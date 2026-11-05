Colombia

Congresista del Pacto Histórico aseguró que le ganó tutela a la fundación de la primera dama por donaciones para damnificados del terremoto: “Tienen 48 horas para completar la respuesta”

Según Alejandro Ocampo, la entidad deberá precisar cuánto dinero recibió, quiénes hicieron los aportes, cómo se utilizaron los recursos y cuáles son los planes para el dinero restante

El congresista del Pacto Histórico presenta documentos oficiales frente a la cámara y comunica una decisión judicial mediante tutela. Según expone en la grabación, la orden de un juez exige entregar información detallada y rendir cuentas sobre el manejo y destino de los recursos económicos recolectados a través de una fundación para apoyar a damnificados de un terremoto - crédito @alejoocampog/X

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El congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, aseguró que un juez ordenó a la fundación vinculada a la primera dama, Ana Lucía Pineda, entregar información sobre el manejo de las donaciones destinadas a los damnificados de un terremoto.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador afirmó que la orden judicial establece un plazo de 48 horas desde la notificación para responder de fondo a sus solicitudes. “Ya un juez le ordenó a la esposa de Abelardo y Abelardo que nos tienen que presentar todas las cuentas”, manifestó.

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Según Ocampo, la entidad deberá precisar cuánto dinero recibió, quiénes hicieron los aportes, cómo se utilizaron los recursos y cuáles son los planes para el dinero restante. “Este juez ya ordenó que nos tienes que dar en un plazo de cuarenta y ocho horas el informe de cuánta plata recibieron, quiénes donaron, qué la hicieron y en qué se la van a gastar”, sostuvo.

Alejandro Ocampo asegura que juez ordenó revelar manejo de donaciones para damnificados - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo asegura que juez ordenó revelar manejo de donaciones para damnificados - crédito @alejoocampog/X

El congresista aseguró que presentó tres derechos de petición

Ocampo señaló que había presentado tres derechos de petición para acceder a la información y que esta fue la segunda tutela que interpuso. “Nos han dado todas las vueltas posibles, pero ya un juez ordenó que nos tienen que dar las cuentas”, afirmó.

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El representante cuestionó la administración de las donaciones y sostuvo que los recursos recolectados a partir de un llamado oficial deben estar sujetos a revisión pública. “La plata pública es pública. La plata que le donan los países a los colombianos es pública”, dijo.

También afirmó que, cuando el Gobierno convoca a recaudar aportes a través de una entidad privada, esos fondos deben estar expuestos al control ciudadano. “Cuando el Gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público”, expresó.

Ocampo pidió conocer el destino de $54.589 millones

En el mensaje que acompañó el video, Ocampo indicó que la fundación habría informado la recepción de $$54.589 millones. El congresista pidió conocer cómo se manejaron esos recursos, a quiénes llegaron las ayudas y cuáles son los documentos que respaldan su entrega.

En el mensaje que acompañó el video, Ocampo indicó que la fundación habría informado la recepción de $$54.589 millones - crédito @alejoocampog/X
En el mensaje que acompañó el video, Ocampo indicó que la fundación habría informado la recepción de $$54.589 millones - crédito @alejoocampog/X

“La propia fundación reportó $54.589 millones. ¿Cómo se manejó esa plata? ¿A quiénes llegaron las ayudas? ¿Dónde están los soportes?”, escribió en la publicación.

El legislador aseguró que espera una respuesta dentro del plazo fijado por el juez y advirtió sobre una eventual apelación de la decisión. “Solo espero, Abelardo, que usted no vaya a utilizar el poder de la presidencia para tratar de que en segunda instancia no responda”, señaló.

Ocampo concluyó su intervención con un pedido para que se informe el destino de las donaciones. “Llegó la hora de contar a los colombianos dónde está la plata de las donaciones”, afirmó.

Hasta el momento, en la información suministrada no figura el fallo judicial ni una respuesta de la fundación mencionada por el congresista.

El caricaturista Matador contra la primera dama de Colombia

El caricaturista Matador publicó una imagen en la que cuestionó el manejo de las donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto de agosto. La caricatura representa al presidente Abelardo de la Espriella y a una figura asociada con la primera dama, Ana Lucía Pineda, a la que muestra como una rata que celebra la llegada de nuevos aportes.

Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda- crédito Colprensa
Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda- crédito Colprensa

El texto que acompaña la publicación ironiza sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas: “Recaudamos la plata y, cuando nos piden cuentas, apagamos la luz y nos vamos con una sonrisa”.

La organización, encabezada por Pineda, informó que administró y canalizó $54.589 millones entre el 7 de julio y el 16 de octubre, y sostuvo que los recursos fueron destinados principalmente a proyectos de infraestructura educativa y sanitaria en Cali, sin participación de fondos públicos.

Matador reclamó explicaciones sobre el destino de las ayudas y utilizó expresiones despectivas contra la primera dama, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una indagación preliminar por posibles conductas relacionadas con injuria agravada y violencia contra la mujer.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y no implica una declaración de responsabilidad penal. La disputa volvió a tomar fuerza después de que el presidente publicara un video en el que le cortaba las uñas a su hijo. Matador vinculó esa escena con las donaciones y afirmó que la primera dama estaba “uñilarga” con las ayudas, sin presentar pruebas sobre una eventual irregularidad en la administración de los recursos.

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