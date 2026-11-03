Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

El creador de contenido compartió videos desde una camilla y afirmó que los médicos evaluaban una posible intervención por apendicitis - crédito @yefersoncossio/ Instagram

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El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio generó preocupación entre sus seguidores después de compartir imágenes desde un centro asistencial, donde recibió atención médica por un fuerte dolor abdominal y una posible apendicitis. El influencer mostró parte de los procedimientos que le realizaron, aunque hasta ahora no informó si el diagnóstico se confirmó ni si fue sometido a una cirugía.

Las publicaciones aparecieron luego de que Cossio asistiera a un evento de música electrónica. Durante esa salida, el paisa difundió fotografías y videos junto a varios amigos, en los que comentó que disfrutaba de la noche. Horas más tarde, sus historias de Instagram mostraron un escenario diferente: el creador estaba acostado en una camilla, con evidentes gestos de dolor y bajo la atención del personal médico.

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En uno de los registros, se lo observa sujetándose el abdomen mientras se queja por la intensidad del malestar. El episodio llevó al influencer a adelantar una posible explicación sobre lo que ocurría, aunque sus propias publicaciones posteriores indicaron que aún se encontraba a la espera de los resultados de los exámenes.

“Terminé dizque en urgencias. Al parecer me van a tener que operar de apendicitis”, escribió Yeferson Cossio en una historia de Instagram. La frase despertó inquietud entre sus millones de seguidores, quienes siguieron la secuencia de videos que compartió desde el hospital.

El dolor abdominal llevó a Yeferson Cossio al hospital tras una salida nocturna - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Yeferson Cossio mostró una canalización y una ecografía abdominal

Después del primer mensaje, Cossio publicó otro video en el que aparece mientras recibe una canalización. En las imágenes se ven rastros de sangre en su mano derecha y algunas gotas en el suelo. El creador recurrió al humor, una característica frecuente en sus contenidos, y acompañó la publicación con una frase breve: “Métanme en arroz”.

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En los registros difundidos por el influencer se aprecia una ecografía sobre la zona abdominal. El examen forma parte de las evaluaciones que pueden solicitarse para identificar el origen de un dolor de este tipo y determinar si requiere un procedimiento quirúrgico.

Las imágenes no permitieron establecer cuál fue el diagnóstico de los médicos. Tampoco se conoció si el creador permaneció hospitalizado, si recibió el alta o si finalmente entró al quirófano.

El influencer también difundió imágenes de una ecografía abdominal para determinar el origen del dolor - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La ausencia de información posterior mantuvo la expectativa en sus redes sociales. Varios usuarios enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Otros plantearon dudas sobre el episodio y lo asociaron con el historial de videos humorísticos y bromas que ha compartido el influencer.

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En el caso de que los estudios médicos de Cossio confirmen una apendicitis, el cuadro requerirá una valoración especializada y un tratamiento definido por el equipo médico. Según explica Mayo Clinic, esta afección consiste en la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa con forma de dedo que sale del colon y se ubica en la zona inferior derecha del abdomen.

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes. Puede aparecer de forma repentina en la parte baja derecha del vientre o comenzar alrededor del ombligo y trasladarse hacia esa zona. A medida que avanza la inflamación, el malestar suele aumentar y puede volverse intenso. También pueden presentarse náuseas, vómitos, falta de apetito, fiebre baja, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal y gases.

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El portal médico advierte que el dolor puede empeorar al caminar, toser o realizar movimientos bruscos. Además, precisa que la ubicación de la molestia no siempre es idéntica, ya que puede variar según la edad de la persona y la posición del apéndice. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, el dolor puede sentirse en una zona más alta del abdomen.

Si se confirma el diagnóstico, el tratamiento puede incluir antibióticos y una cirugía para extirpar el apéndice - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Mayo Clinic, una causa probable es la obstrucción del interior o revestimiento del apéndice. Esa alteración puede provocar una infección, debido a que las bacterias se multiplican con rapidez. Como consecuencia, el órgano se inflama, se hincha y puede llenarse de pus.

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El tratamiento incluye antibióticos y, en la mayoría de los casos, una cirugía para retirar el apéndice, procedimiento conocido como apendicectomía. La atención temprana es necesaria porque, si el apéndice se perfora, la infección puede extenderse por el abdomen y causar peritonitis. También puede formarse un absceso, que puede requerir drenaje, antibióticos y una cirugía posterior o inmediata, según determine el personal de salud.