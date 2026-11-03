Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Juan Guillermo Cuadrado está disponible para Alberto Gamero en Millonarios, mientras que David González espera contar con Tillman Palacios - crédito Millonarios y América de Cali

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Millonarios recibirá a América de Cali el miércoles 4 de noviembre en El Campín, en un clásico que puede definir el liderato de la Liga BetPlay II-2026 y acercar la clasificación de los bogotanos a los cuadrangulares semifinales. El encuentro, correspondiente a la fecha 17, comenzará a las 8:30 p. m. en Bogotá.

América de Cali ocupa el segundo puesto con 34 puntos, uno menos que Atlético Nacional, y necesita una victoria para recuperar el primer lugar si el líder no vence como visitante a Atlético Bucaramanga. El equipo verdolaga afronta ese partido ante un rival que también pelea por ingresar a los cuadrangulares.

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El triunfo de Deportivo Cali frente a Chicó dejó al conjunto azucarero a un punto de su rival de ciudad. Por eso, una victoria escarlata también le permitiría conservar distancia sobre el Deportivo Cali en la lucha por la clasificación.

Millonarios se acerca a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, cuyo campeonato ha sido muy irregular para el club - crédito Millonarios FC

Millonarios llega en la sexta posición con 26 puntos y está a una victoria de asegurar su lugar en la fase final. El clásico tiene un peso adicional para los locales, que buscan consolidarse entre los clasificados antes de las últimas fechas.

El América contará con el regreso a la titularidad del arquero Jan Fernades, además de Josen Escobar, el capitán Rafael Carrascal, Jhon Murillo, Danny Rosero y Yeison Guzmán. Millonarios dispone de Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, Steven Barreiro, Sergio Mosquera, David Macalister Silva, Leonardo Castro y Andrey Estupiñán.

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La señal del compromiso estará disponible en Win Sports+ y Win Play. En Infobae Colombia podrá seguir el minuto a minuto con todas las incidencias del partido desde su previa.

La expectativa centrada en el estado de la cancha tras el concierto de Ryan Castro en El Campín

Estado de la grama en el estado El Campín según Sencia (Sencia/X - Ryan Castro/Instagram)

La cancha será uno de los focos del partido por el concierto que Ryan Castro realizó el 31 de octubre en el estadio. Sencia informó que el césped no sufrió daños generalizados, aunque quedaron marcas superficiales, sectores con decoloración y una mayor compactación de la superficie, de acuerdo con Infobae.

El desmontaje de la infraestructura del espectáculo comenzó a las 3:00 a. m. y terminó a las 4:00 p. m. del 1 de noviembre. Más de 1.500 personas participaron en una operación que despejó completamente el terreno en 13 horas para iniciar las tareas de recuperación.

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Sencia prevé realizar durante tres días riego controlado, aireación, peinado y corte del césped, con medidas ajustadas a las condiciones de cada sector. La empresa busca recuperar la tonalidad natural de la grama, reducir la compactación y mejorar las condiciones de juego.

El show dejó algunas marcas visibles en la grama, por lo que la entidad se comprometió a trabajar en el estadio (Sencia/X)

La compactación reduce los espacios de aire del suelo y puede dificultar la circulación de agua y oxígeno hacia las raíces. El concesionario afirmó que la valoración inicial mostró un crecimiento favorable del césped, pese a las áreas afectadas por la cobertura temporal instalada durante el recital y la menor entrada de luz natural.

La empresa señaló que los trabajos apuntan a “preparar la cancha para el partido del miércoles 4 de noviembre”. El estado del campo mantiene abierto un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, iniciado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte tras cuestionamientos sobre la operación y el mantenimiento de la concesión. La audiencia pública comenzó el 29 de octubre y continuará el 9 de noviembre, cuando la compañía y las aseguradoras vinculadas podrán presentar su defensa.

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La apertura del proceso no equivale a una sanción ni a una declaración definitiva de incumplimiento. El Instituto expuso los hechos, las obligaciones que considera posiblemente vulneradas y una estimación de los perjuicios asociados, además de precisar que la reorganización de conciertos no sustituye los deberes contractuales del operador.

Las críticas sobre la cancha se profundizaron a comienzos de octubre, cuando los conciertos de BTS afectaron las condiciones del terreno. La Dimayor aplazó entonces el partido entre Millonarios y Once Caldas porque el campo no reunía los requisitos para el fútbol profesional.