Colombia

Armada incautó casi dos toneladas de cocaína en Cauca y Nariño: la droga, perteneciente a las disidencias de las Farc, tendría un valor en el merdado superior a los USD 81 millones

Dos procedimientos fluviales permitieron decomisar 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay y en Playa Amarales, en el municipio de La Tola

Incautación de más de 1,7 toneladas de cocaína en operaciones de la Armada en Cauca y Nariño - crédito Armada Nacional
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La Armada Nacional de Colombia informó este martes 3 de noviembre de 2026 que incautó 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones desarrolladas en los municipios de López de Micay, en Cauca, y La Tola, en Nariño.

Según la institución, el cargamento tendría un valor superior a USD 81 millones para las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El decomiso también habría impedido la distribución de cerca de 4,4 millones de dosis en mercados ilegales internacionales.

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El mayor cargamento fue localizado en López de Micay

El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay. Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 localizaron 40 bultos con 1.175 paquetes rectangulares.

En la operación participaron efectivos del Batallón de Infantería de Selva No. 56 del Ejército Nacional y unidades de investigación de la Policía Antinarcóticos.

El coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 sobre incautaci on de cocaína - crédito Armanda Nacional

La prueba de identificación preliminar confirmó que el material correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.175 kilogramos, que de acuerdo con la información suministrada por el Coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No.4. (E), pertenecerían a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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Hallaron otros 590 kilogramos de cocaína en La Tola

La segunda incautación se produjo en Playa Amarales, en el municipio de La Tola, donde unidades de superficie de la Fuerza Naval del Pacífico y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43 encontraron 26 bultos.

El cargamento estaba compuesto por 590 paquetes de distintas dimensiones. Tras el análisis de la Policía Judicial, las autoridades establecieron que contenían 590 kilogramos de cocaína, cargamento relacionado con el bloque Jhon Arenas, tambien de las extintas Farc.

La Armada señaló que las operaciones buscaron afectar las rutas fluviales y costeras empleadas por estructuras narcotraficantes en el Pacífico sur colombiano.

Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional
Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional

Incautaron en Cartagena más de tres toneladas de cocaína

La Armada de Colombia incautó 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio baldío de Punta Canoas, zona rural de Cartagena, durante una operación realizada en la madrugada del 27 de octubre de 2026.

El cargamento estaba distribuido en 102 bultos con paquetes de aproximadamente un kilogramo y, según las autoridades, habría sido almacenado antes de su traslado hacia mercados internacionales. La institución informó que la incautación evitó la circulación de más de 7,6 millones de dosis.

El hallazgo se produjo cuando tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13 detectaron luces en un terreno cercano a la costa. Varias personas huyeron al advertir la presencia militar, mientras los uniformados aseguraron el área y encontraron la droga.

Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó mediante una prueba preliminar que la sustancia era cocaína. “La Prueba de Identificación Preliminar Homologada practicada por el CTI determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína”.

La Armada de Colombia incautó más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural de Cartagena. (prensa Armada de Colombia)
La Armada de Colombia incautó más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural de Cartagena. (prensa Armada de Colombia)

Las autoridades no reportaron capturas y mantienen abierta la investigación para establecer quiénes estaban a cargo del almacenamiento, cuál era el destino del cargamento y qué método se utilizaría para sacarlo del país. La Armada calculó que la incautación representa una afectación superior a USD 141 millones para las organizaciones criminales. El comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, Harlinzon Quiroga Polanía, afirmó que el resultado fue producto de las operaciones de control y de la inteligencia naval en la zona.

Las incautaciones recientes en el Pacífico sur y Cartagena evidencian la continuidad de las operaciones de control de la Armada contra las redes que almacenan y movilizan cocaína hacia rutas internacionales. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del cargamento hallado en Punta Canoas, las autoridades mantienen presencia en zonas fluviales, costeras y rurales utilizadas para el tráfico de droga.

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