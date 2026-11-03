Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Shakhtar Donest de Ucrania y el Sporting de Lisboa por la UEFA Champions League.
El partido se disputará el 3 de noviembre de 2026 a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Stamford Bridge de Londres y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.
El juez central del partido será el eslovaco Ivan Kružliak y en el VAR lo acompañará el italiano Marco di Bello.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos de partido.
Arda Turan, exleyenda del Atlético de Madrid y técnico del Shakhtar habló sobre el juego ante Sporting Lisboa y se refirió a Luis Suárez: “Trataremos de tener más la pelota”
El exvolante y el entrenador del Shakhtar, Arda Turan, aseguró que su equipo hará “todo lo posible” para vencer al Sporting CP el martes 3 de noviembre por la UEFA Champions League, con la intención de sostener su estilo de juego aun frente a un rival al que reconoció por su trayectoria y capacidad competitiva.
“Si no logramos ganar, es importante no rendirse”, afirmó en la conferencia previa difundida por FCSD.
La convocatoria de futbolistas del plantel a la selección de Brasil plantea una dificultad logística por los vuelos de larga distancia, aunque Turan consideró que esas citaciones son motivo de satisfacción para el club. El técnico sostuvo que representar al seleccionado nacional es el sueño de cualquier jugador y señaló que esa oportunidad corresponde a los mejores futbolistas.
El entrenador se refirió también al momento de Luis Suárez, delantero del Sporting CP que lleva 3 goles en tres partidos de Champions League y 8 tantos en 10 apariciones por la liga portuguesa. Turan lo definió como “un gran jugador”, pero advirtió que concentrar toda la atención en él podría abrir espacios para otros atacantes.
La respuesta del Shakhtar será intentar dominar la posesión y trasladar el partido a su propio ritmo.
“Para detenerlo, trataremos de tener más la pelota e imponer nuestro juego”, explicó el entrenador, quien recordó que su equipo compite en el torneo continental precisamente para medirse con los mejores clubes y futbolistas.
Turan afirmó que el Shakhtar tuvo una buena actuación en su anterior encuentro de Champions League ante Inter y que llega preparado al duelo en Portugal. El técnico añadió que su equipo debe sostener la intensidad durante cada momento del partido y ofrecer “más del 100%” de esfuerzo.
Luis Díaz recibió 8 puntos y terminó en el puesto 24 del Balón de Oro 2026, una ubicación que lo situó entre los 30 finalistas y por delante del defensor brasileño Marquinhos, del francés Dayot Upamecano y del volante portugués Bruno Fernandes. La distribución de la votación, publicada por France Football y L’Équipe
Luis Díaz sufrió un desgarro leve en el isquiotibial izquierdo durante el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal por la UEFA Champions League, el miércoles 21 de octubre de 2026. 12 días después, el extremo atacante colombiano regresó a los trabajos de campo con balón en la sede deportiva del conjunto bávaro y fue registrado en las redes sociales del club.
El 21 de octubre de 2026, Luis Díaz jugó 22 minutos en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal. El colombiano se tendió sobre el césped y salió lesionado.
El Lask Linz derrotó por 3-2 al Sporting Clube de Portugal en el estadio José Alvalade y firmó una de las mayores sorpresas de la jornada en la Champions League, pese a los dos tantos de Luis Javier Suárez.
