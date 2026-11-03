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Semana 4 de la Uefa Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Barcelona y los clubes más importantes de Europa

Luis Suárez, Davinson Sánchez y Nelson Deossa serán los futbolistas colombianos en acción, antes de que se revele la lista de convocados de la Tricolor para los partidos vs. Chile

Barcelona y Aston Villa se reencuentran en Europa tras haber ganado una serie eliminatoria cada uno - crédito REUTERS/Manon Cruz
Barcelona y Aston Villa se reencuentran en Europa tras haber ganado una serie eliminatoria cada uno - crédito REUTERS/Manon Cruz
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La UEFA Champions League celebrará la jornada 4 el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, con récords individuales, antecedentes históricos y rachas locales que marcarán una nueva fecha de la fase liga. La programación reunirá duelos entre campeones continentales y clubes que buscan prolongar sus mejores registros.

El Sporting CP llegará a su visita al Shakhtar Donetsk con un antecedente favorable: ganó por 1-0 los dos partidos que ambos disputaron en la fase de grupos de la temporada 2008/09. El conjunto portugués nunca perdió ante rivales ucranianos en ocho encuentros europeos, con siete victorias y un empate.

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Luis Suárez puede establecer una marca para el Sporting. El colombiano convirtió en sus últimos tres partidos de Champions League e igualó el récord del club que compartían Sá Pinto y Nani; si vuelve a anotar, superará esa cifra y alcanzará los cuatro goles de Luis Díaz, la mejor marca de un futbolista colombiano en la competición.

Luis Suárez igualó la marca de tres partidos consecutivos con gol para Sporting CP en la UEFA Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes
Luis Suárez igualó la marca de tres partidos consecutivos con gol para Sporting CP en la UEFA Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes

El Galatasaray de Davinson Sánchez recibirá al Stuttgart en el primer cruce europeo entre ambos. El club turco no vence a un equipo alemán como local desde el 1-0 contra Eintracht Frankfurt en la Copa de la UEFA 1992/93 y acumula nueve partidos sin triunfos en casa frente a esos rivales, con cinco empates y cuatro derrotas.

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El Borussia Dortmund y el Real Betis, con Nelson Deossa en la convocatoria, también se medirán por primera vez en una competición UEFA. El conjunto alemán ganó sus últimos cuatro encuentros europeos como local contra clubes españoles, mientras que el equipo sevillano nunca había jugado en la Champions contra un rival de Alemania.

Uno de los duelos más destacados es el del Atlético de Madrid y el Bayern München, que se enfrentaron ocho veces en torneos UEFA: el club alemán ganó cuatro partidos, el español dos y hubo dos empates. Su primer cruce fue la final de la Copa de Europa 1973/74, resuelta con un 4-0 del Bayern en el desempate disputado en Bruselas, después del 1-1 inicial.

Luis Díaz afronta la fase final de su recuperación de la lesión en el isquiotibial - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach
Luis Díaz afronta la fase final de su recuperación de la lesión en el isquiotibial - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

Luis Díaz aunque ya regresó a las labores de campo tras su lesión en el isquiotibial, no integró la lista de convocados del conjunto bávaro. Barcelona recibirá a Aston Villa tras cuatro enfrentamientos europeos, repartidos en dos eliminatorias. El equipo catalán avanzó con un global de 4-3 en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1977/78, mientras que el club inglés ganó la Supercopa de la UEFA de 1982 por 3-1.

Manchester United recibirá a Roma después de haber ganado sus cuatro partidos europeos en casa contra el club italiano, con 15 goles anotados. En los ocho enfrentamientos entre ambos, el equipo inglés obtuvo cinco victorias, Roma ganó dos y el restante terminó igualado.

Y por último, el AEK Athens recibirá a Real Madrid tras cuatro partidos europeos entre ambos, con una victoria por lado y dos empates. El equipo español ganó por 5-1 la eliminatoria de la primera ronda de la Copa de la UEFA 1985/86, pero los dos encuentros de la fase de grupos de la Champions 2002/03 terminaron 3-3 en Atenas y 2-2 en Madrid.

Estos son los partidos de la semana 4 en la fase de liga de la Uefa Champions League

AEK Athens y Real Madrid registran una victoria por club y dos empates en sus cruces continentales - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura
AEK Athens y Real Madrid registran una victoria por club y dos empates en sus cruces continentales - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura

Martes 3 de noviembre

Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa (Luis Suárez)

  • Estadio: Stamford Bridge, Londres
  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Stuttgart

  • Estadio: RAMS Park, Estambul
  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Barcelona vs. Aston Villa

  • Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Feyenoord vs. Inter de Milán

  • Estadio: De Kuip, Róterdam
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Bodø/Glimt vs. Lille

  • Estadio: Aspmyra Stadion, Bodø
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

LASK vs. Slovan Bratislava

  • Estadio: Raiffeisen Arena, Linz
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Manchester United vs. Roma

  • Estadio: Old Trafford, Mánchester
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Villarreal vs. Paris Saint-Germain

  • Estadio: Estadio de la Cerámica, Villarreal
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Miércoles 4 de noviembre

AEK Atenas vs. Real Madrid

  • Estadio: Allwyn Arena, Atenas
  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Fenerbahçe vs. Liverpool

  • Estadio: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, Estambul
  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Borussia Dortmund vs. Real Betis (Nelson Deossa)

  • Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Porto vs. Napoli

  • Estadio: Estádio do Dragão, Oporto
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

PSV Eindhoven vs. Club Brugge

  • Estadio: Philips Stadion, Eindhoven
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Leipzig vs. Manchester City

  • Estadio: Red Bull Arena, Leipzig
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Lens vs. Como

  • Estadio: Stade Bollaert-Delelis, Lens
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Slavia Praga vs. Arsenal

  • Estadio: Fortuna Arena, Praga
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

Viking vs. Sabah

  • Estadio: Lyse Arena, Stavanger
  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +.

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