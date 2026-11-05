Kevin Viveros, convocado a la selección Colombia, fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense: qué pasó

El colombiano dejó al Athletico Paranaense con 10 jugadores en la derrota como local en el Arena do Baixada ante Vasco da Gama-crédito @geglobo/X

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El 4 de noviembre de 2026, el delantero colombiano Kevin Viveros fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense por 3-1 ante Vasco da Gama, en el estadio Ligga Arena, tras pisar en el estómago al defensor Cuiabano cuando el jugador estaba tendido en el césped.

Vasco remontó el partido con tres goles en apenas seis minutos y dejó al equipo local en la quinta posición del Brasileirao, con 54 puntos. La caída le impidió a Paranaense acercarse a los primeros puestos, mientras el visitante sumó una victoria para alejarse de la zona de descenso.

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El goleador del Brasileirao y la selección Colombia se vio envuelto en una fuerte polémica por un pisotón a Cuiabano-crédito Caze TV

La acción de Viveros ocurrió al minuto 77, durante una disputa por el balón. El árbitro, que estaba cerca de la jugada, observó el pisotón y mostró la tarjeta roja directa al atacante.

Paranaense se había adelantado en el minuto 22 con un remate de Steven Mendoza desde media distancia. La igualdad llegó tras un desvío de Juan Felipe Aguirre hacia su propia portería, antes de que Bruno Duarte da Silva y Gabriel Pereira marcaran los tantos restantes.

Viveros fue titular junto con Aguirre y Kerwin Vargas. Carlos Andrés Gómez también comenzó el encuentro, pero con Vasco da Gama.

Kevin Viveros no estará presente en el juego ante el Flamengo de Jorge Carrascal

Kevin Viveros recibió la tarjeta roja directa en el minuto 77 tras pisar en el estómago a Cuiabano-crédito @AthleticoPR/X

El delantero colombiano Kevin Viveros fue expulsado con tarjeta roja directa durante la derrota de Athletico-PR por 3-1 ante Vasco y se perderá el partido contra Flamengo, líder del Brasileirão, el 18 de noviembre en el Maracaná.

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La acción ocurrió a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Athletico-PR ya perdía por dos goles. Tras disputar una pelota con el lateral de Vasco Cuiabano, Viveros pisó el abdomen de su rival.

El árbitro Ramon Abatti Abel mostró la roja sin recurrir a otra sanción. El atacante intentó discutir la decisión, pero el juez mantuvo la expulsión, según ge.

Cuatro partidos sin goles para el máximo artillero

Viveros lidera la tabla de goleadores del Brasileirão con 21 goles, aunque atraviesa una racha de cuatro encuentros consecutivos sin convertir. Su falta de anotaciones permitió que Pedro, delantero de Flamengo, redujera la distancia en la disputa por el primer puesto.

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El atacante de Flamengo marcó dos veces ante Grêmio y alcanzó los 20 goles en el campeonato. El duelo del 18 de noviembre enfrentará al líder con un Athletico-PR que no contará con su principal anotador.

La sanción fue la primera expulsión de Viveros desde su llegada al club paranaense. También fue la segunda tarjeta roja de Athletico-PR en el Brasileirão, después de la que recibió Zapelli frente a Fluminense en la segunda fecha.

El defensor Arthur Dias tampoco estará disponible ante Flamengo. El zaguero acumuló su tercera tarjeta amarilla durante la derrota contra Vasco, después de haber llegado al partido al límite de amonestaciones.

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El joven defensor fue convocado para los amistosos de la selección ante Japón y Singapur, por lo que probablemente también habría quedado fuera del compromiso posterior a la fecha FIFA.

Athletico-PR conserva 54 puntos y ocupa el quinto puesto de la clasificación, aunque Bahia puede superarlo al cierre de la jornada

Próximos partidos del Athletico Paranaense y tabla de goleadores del Brasilerao

Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense

Athletico Paranaense tendrá su próximo juego ni más ni menos que ante el Flamengo de Jorge Carrascal, el 18 de noviembre de 2026 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Maracaná de Río.

A continuación, estos son los juegos que tendrán los del “Huracán” de cara a lo que será el cierre del campeonato brasileño:

18 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Athletico Paranaense

22 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Remo

29 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Athletico Paranaense

2 de diciembre de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. São Paulo Futebol Clube

Así va la tabla de artilleros en Brasil

Kevin Viveros (Colombia - Athletico Paranaense): 21 goles Pedro (Brasil - Flamengo): 20 goles Gabriel Barbosa “Gabigol” (Brasil - Santos): 15 goles Samuel Lino (Brasil - Flamengo): 12 goles Kaio Jorge (Brasil - Cruzeiro) 12 goles Carlos Vinicius (Brasil - Grêmio): 11 goles Luciano Juba (Brasil - Bahía EC): 11 goles Jonathan Calleri (Argentina -São Paulo Futebol Clube): 10 goles Danilo Santos (Brasil - Botafogo): 10 goles Rene (Brasil - Vitória): 10 goles