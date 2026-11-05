Colombia

Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su programación día a día: Charli XCX, The Prodigy, Arcángel, Rawayana, Travis Scott y David Guetta encabezan los carteles

La programación del encuentro musical de Bogotá tendrá artistas internacionales y colombianos repartidos entre las jornadas del 19, 20 y 21 de marzo

Así será la distribución por días de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2027 - crédito @festereopicnic/ Instagram
Así será la distribución por días de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2027 - crédito @festereopicnic/ Instagram
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El Festival Estéreo Picnic 2027 confirmó la distribución de su cartel por días para las tres jornadas que se realizarán el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La edición número 16 reunirá a más de 70 artistas nacionales e internacionales, con figuras como Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold y The Neighbourhood.

La organización del encuentro musical ya había anunciado el cartel general de la próxima edición, pero la programación por fechas permitirá a los asistentes conocer qué artistas estarán presentes en cada una de las jornadas. El festival mantendrá su formato de tres días consecutivos y contará con propuestas de pop, música electrónica, rock, hip hop, música urbana y sonidos alternativos.

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Entre los nombres confirmados también aparecen Rawayana, The Prodigy, Milo J, Sombr, Fontaines D.C., Raye, Cage the Elephant, Lola Young, Kasabian, Bicep, Nina Kraviz, El Mató a un Policía Motorizado, Lola Índigo, Amaia, Young Cister y Mitú.

Viernes 19 de marzo

  • Charli XCX
  • The Neighbourhood
  • The Prodigy
  • Fontaines D.C.
  • Marlon Hoffstadt
  • Malcolm Todd
  • Raye
  • The Avalanches
  • Adéla
  • Boys Noize
  • Tiga
  • Lola Índigo
  • Boy Harsher
  • La Ramona
  • Depresión Sonora
  • Die Spitz
  • Mind Enterprises
  • Violet Grohl
  • Amanda Musi
  • Estamos Perdidos
  • ANNE
  • Annasofia
  • Encarta 98
  • Lila Sky
  • Gotshell
  • Jack Vargas
  • b44dlove
  • Luz No Estrella

La primera jornada del Festival Estéreo Picnic 2027 abrirá la programación en el Parque Simón Bolívar, escenario que volverá a recibir el evento después de sus anteriores ediciones. La fecha reunirá propuestas de distintos géneros y marcará el inicio de un fin de semana con actividades distribuidas en varios escenarios y clubes.

La jornada contará con zonas de comidas, espacios de descanso, bares, experiencias de marcas, puntos de mercancía oficial y estaciones de recarga sin efectivo. El público podrá acceder a estas áreas según la localidad adquirida.

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Sábado 20 de marzo

  • Arcángel
  • Avenged Sevenfold
  • Rawayana
  • Amelie Lens
  • Khruangbin
  • The War on Drugs
  • Nina Kraviz
  • Kasabian
  • Patrick Topping
  • XXXXXXX
  • Mitú
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Luch
  • Chuwi
  • Winona Riders
  • Amaia
  • Young Cister
  • Nohaaddana
  • Pepo
  • Lady Arias
  • A. Chal
  • DeGlorian
  • Zuko OMG
  • Keke Minowa
  • Conjunto Media Luna
  • María Manuela

El sábado concentrará otra parte de los artistas incluidos en el cartel de la edición 2027. La programación combinará nombres internacionales con proyectos de Colombia y América Latina, una fórmula que se ha mantenido en las últimas entregas del festival.

Domingo 21 de marzo

  • Travis Scott
  • David Guetta
  • Milo J
  • Sombr
  • Cage the Elephant
  • Lola Young
  • Four Tet
  • Slayyyter
  • Tomora
  • Bicep
  • Leon Bridges
  • Amine De Pétrin
  • Sammy Virji
  • Topboy
  • Ninajirachi
  • Midnight Generation
  • Nicola Cruz, DJ set
  • Snow Strippers
  • Austin TV
  • Vic Deal
  • Astro
  • Emyl Rusev
  • Ela Conem
  • Lechuga Zafiro
  • Selva Volcán
  • Entrañas
  • NO20 (2AT x Nixss)
  • Siete Catorce

La tercera y última jornada cerrará el Festival Estéreo Picnic 2027.

La organización habilitó cuatro tipos de acceso para el festival: General, General+, VIP y Futuro Picnic. Esta última categoría estará destinada a menores desde los siete años, quienes deberán ingresar con un adulto responsable y tendrán acceso limitado a zonas específicas del evento.

El festival reunirá a más de 70 artistas en Bogotá

El anuncio de la programación por días se conoce después de la venta inicial de entradas bajo la modalidad Creyentes, que permitió adquirir combos para las tres jornadas antes de que se revelara el cartel. Con los artistas ya confirmados, el público podrá organizar su asistencia de acuerdo con las fechas de sus presentaciones.

La venta general de entradas se realizará a través de Ticketmaster. El festival tendrá localidades para los tres días, con acceso a más de cinco escenarios, zonas gastronómicas, áreas de descanso y experiencias complementarias dentro del Parque Simón Bolívar.

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