Alejandro Ordóñez sacó a Hitler del Ministerio del Interior: esta es la nueva funcionaria de la cartera, que ya estuvo en la Procuraduría

El nuevo ministro del Interior Alejandro Ordoñez suma a su equipo a una exfuncionaria de confianza de la Procuraduría - crédito Colprensa - Concejo de Medellín/Facebook

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El recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, reorganizó la estructura interna de la cartera y promovió a María Lorena Cuéllar Cruz para ocupar la Secretaría General, según información divulgada por Cambio.

El cambio desplaza a Hitler Chaverra, uno de los principales colaboradores de Rodrigo Lara, quien dejó el gabinete tras dos semanas de incertidumbre sobre su relevo. La modificación alcanza además áreas viceministeriales y consolida la llegada de figuras que trabajaron con Ordóñez en la Procuraduría.

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El reemplazo se produjo después de un empalme que no contó con la presencia directa de los dos dirigentes. Mientras los equipos administrativos gestionaban la transición, Lara celebró el 3 de noviembre de 2026 la aprobación de la Ley de sometimiento en el Congreso.

Ese mismo día, Ordóñez aún participaba en reuniones como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al día siguiente juró ante el presidente Abelardo de la Espriella y comenzó los ajustes internos.

Alejandro Ordóñez se posesionó como nuevo ministro del Interior - crédito (@MinInterior/X)

Cuéllar llega desde la Procuraduría a la Secretaría General

Chaverra había acompañado a Lara desde el comienzo de su mandato y asumió tareas administrativas, financieras y de coordinación entre dependencias.

Su salida pone fin a esa relación de confianza y abre paso a Cuéllar, abogada de la Universidad Nacional y especialista en Gerencia de Procesos y Calidad de la Universidad EAN.

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La funcionaria suma más de dos décadas en el sector público, con experiencia en asuntos jurídicos, administrativos y contractuales en entidades estatales diversas.

La nueva secretaria general trabajó en la Procuraduría entre 2001 y febrero de 2017, en distintos periodos. Allí fue asesora del despacho del procurador, secretaria general y procuradora primera delegada para la Contratación Estatal.

Buena parte de esa trayectoria coincidió con Ordóñez entre 2009 y 2017, cuando él dirigió el organismo y ella ocupó puestos de confianza en esa institución pública, con responsabilidades ligadas a decisiones internas y procesos de contratación estatal complejos.

Los cambios de Alejandro Ordóñez en el Ministerio alcanzan la Secretaría General y los viceministerios - crédito Colprensa - Nodo de Hermenéutica y Teoría Jurídica/Facebook

Contratos vigentes y antecedentes de trabajo conjunto

Tras dejar ese organismo, Cuéllar fue secretaria general del Fondo de Adaptación entre noviembre de 2018 y julio de 2019. Después prestó servicios como contratista de la Aeronáutica Civil y ocupó cargos en Ecopetrol, donde ejerció como profesional sénior y coordinadora de áreas de gestión.

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Los registros de contratación consignan vínculos por cerca de $797 millones con entidades públicas como el Instituto de Desarrollo Urbano y la Escuela Taller de Cartagena. Sus labores incluyeron asesorías jurídicas, capacitación y apoyo.

El contrato más reciente figura con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Desde enero, Cuéllar mantiene un acuerdo por $158,9 millones para atender asuntos jurídicos, disciplinarios y de control fiscal.

Según los registros, ese vínculo vence el 18 de diciembre. Su postulación para la Secretaría General se conoce mientras esa relación contractual sigue vigente. La funcionaria presentó su declaración de bienes y rentas junto con el registro de conflictos de interés requerido para avanzar en su designación oficial.

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Alejandro Ordoñez entró al Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara - crédito @A_OrdonezM/@cedemocratico/X

La cercanía profesional entre ambos tiene antecedentes documentados. En 2010, Cuéllar figuró como autora de la cartilla “Recomendaciones para la elaboración de estudios previos”, una publicación institucional dedicada a la contratación pública.

Tres años más tarde, los dos aparecieron como ponentes en el volumen IV de “Reflexiones académicas”, editado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Allí ella fue identificada como asesora del despacho del procurador general. Esos antecedentes explican parte de la nueva configuración administrativa.

Cuéllar se sumaría a María Eugenia Carreño, exprocuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y para la Vigilancia Electoral.

El ingreso de ambas prolonga en el Ministerio la presencia de exfuncionarias que compartieron labores con Ordóñez. El reordenamiento ocurre tras cuestionamientos contra integrantes del equipo de Rodrigo Lara por sus antecedentes en administraciones de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, antes de la llegada del relevo al Ministerio.

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Por último, el ministro Alejandro Ordóñez buscará apoyos para la reforma tributaria, proyecto que divide la coalición oficialista y enfrenta reparos del Centro Democrático opositor.