Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

El goleador de Independiente Santa Fe fue tajante con el rendimiento de su equipo tras la eliminación ante Once Caldas-crédito @SoyMiguelParis/X

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El 1 de noviembre de 2026, Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa BetPlay después de perder 0-2 ante Once Caldas. Tras el partido, el capitán Hugo Rodallega pidió disculpas a la hinchada, asumió la responsabilidad del plantel por el resultado y respaldó al técnico Pablo Repetto.

Luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana y de la Copa BetPlay, el conjunto bogotano tendrá la Liga BetPlay II-2026 como único torneo en disputa. Santa Fe suma 28 puntos y cuenta con tres partidos pendientes para buscar un lugar entre los ocho primeros, además de sumar en la tabla de reclasificación con miras a los torneos internacionales de 2027.

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El capitán de Santa Fe lanzó una fuerte autocrítica en contra del rendimiento de su equipo tras la eliminación ante Once Caldas en la Copa Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El capitán cardenal reconoció que el rendimiento no estuvo a la altura de las exigencias del club. “Nosotros también somos conscientes de que no estamos en un nivel para representar lo que es Independiente Santa Fe. Ahora toca pedirle disculpas al hincha. No sé si sirva de algo, pero toca hacerlo y afrontar cualquier tipo de situación”, agregó.

Rodallega también cuestionó la respuesta del equipo en el campo.

“Se puede perder, se puede jugar mal o puede que las virtudes y cualidades de algunos jugadores no funcionen. Pero la actitud no puede fallar; esa no se negocia. Eso es lo que tenemos que mostrar siempre”, señaló.

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El delantero calificó de “una vergüenza” la eliminación y pidió una reacción de sus compañeros.

“Lamentablemente, hay que aceptar que, en este momento, ni siquiera la actitud está bien. Acá estoy dando la cara y espero que mis compañeros hagan lo mismo, porque lo que se vivió hoy es una vergüenza. No podemos terminar eliminados de esta manera”.

Hugo Rodallega se mostró autocrítico tras la eliminación de la Copa Colombia ante Once Caldas-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Santa Fe visitará a Cúcuta Deportivo el miércoles 4 de noviembre por la fecha 17 y recibirá a Deportivo Pasto el domingo 8. El último partido pendiente será ante Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo.

Rodallega sostuvo que los futbolistas deben responder por el bajo rendimiento y no trasladar las críticas al entrenador.

“Es una derrota que tenemos que aceptar nosotros. Hoy la gente puede decidir insultar al profe, pero los verdaderos responsables somos nosotros. Somos los que estamos ahí dentro y los de bajo rendimiento fuimos nosotros”, afirmó.

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El delantero pidió que el grupo afronte los cuestionamientos de los seguidores.

“Toca aceptar y poner el pecho ante cualquier crítica que quieran hacer. No estamos pasando por nuestro mejor momento en lo individual, y eso hace que el grupo a veces no funcione como el hincha quisiera verlo”, declaró.

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Santa Fe en Bogotá y clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay (Once Caldas)

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Santa Fe el 1 de noviembre en Bogotá y avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026, donde enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la final. La otra serie reunirá a América de Cali e Internacional de Bogotá, con partidos de ida y vuelta.

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El último cruce pendiente de los cuartos de final se resolvió a partido único por los ajustes de calendario posteriores al terremoto del 10 de agosto. Santa Fe recibió al equipo de Manizales en el estadio Metropolitano de Techo, debido a que El Campín había albergado un concierto el 31 de octubre.

La primera parte tuvo intervenciones decisivas de los arqueros Weimar Asprilla y Joan Parra. Asprilla evitó un gol con una atajada a un remate de volea a los 10 minutos, mientras que Parra salvó sobre la línea un cabezazo de Iván Scarpeta tres minutos después.

Jader Quiñones abrió el marcador a los 34 minutos tras recibir un pase filtrado de Jefry Zapata y definir por encima de Asprilla. Zapata tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia cuatro minutos más tarde, pero no consiguió conectar un centro enviado desde la izquierda.

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América de Cali, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá completaron el cuadro de clasificados tras ganar sus cruces de cuartos de final en octubre (Dimayor)

El conjunto visitante mantuvo la iniciativa después del descanso. Castaño estuvo cerca de convertir con un cabezazo a los 51 minutos y Felipe Gómez probó desde media distancia a los 64.

Gómez selló la clasificación a los 81 minutos, cuando recibió una asistencia de Michael Barrios y remató elevado para establecer el resultado definitivo. Once Caldas disputará una de las semifinales contra Atlético Nacional, aunque los días y horarios de ambas llaves todavía no habían sido confirmados.

América de Cali, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá completaron el grupo de clasificados durante octubre. La fase semifinal recuperará el formato de ida y vuelta, que también se utilizará para definir al campeón del torneo.

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Atlético Nacional eliminó a Deportivo Independiente Medellín con un 3-2. Internacional de Bogotá, también conocido como Inter de Bogotá, venció 4-1 a Llaneros, mientras que América goleó 4-0 a Barranquilla FC; esos encuentros se jugaron el 14, 15 y 21 de octubre, respectivamente.

América y Nacional ya habían disputado la final de la Copa BetPlay en diciembre de 2024. El equipo antioqueño ganó aquella definición con un global de 3-1, luego de imponerse 3-1 en Medellín y empatar 0-0 en Cali, en un partido con disturbios en las tribunas del Pascual Guerrero que impidieron su conclusión después del minuto ocho.

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