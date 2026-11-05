Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su programación día a día: Charli XCX, The Prodigy, Arcángel, Rawayana, Travis Scott y David Guetta encabezan los carteles

Así será la distribución por días de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2027 - crédito @festereopicnic/ Instagram

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El Festival Estéreo Picnic 2027 confirmó la distribución de su cartel por días para las tres jornadas que se realizarán el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La edición número 16 reunirá a más de 70 artistas nacionales e internacionales, con figuras como Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold y The Neighbourhood.

La organización del encuentro musical ya había anunciado el cartel general de la próxima edición, pero la programación por fechas permitirá a los asistentes conocer qué artistas estarán presentes en cada una de las jornadas. El festival mantendrá su formato de tres días consecutivos y contará con propuestas de pop, música electrónica, rock, hip hop, música urbana y sonidos alternativos.

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Entre los nombres confirmados también aparecen Rawayana, The Prodigy, Milo J, Sombr, Fontaines D.C., Raye, Cage the Elephant, Lola Young, Kasabian, Bicep, Nina Kraviz, El Mató a un Policía Motorizado, Lola Índigo, Amaia, Young Cister y Mitú.

Viernes 19 de marzo

Charli XCX

The Neighbourhood

The Prodigy

Fontaines D.C.

Marlon Hoffstadt

Malcolm Todd

Raye

The Avalanches

Adéla

Boys Noize

Tiga

Lola Índigo

Boy Harsher

La Ramona

Depresión Sonora

Die Spitz

Mind Enterprises

Violet Grohl

Amanda Musi

Estamos Perdidos

ANNE

Annasofia

Encarta 98

Lila Sky

Gotshell

Jack Vargas

b44dlove

Luz No Estrella

La primera jornada del Festival Estéreo Picnic 2027 abrirá la programación en el Parque Simón Bolívar, escenario que volverá a recibir el evento después de sus anteriores ediciones. La fecha reunirá propuestas de distintos géneros y marcará el inicio de un fin de semana con actividades distribuidas en varios escenarios y clubes.

La jornada contará con zonas de comidas, espacios de descanso, bares, experiencias de marcas, puntos de mercancía oficial y estaciones de recarga sin efectivo. El público podrá acceder a estas áreas según la localidad adquirida.

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Sábado 20 de marzo

Arcángel

Avenged Sevenfold

Rawayana

Amelie Lens

Khruangbin

The War on Drugs

Nina Kraviz

Kasabian

Patrick Topping

XXXXXXX

Mitú

El Mató a un Policía Motorizado

Luch

Chuwi

Winona Riders

Amaia

Young Cister

Nohaaddana

Pepo

Lady Arias

A. Chal

DeGlorian

Zuko OMG

Keke Minowa

Conjunto Media Luna

María Manuela

El sábado concentrará otra parte de los artistas incluidos en el cartel de la edición 2027. La programación combinará nombres internacionales con proyectos de Colombia y América Latina, una fórmula que se ha mantenido en las últimas entregas del festival.

Domingo 21 de marzo

Travis Scott

David Guetta

Milo J

Sombr

Cage the Elephant

Lola Young

Four Tet

Slayyyter

Tomora

Bicep

Leon Bridges

Amine De Pétrin

Sammy Virji

Topboy

Ninajirachi

Midnight Generation

Nicola Cruz, DJ set

Snow Strippers

Austin TV

Vic Deal

Astro

Emyl Rusev

Ela Conem

Lechuga Zafiro

Selva Volcán

Entrañas

NO20 (2AT x Nixss)

Siete Catorce

La tercera y última jornada cerrará el Festival Estéreo Picnic 2027.

La organización habilitó cuatro tipos de acceso para el festival: General, General+, VIP y Futuro Picnic. Esta última categoría estará destinada a menores desde los siete años, quienes deberán ingresar con un adulto responsable y tendrán acceso limitado a zonas específicas del evento.

El festival reunirá a más de 70 artistas en Bogotá

El anuncio de la programación por días se conoce después de la venta inicial de entradas bajo la modalidad Creyentes, que permitió adquirir combos para las tres jornadas antes de que se revelara el cartel. Con los artistas ya confirmados, el público podrá organizar su asistencia de acuerdo con las fechas de sus presentaciones.

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La venta general de entradas se realizará a través de Ticketmaster. El festival tendrá localidades para los tres días, con acceso a más de cinco escenarios, zonas gastronómicas, áreas de descanso y experiencias complementarias dentro del Parque Simón Bolívar.