Dólar hoy 3 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa abrió en $3.234,70, $51,71 por encima de la TRM oficial, ante la expectativa por las elecciones en Estados Unidos

La Tasa Representativa del Mercado del dólar en Colombia subió a $ 3.182,99 tras la jornada festiva - crédito Umit Bektas/Reuters

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El dólar en Colombia inició este martes 3 de noviembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.182,99, lo que representa un aumento de $16,08 frente a la última referencia diferente. La divisa subió 0,51% y el mercado espera una jornada de volatilidad por factores externos y locales.

La cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia regirá durante la jornada, después del festivo del lunes 2 de noviembre, cuando no hubo operaciones locales. La tasa anterior se ubicó en $3.166,91 correspondiente al viernes 30 de octubre.

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A las 8:41 a. m. el reporte del Banco de la República indicó que la divisa se cotizaba en 3.234,70, $51,71 por encima de la TRM oficial, con un total de USD 155,179 en transacciones.

En los indicadores en línea, el dólar se negociaba cerca de $3.227, con una variación de 0,08% frente al cierre previo. Durante la última semana de octubre, la moneda estadounidense acumuló una subida de $24,56, equivalente a 0,78%, tras la caída superior al 5% que había registrado durante ese mes.

Sajamaya Vallejo, analista de mercado de Eqqual Planeación Financiera, señaló a Infobae Colombia que la TRM abre el mes bajo el efecto de decisiones monetarias, factores fiscales y la evolución de los mercados internacionales.

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“Dólar en Colombia inicia noviembre en $3.182,99, atento a las compras de reservas, la Ley de Rescate Económico y la volatilidad internacional”, afirmó Vallejo.

El mercado prevé operaciones entre $3.155 y $3.230 durante la jornada

La firma Eqqual Planeación Financiera proyectó un rango de cotización para el dólar entre $3.155 y $3.230 - crédito Dado Ruvic/Reuters

La analista indicó que, durante la última rueda hábil, el viernes 30 de octubre, el dólar alcanzó un máximo de $3.202,50 y un mínimo de $3.165,20. La sesión cerró en $3.183,40, con operaciones por cerca de USD 1.426 millones en 1.756 transacciones.

Para este martes, la especialista proyectó un rango entre $3.155 y $3.230. Los soportes técnicos se ubicarían entre $3.165 y $3.170, además de $3.155, mientras que las resistencias estarían entre $3.200 y $3.205, y en $3.230.

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“La reapertura del mercado colombiano después del festivo podría incorporar los movimientos internacionales acumulados durante el lunes y generar fluctuaciones más amplias”, explicó Vallejo.

El comportamiento del petróleo aparece entre los elementos que seguirán los operadores. Según la analista, el barril de Brent cerró el lunes cerca de USD 104,24, después de una caída vinculada con expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. Este martes registraba una recuperación hacia USD 106, ante las dudas sobre un posible acuerdo y los riesgos para la oferta en el estrecho de Ormuz.

“Una caída sostenida del crudo puede reducir el respaldo externo del peso colombiano, mientras una escalada del conflicto podría fortalecer simultáneamente el petróleo y el dólar como activo refugio”, sostuvo.

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Las elecciones legislativas de Estados Unidos suman presión al mercado cambiario

Las elecciones legislativas de Estados Unidos y el rendimiento de los bonos del Tesoro elevan la cautela en los mercados emergentes - crédito Omar Alonso/EFE

Las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre, también forman parte de los factores que podrían incidir en el tipo de cambio. Los resultados pueden modificar las expectativas sobre la política fiscal, comercial y económica de ese país, con efectos sobre los activos financieros y las monedas emergentes.

Vallejo señaló que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaban alrededor de 4,94%. A esto se suma la cautela de los mercados accionarios, vinculada con las inversiones en inteligencia artificial y los riesgos de financiación.

“La combinación de estos factores puede reducir temporalmente el apetito por activos emergentes y aumentar la volatilidad del USD/COP”, indicó la analista.

En el frente local, el mercado evalúa la decisión del Banco de la República de autorizar la compra directa de USD 2.000 millones al Gobierno nacional durante el resto de 2026. La operación complementará el programa de acumulación de reservas internacionales y se realizará a la TRM vigente.

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La especialista explicó que el efecto de esa medida dependerá de su ejecución, de la administración de los recursos públicos y de la liquidez en pesos. También mencionó la Ley de Rescate Económico, presentada ante el Congreso, cuyo impacto cambiario estará atado a la confianza que genere entre los inversionistas y a las perspectivas sobre las cuentas fiscales.

El Banco de la República mantuvo el viernes 30 de octubre la tasa de intervención en 12,25%, con una votación de cuatro miembros a favor y tres en contra. Para Vallejo, la decisión preserva el atractivo relativo de los activos denominados en pesos, aunque los flujos dependerán también de la percepción sobre el riesgo país y del desempeño de los títulos de tesorería, conocidos como TES.

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“Para hoy anticipamos una jornada de volatilidad elevada, con posibilidad de recuperación del dólar si persiste la aversión internacional al riesgo o aumenta la preocupación fiscal”, concluyó.

Las casas de cambio manejan valores distintos a la TRM

Las casas de cambio de Cartagena reportaron el precio de compra más alto para el dólar en el país - crédito Abubaker Lubowa/Reuters

La TRM funciona como referencia para operaciones financieras y cambiarias entre intermediarios, pero no determina de forma directa los precios que reciben los clientes en casas de cambio. Cada establecimiento fija sus valores de compra y venta según la ciudad, la disponibilidad de efectivo, la oferta y la demanda.

En las cotizaciones de referencia informadas para este martes, Cartagena registraba el mayor precio de compra, con $3.750 por dólar. Medellín presentaba el menor precio de venta, con $3.190. El diferencial más amplio entre compra y venta se observaba en Cartagena, con $230, mientras que Cúcuta mostraba un margen de $50.

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