Así se jugará la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League
3 de noviembre de 2026
Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting de Lisboa (Portugal)
- Estadio: Stamford Bridge de Londres
- Hora: 12:45 p. m. de Colombia
- Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)
- VAR: Marco Di Bello (Italia)
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Galatasaray (Turquía) vs. Stuttgart (Alemania)
- Estadio: Rams Park de Estambul
- Hora: 12:45 p. m. de Colombia
- Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra)
- VAR: Darren England (Inglaterra)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich (Alemania)
- Estadio: Metropolitano de Madrid
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: François Letexier (Francia)
- VAR: Jérôme Brisard (Francia)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Barcelona (España) vs. Aston Villa (Inglaterra)
- Estadio: Camp Nou de Barcelona
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Davide Massa (Italia)
- VAR: Bastian Dankert (Alemania)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Bodø/Glimt (Noruega) vs. Losc Lille (Francia)
- Estadio: Aspmyra de Bodø
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
- VAR: Tiago Martins (Portugal)
- Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium
Feyenoord (Países Bajos) vs. Inter (Italia)
- Estadio: De Kuip de Róterdam
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
- Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium
LASK Linz (Austria) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Estadio: Raiffeisen Arena de Linz
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Donatas Rumšas (Lituania)
- VAR: Ivan Bebek (Croacia)
- Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus Premium
4 de noviembre de 2026
AEK Atenas (Grecia) vs. Real Madrid (España)
- Estadio: Allwyn Arena de Atenas
- Hora: 12:45 p. m. de Colombia
- Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
- VAR: Aleandro Di Paolo (Italia)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Fenerbahçe (Turquía) vs. Liverpool (Inglaterra)
- Estadio: Chobani Stadium de Estambul
- Hora: 12:45 p. m. de Colombia
- Árbitro: Clément Turpin (Francia)
- VAR: Willy Delajod (Francia)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Borussia Dortmund (Alemania) vs. Real Betis (España)
- Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)
- VAR: Dennis Higler (Países Bajos)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Porto (Portugal) vs. Napoli (Italia)
- Estadio: Do Dragão de Oporto
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
- VAR: Stuart Attwell (Inglaterra)
- Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium
PSV Eindhoven (Países Bajos) vs. Club Brujas (Bélgica)
- Estadio: Philips Stadion de Eindhoven
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)
- VAR: Guillermo Cuadra Fernández (España)
- Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium
RB Leipzig (Alemania) vs. Manchester City (Inglaterra)
- Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Marco Guida (Italia)
- VAR: Daniele Chiffi (Italia)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Lens (Francia) vs. Como 1907 (Italia)
- Estadio: Bollaert-Delelis de Lens
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Rohit Saggi (Noruega)
- VAR: Robert Schröder (Alemania)
- Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus Premium
Slavia Praga (República Checa) vs. Arsenal (Inglaterra)
- Estadio: Eden Arena de Praga
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Tobias Stieler (Alemania)
- VAR: Sören Storks (Alemania)
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Viking (Noruega) vs. Sabah (Azerbaiyán)
- Estadio: SR-Bank Arena de Stavanger
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Árbitro: Sander van der Eijk (Países Bajos)
- VAR: Jeroen Manschot (Países Bajos)
- Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus Premium
Paulo Fonseca es el nuevo entrenador del Sporting de Lisboa: los detalles de cuanto se pagó por la llegada del extécnico del Lyon
El nuevo técnico del Sporting de Lisboa tendrá un sueldo millonario por temporada tras su paso por el fútbol francés. El 3 de noviembre de 2026, el diario Récord de Portugal entregó los detalles de lo que ganará y hasta cuando irá su contrato:
“Tras haber finalizado ya todos los preparativos con Paulo Fonseca y el Lyon, club al que el técnico portugués estaba vinculado hasta 2027, el SAD (Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD), del Sporting acordó pagar 5 millones de euros, según confirmamos, para asegurarse los servicios del sucesor de Rui Borges, en este caso mediante un contrato válido hasta junio de 2030″, informaron.
“Lucho” regresa a la acción en el torneo de clubes más importante del planeta
El 30 de octubre de 2026, Shakhtar venció por 2-0 al Obolon por la fecha 11 de la Premier League de Ucrania con el doblete de Alisson al minuto 70 y 85 de partido.
En lo que se refiere al Sporting de Lisboa, el cuadro de Suárez estrenará nuevo director técnico: el portugués Paulo Fonseca llega al cuadro de los “Leones” desde el Olympique Lyon de Francia y reemplazará a Rui Borges, que salió por los malos resultados.
El mismo día, el 30 de octubre de 2026, Sporting Lisboa venció por 0-2 en condición de visitante al Casa Pía en el estadio Municipal de Rio Maior.
Los goles fueron de Pedro Lima al minuto 13 y de Genny Catamo al 90+4.