Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”

El portero del Cúcuta Deportivo envió un fuerte mensaje en contra de sus detractores de él y del club-crédito Dimayor/YouTube

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El 4 de noviembre de 2026, Cúcuta Deportivo derrotó a Independiente Santa Fe por 1-0 por la fecha 17 de la Liga BetPlay y aseguró su lugar en la primera división del fútbol colombiano para la temporada 2027.

En este contexto, en la rueda de prensa del cuadro “Motilón” (apodo del Cúcuta Deportivo), Nicolás Chiesa, director técnico del equipo, junto a los jugadores, liderados por el portero argentino Federico Abadía dieron la cara tras evitar el descenso al Torneo BetPlay, siendo el portero del Cúcuta Deportivo el encargado de lanzar un fuerte mensaje a los críticos que esperaban que el cuadro rojinegro perdiera la categoría.

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Nicolás Chiesa y Federico Abadía hablaron tras salvar la categoría del "Motilón" para el 2027-crédito Dimayor/YouTube

La periodista Diana Botello, de Win Sports, le preguntó a Federico Abadía por el proceso de Cúcuta Deportivo desde la llegada del cuerpo técnico, la permanencia en primera categoría y la posibilidad de clasificar entre los ocho mejores. Tras asegurar la continuidad del equipo en la máxima división, el arquero argentino respondió a quienes, según afirmó, esperaban el descenso y sostuvo que las críticas externas funcionan como un estímulo para el plantel.

“Para la gente que estaba muy pendiente, que esperaba vernos en el piso para pegarnos, que esperaba a ver cuándo perdíamos o cuándo sucedían cosas negativas, y que quería que descendiéramos: que espere un poquito más. Van a tener que esperar un año y dos meses más, por lo menos, porque eso este año no va a pasar. Así que nada, que lo sigan mirando por televisión, a ver si nos siguen dando esa energía que nos lleva a entrar entre los ocho”, detalló.

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Nicolás Chiesa y su satisfacción por salvar la categoría con el Cúcuta Deportivo

Nicolás Chiesa, técnico del Cúcuta Deportivo, logró el golpe del semestre al superar a Atlético Nacional por 1-0, entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay y alejarse más del descenso - crédito Colprensa

Tras salvar la categoría, el técnico argentino Nicolás Chiesa explicó lo que representa para él la victoria ante Santa Fe

“Es una alegría y una satisfacción enorme. Se cumplió el objetivo principal, que era salvar la categoría. Era por lo que estábamos peleando y luchando. Ahora tenemos un segundo objetivo, que vamos a pelear a muerte. Somos conscientes de que tenemos con qué, pero iremos con mesura y día a día”, dijo.

Además se refirió de la importancia del partido ante Junior para ir a buscar la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay:

“Primero vamos a descansar y después empezaremos a pensar en Junior. Aunque está eliminado, tiene jugadores muy importantes a nivel nacional. No se le han dado los resultados, pero no deja de ser un rival difícil. “El objetivo cambió, pero estamos más tranquilos después de haber logrado el primero”, explicó,

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Así fue la victoria del Cúcuta Deportivo ante Santa Fe

Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay con una anotación de Léider Berdugo-créditoSchneyder Mendoza/Colprensa

Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Independiente Santa Fe con un gol de Léider Berdugo y sostuvo la ventaja hasta el final pese a la presión ofensiva del equipo bogotano en la Liga BetPlay.

El tanto definitorio llegó tras una asistencia de Jaime Peralta. Berdugo remató con la derecha desde muy cerca y envió el balón al centro de la portería

Santa Fe tuvo varias ocasiones para igualar después del gol. Alexis Zapata exigió al arquero con un remate desde fuera del área, mientras que Hugo Rodallega rozó el ángulo izquierdo tras un centro de Maximiliano Lovera desde un tiro de esquina.

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Jaime Peralta asistió a Berdugo para el único gol del encuentro después de recibir una tarjeta amarilla por juego peligroso-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

Cúcuta modificó su ataque con los ingresos de Jaime Peralta por Gustavo Torres, Joao Abonía por Tobías Sánchez, Víctor Mejía por Diego Calcaterra, Jhonathan Agudelo por Marlon Carabalí y Diego Ceballos por Dayan Pérez.

Peralta recibió una tarjeta amarilla por juego peligroso antes de asistir a Berdugo. El delantero también había fallado un cabezazo desde corta distancia luego de un centro de Dayan Pérez.

Santa Fe respondió con los ingresos de Luis Palacios por Mateo Puerta, Christian Mafla por Helibelton Palacios, Lovera por Daniel Torres y Omar Fernández por Jáder Obrian. Daniel Torres fue amonestado por juego peligroso y Mateo Puerta también recibió una tarjeta amarilla.

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Emerson Rodríguez intentó desde fuera del área y su disparo fue detenido junto al palo derecho. Más tarde, Luis Palacios remató desde el sector derecho del área, pero el balón se fue desviado.

Rodallega contó con otras dos oportunidades: una definición desde fuera del área que pasó a la izquierda y un remate desde el centro del área que rozó el ángulo izquierdo. Víctor Moreno también cabeceó alto tras un centro de Emerson Rodríguez.

El árbitro añadió 3 minutos en la segunda parte. Santa Fe obtuvo varios tiros de esquina durante el tramo final, pero la defensa local despejó los envíos y conservó el resultado.

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Daniel Torres y Mateo Puerta recibieron tarjetas amarillas en Santa Fe durante el desarrollo del segundo tiempo-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

El encuentro llegó al descanso sin anotaciones. El cuarto árbitro había señalado 2 minutos de tiempo añadido antes del final de la primera mitad.

Santa Fe buscó abrir el marcador con disparos de Alexis Zapata, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. Zapata remató cerca del palo izquierdo tras una asistencia de Emerson, mientras que Rodallega probó desde fuera del área y obligó a una intervención baja del arquero.

Emerson también intentó desde larga distancia en dos ocasiones. Uno de sus remates fue rechazado y otro fue contenido por el guardameta luego de una asistencia de Emmanuel Olivera.

Cúcuta tuvo sus propias aproximaciones con Gustavo Torres, Tobías Sánchez y Diego Calcaterra. Torres falló un cabezazo tras un centro de Berdugo y más tarde desvió un disparo desde fuera del área; Sánchez y Calcaterra encontraron respuesta del arquero rival con tiros bajos.

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El juego registró interrupciones por lesiones de Emerson Rodríguez y Helibelton Palacios, ambos de Santa Fe. Tras recibir atención, los dos partidos se reanudaron.

Cúcuta tuvo dos posiciones adelantadas: Marlon Carabalí quedó adelantado tras un pase de Mauricio Duarte y Dayan Pérez incurrió en fuera de juego después de un envío en profundidad de Federico Abadía.