Colombia

Cosculluela no alcanzó a vender suficientes boletas y tuvo que cancelar su concierto en Bogotá: si compró entradas, podrá pedir el reembolso

La presentación prevista en el Royal Center quedó suspendida definitivamente a nueve días de la fecha reprogramada, y quienes compraron entradas pueden recuperar el valor total mediante la plataforma oficial Ticketmaster

Las canciones más famosas de Cosculluela son Te Busco con Nicky Jam, Madura» con Bad Bunny, Prrrum, Manicomio y La Boda - crédito AFP
Las canciones más famosas de Cosculluela son Te Busco con Nicky Jam, Madura» con Bad Bunny, Prrrum, Manicomio y La Boda - crédito AFP
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El concierto de Cosculluela en Bogotá fue cancelado a nueve días de su presentación por bajas ventas de boletería

A pesar de que el evento había sido reprogramado de septiembre a noviembre, la demanda nunca repuntó y la organización tomó la decisión de suspenderlo definitivamente. Los asistentes que adquirieron sus entradas pueden solicitar el reembolso a través de Ticketmaster.

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Infobae Colombia revisó la página oficial de la venta de boletería y se encontró que el evento había desaparecido de su lista de programación para los eventos que se realizarían a final de año en Bogotá.

Publicación digital con un cartel de Cosculluela con gorro, gafas y joyas, billetes flotando y los datos del concierto en Bogotá
Anuncio de la presentación del cantante Cosculluela en el centro de eventos Royal Center de Bogotá el 25 de septiembre. (@musictrendscol/X)

El evento, inicialmente anunciado para el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Royal Center de la capital colombiana, nunca logró generar la convocatoria esperada. Semanas después de su confirmación, la organización comunicó una reprogramación para el 14 de noviembre, una decisión que en la industria suele adoptarse como última medida antes de una eventual cancelación.

Sin embargo, el tiempo adicional tampoco fue suficiente: en la mañana del jueves 5 de noviembre, Conciertos Colombia publicó en su cuenta oficial de Instagram que el espectáculo quedaba cancelado de forma definitiva, citando expresamente las bajas ventas como causa.

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La publicación, que en pocas horas acumuló más de 4.300 reacciones y 237 comentarios, instó a los compradores a gestionar la devolución del valor total de sus entradas a través de Ticketmaster.co, plataforma oficial de venta del evento.

Afiche del concierto de Cosculluela en Bogotá cruzado por una franja roja con la palabra cancelado, visible en una captura de red social
Las redes sociales de Conciertos Colombia comunican la cancelación de la presentación del cantante Cosculluela en el Royal Center de Bogotá. (@conciertoscolombia.oficial/IG)

El regreso a Colombia que no llegó a concretarse

El 18 de agosto de 2026 se había confirmado la llegada del intérprete puertorriqueño a Bogotá, una plaza que lo había recibido anteriormente como artista invitado en el evento de Kris R, pero que, en esta ocasión, lo tendría como figura principal.

El formato previsto contemplaba una capacidad de más de 3.000 asistentes en el Royal Center, recinto ubicado en la ciudad, y la boletería fue puesta a la venta a través de Ticketmaster Colombia en dos categorías: VIP y General, ambas con cargo por servicio incluido.

La expectativa inicial respondía al peso de la trayectoria de José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, nacido el 15 de octubre de 1980 en Humacao, Puerto Rico.

Su carrera, que arrancó con mixtapes independientes durante su adolescencia y despegó tras ser descubierto por el productor Buddha, acumula una discografía de largo aliento: El Príncipe, El Niño, Blanco Perla y El Príncipe 2 son algunos de sus trabajos de estudio.

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La página oficial de Ticketmaster Colombia no tiene entre sus eventos el que se realizaría en Bogotá con el reguetonero (Captura de Pantalla Ticketmaster)

Las bajas ventas, un problema creciente para los conciertos de música urbana en Colombia

La cancelación del show de Cosculluela no es un caso aislado en el panorama de los espectáculos en vivo en Colombia. En los últimos meses, varios eventos de música urbana y reguetón han enfrentado dificultades similares para llenar aforos medianos como el Royal Center, que tiene capacidad para alrededor de 3.000 personas.

Los factores que inciden en este fenómeno son múltiples: la saturación de la oferta de conciertos, el aumento en los precios de las boletas y una mayor selectividad del público a la hora de decidir en qué eventos gastar. En ese contexto, artistas con amplia trayectoria pero menor presencia en las plataformas de streaming actuales enfrentan mayores dificultades para atraer al comprador joven, que representa el grueso del público de la música urbana.

Cómo solicitar el reembolso de las entradas

Quienes hayan adquirido boletas para el concierto de Cosculluela en el Royal Center deberán ingresar a Ticketmaster.co para gestionar la devolución del valor total de su entrada. La recomendación de Conciertos Colombia fue hacerlo a través de los canales oficiales de la plataforma, sin intermediarios.

Los seguidores del rapero puertorriqueño tendrán que comunicarse con Ticketmaster Colombia para pedir el reembolso de sus entradas. (Foto AP/Alejandro Godínez)
Los seguidores del rapero puertorriqueño tendrán que comunicarse con Ticketmaster Colombia para pedir el reembolso de sus entradas. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Hasta el momento de la cancelación, ni la producción del evento ni el equipo del artista emitieron declaraciones adicionales sobre la decisión ni sobre la posibilidad de reagendar la presentación en una fecha futura.

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