Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Luis Suárez es el máximo goleador de la Champions League-crédito Pedro Nunes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Shakhtar Donest de Ucrania y el Sporting de Lisboa por la UEFA Champions League.

El partido se disputará el 3 de noviembre de 2026 a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Stamford Bridge de Londres y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El juez central del partido será el eslovaco Ivan Kružliak y en el VAR lo acompañará el italiano Marco di Bello.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos de partido.