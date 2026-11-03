Lucas González, técnico de Atlético Nacional, explicó por qué James Rodríguez no jugó ante Atlético Bucaramanga: “Recibió muchas patadas”

El técnico bogotano también habló del empate ante el cuadro "Leopardo" en el Américo Montanini y la ausencia del excapitán de la selección Colombia-crédito Dimayor/YouTube

Guardar

El 2 de noviembre de 2026, Atlético Nacional empató a un gol frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini y conservó el liderato de la Liga BetPlay, aunque lo podría perder en tal caso de que América de Cali derrote a Millonarios en el estadio El Campín, el 4 de noviembre de 2026.

Y una de los grandes interrogantes que dejó la rueda de prensa y a la cual respondió el técnico Lucas González fue sobre la ausencia del volante James Rodríguez de la convocatoria para el juego ante el equipo “Leopardo”, situación a la cual el bogotano respondió con una actualización sobre su estado físico.

PUBLICIDAD

El técnico de Atlético Nacional explicó la ausencia de James Rodríguez en el juego ante Bucaramanga -crédito Andrés López/Colprensa

La razón de la ausencia de James en el partido ante Atlético Bucaramanga porque terminó golpeado el partido anterior, por lo que el cuerpo técnico resolvió darle descanso con la expectativa de que pueda reaparecer el próximo fin de semana frente a Deportivo Pereira.

“James recibió muchas patadas el partido pasado, terminó con un golpe, decidimos que descansara”, explicó Lucas González, director técnico del equipo.

James Rodríguez fue la gran ausencia de Atlético Nacional en su visita al Américo Montanini-crédito David Jaramillo/Colprensa

El conjunto verde sumó un punto como visitante en el estadio Américo Montanini, por la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado lo mantuvo en la punta del campeonato y lo acercó a la condición de cabeza de serie para el sorteo de los cuadrangulares.

PUBLICIDAD

González consideró que su equipo tuvo condiciones para quedarse con la victoria, ya que estuvo en ventaja durante buena parte del encuentro. Sin embargo, una equivocación derivó en un penalti para Bucaramanga y Nacional no aprovechó varias oportunidades para ampliar la diferencia.

El punto que sostiene a Nacional en la cima

Lucas González rescató el empate ante Bucaramanga-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador sostuvo que el empate obliga a pasar página y concentrarse en el siguiente compromiso. También remarcó que la ausencia de Rodríguez no altera una idea que, según dijo, atraviesa sus decisiones:

“Tenemos un muy buen equipo, el equipo está por encima de todos”.

La modificación de José Escorcia por Emanuel Benítez respondió a una búsqueda de velocidad en los espacios que dejaba el rival. González señaló que Benítez podía sacar ventaja por esa característica, aunque aclaró que las situaciones ofensivas del tramo final fueron producto del funcionamiento colectivo.

PUBLICIDAD

José Escorcia, jugador Sub 17, viajará con la Selección Colombia al Mundial junto con otros cuatro futbolistas de Nacional. El técnico afirmó que el juvenil merecía la convocatoria y valoró su actuación antes de su salida.

Bucaramanga había sido analizado bajo dos posibles esquemas: un 5-4-1, con Fabián Sambueza y Jhon Emerson Córdoba Batalla cerrándose hacia el centro, y un 4-3-3, utilizado en su partido anterior. González describió al rival como un equipo vertical, capaz de llevar el balón al área con pocos pases.

El entrenador identificó a Agustín Pons como una referencia para generar ocasiones y explicó que los rebotes de ese juego directo podían quedar para Sambueza o Batalla. Nacional esperaba ese planteo, sufrió algunos pasajes del partido, pero logró contrarrestarlo.

PUBLICIDAD

Así fue el empate entre Bucaramanga y Nacional

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional empató 1-1 con Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, conservó el liderato de la Liga con 36 puntos y llegó a 91 en la reclasificación, pero quedó pendiente de la evolución de Edwin Cardona, quien anotó de penalti y abandonó el campo por una molestia muscular en la pierna izquierda.

El equipo antioqueño perseguía una victoria para consolidar su posición en la tabla, acercarse al punto invisible para los cuadrangulares semifinales y sostener la posibilidad de superar el récord de 104 puntos en un año. El empate mantuvo esos objetivos abiertos, aunque sin el margen que le habría dado una nueva victoria.

PUBLICIDAD

Cardona asumió la ejecución del penalti luego de una mano de un defensor santandereano dentro del área. El volante convirtió con precisión y amplió sus cifras desde su regreso al club: ejecutó 16 penaltis, marcó 14 y alcanzó 59 goles con la camiseta verdolaga.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El mediocampista había sido el principal referente ofensivo de Nacional durante la primera parte y también colaboró en tareas defensivas. Sin embargo, en el segundo tiempo sintió una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda y dejó el partido, una situación que inquietó al cuerpo técnico dirigido por Lucas González.

Nacional intentó proteger la ventaja tras la sustitución, pero Bucaramanga encontró el empate al minuto 76. El juvenil Xavi Ríos derribó a Fabián Sambueza dentro del área y el árbitro sancionó un nuevo penalti.

PUBLICIDAD

Luciano Pons convirtió desde los once metros y fijó el 1-1 definitivo. El conjunto local rescató un punto ante el líder, que no pudo sostener la diferencia obtenida con el tanto de Cardona.

La igualdad dejó a Nacional con 91 puntos en la tabla de reclasificación, una cifra que mantiene al equipo en una posición favorable para la recta final del campeonato. La principal incógnita pasa ahora por el estado físico del volante, una de las piezas más influyentes del semestre.

Once Caldas, rival en Liga y Copa BetPlay

Atlético Nacional quiere terminar como líder del campeonato-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

A Atlético Nacional le quedan dos encuentros en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay-2: Deportivo Pereira y Once Caldas. El duelo con el equipo manizaleño tendrá una importancia adicional porque ambos también se medirán en las semifinales de la Copa BetPlay.

PUBLICIDAD

Once Caldas llegó a esa instancia después de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. Verdolagas y albos se enfrentarán tres veces en un período corto: una por la Liga y dos por la Copa.