupa en su vida. Tras concluir su intervención, ambos se fundieron en un abrazo que fue acompañado por aplausos de los presentes.

“Todavía nos quedan muchísimas cosas para vivir juntos, hoy quiero acompañarte, abrazarte y recordarte que siempre voy a estar para ti. Te amo y qué bonito ser tu hija y poder compartir todo esto contigo”, dijo Dulce María Ospina durante el evento.

El mensaje puso el foco en la relación familiar que acompañó al exarquero durante su carrera. La intervención de sus hijos se convirtió en uno de los momentos centrales de la presentación del documental, que reconstruye distintos pasajes de su recorrido dentro del fútbol.

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Dulce María Ospina tomó la palabra para homenajear al exarquero ante los invitados - crédito @dulcemaria.os/ Instagram

Las imágenes difundidas por Dulce María mostraron que su hermano también intentó dedicarle algunas palabras al deportista, aunque no pudo continuar sin llorar. La joven lo contuvo en el escenario mientras el público seguía con atención el homenaje.

El documental repasará casi 20 años de carrera de David Ospina

Ospina: el rey David contará con cuatro episodios y tendrá como eje el camino profesional del exfutbolista. La producción se estrenará este jueves 5 de noviembre a través de Teleantioquia, luego de una premiere que reunió a personas cercanas al protagonista.

El documental llega en simultáneo con el retiro de Ospina, anunciado el martes 3 de noviembre. A sus 38 años, el arquero cerró una etapa que incluyó participaciones con la Selección Colombia y experiencias en el fútbol internacional.

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La producción resumirá cerca de 20 años de carrera y buscará mostrar aspectos de su vida deportiva desde los primeros pasos hasta el cierre de su actividad profesional. La presencia de su familia en la presentación añadió un componente personal a la despedida pública del deportista.

La serie documental repasará cerca de dos décadas de carrera dentro del fútbol - crédito @nacionaloificial/Instagram

La reacción de sus hijos reflejó el impacto que tuvo el anuncio dentro de su entorno más cercano. Para la familia, la jornada no solo representó el lanzamiento de una serie documental, sino también el final de un período marcado por entrenamientos, competencias, concentraciones y viajes.

Durante su trayectoria, Ospina se consolidó como uno de los arqueros con mayor presencia en la historia reciente de Colombia. Su salida del fútbol profesional pone fin a un ciclo que lo tuvo como referente de la selección nacional en distintos torneos y procesos deportivos.

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El exarquero eligió presentar el documental en el mismo momento en que confirmó su retiro. Esa coincidencia permitió reunir en una misma jornada el repaso de su carrera y los mensajes de quienes lo acompañaron fuera de las canchas.

David Ospina presentó el documental en medio de los homenajes por el fin de su carrera - crédito @nacionaloficial/Instagram

La participación de sus hijos añadió uno de los pasajes más personales de la noche. “Qué bonito ser tu hija y poder compartir todo esto contigo”, expresó Dulce María antes de abrazar a su padre frente a los asistentes.