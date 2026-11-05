Karol G reunió a más de cuatro millones de personas en un live de TikTok para celebrar su nuevo álbum y presentó nueva canción

Karol G hizo historia en TikTok con su álbum: cantó una nueva canción en vivo - crédito VisualesIA Infobae - tomado de redes sociales

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Karol G reunió a más de cuatro millones de personas conectadas de forma simultánea en TikTok durante una presentación especial para celebrar No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio. La artista colombiana llevó el show a Ciudad de México y aprovechó la transmisión para estrenar en directo varias canciones del disco, además de presentar una colaboración inédita con La Obsesión Factory.

El encuentro se realizó la noche del miércoles 4 de noviembre en Quarry Studios, como parte de TikTok LIVE Premiere. La plataforma había anunciado que Karol G ofrecería un set de una hora desde su cuenta oficial, con material de su nuevo proyecto discográfico. El evento reunió a seguidores de distintos países y, de acuerdo con los reportes posteriores a la emisión, superó los cuatro millones de espectadores simultáneos.

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La transmisión estuvo precedida por la expectativa que generó la presentación del álbum, publicado en agosto bajo los sellos Bichota Records e Interscope. El proyecto alcanzó el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard y cuenta con colaboraciones de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

Karol G presentó todas las canciones del álbum en formato en vivo

La cantante abrió la noche con Maybe y Bebiendo lágrimas, dos de los temas que debutaron en vivo durante la transmisión. El repertorio incluyó 11 canciones y alternó estrenos, colaboraciones y momentos con el público invitado al evento.

También interpretó Eclipse, Final feliz en una versión al piano y Matadora. El set sumó Si lo ven, una interpretación participativa de BbY WOW y la primera ejecución en solitario de “Still”, canción que en su versión de estudio cuenta con la participación de Bruno Mars.

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Greg Gonzalez sí estuvo presente en el escenario. El músico acompañó a Karol G con la guitarra para interpretar Después de ti, mientras que algunos asistentes participaron en Alguien que te amaba y Con quién andará?. La colombiana también incorporó espacios de baile y diálogo con el público que asistió al estudio en Ciudad de México.

El espectáculo confirmó el interés que despierta la nueva etapa musical de la artista, quien cuenta con más de 56 millones de seguidores en TikTok. Antes del evento, la plataforma había señalado que “Si antes te hubiera conocido” acumulaba más de 1,7 millones de videos creados por usuarios dentro de la aplicación.

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La cantante estrenó ‘AltaFarra Remix’ junto a La Obsesión Factory y Dj Maracuya

La parte final de la presentación incluyó una de las principales novedades de la noche. Karol G interpretó por primera vez AltaFarra Remix junto a la agrupación mexicana La Obsesión Factory y la Dj Maracuya, un tema que no formaba parte del álbum y que surgió a partir de una versión casera difundida meses atrás en redes sociales, pero que al parecer no será lanzado en plataformas digitales.

La aparición del colectivo mexicano marcó el cierre musical previo a otra sorpresa: la llegada del DJ estadounidense John Summit. El artista subió al escenario para acompañar a Karol G en la presentación de un remix de BbY WOW, tema que la colombiana grabó con Judeline y Rusowsky.

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El anuncio no incluyó una fecha para el lanzamiento oficial de esa nueva versión. La canción original superó los 125 millones de reproducciones en YouTube, La presentación en TikTok permitió que el público conociera parte de la propuesta antes de que exista una publicación formal en plataformas.

La transmisión se extendió durante una hora y coincidió con la llegada de Karol G a México para retomar su gira Viajando por el mundo Tropitour. La cantante tiene previsto iniciar la siguiente etapa de conciertos el jueves 6 de noviembre, con presentaciones en Monterrey antes de continuar hacia Ciudad de México.