Colombia

Por presunto acoso sexual contra una funcionaria, Procuraduría formuló cargos contra Nelson Lemus, exviceministro de Igualdad

El pliego señala que el entonces funcionario habría presionado a Sandra Milena Cobos para modificar el cuidado de su padre y viajar durante un fin de semana, en una actividad ajena al trabajo

Nelson Lemus Cruz es acusado de acosar sexualmente a La lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo - crédito redes sociales
El organismo de control calificó de forma provisional los hechos investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. (redes sociales)
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exviceministro Nelson Lemus Cruz por presunto acoso sexual en el ámbito laboral contra Sandra Milena Cobos Angulo, quien trabajaba en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

La decisión, conocida por El Espectador, califica de forma provisional los hechos como una falta gravísima cometida a título de dolo.

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El organismo de control concluyó en esta etapa que Lemus deberá responder disciplinariamente por conductas que habrían ocurrido entre julio y agosto de 2024. La formulación de cargos no constituye una sanción ni una declaración definitiva de responsabilidad: el exfuncionario podrá ejercer su defensa y controvertir las pruebas dentro del proceso.

De acuerdo con el pliego, Lemus habría aprovechado su posición como superior inmediato de Cobos para realizar invitaciones personales, ejercer presiones relacionadas con un viaje, hacer insinuaciones para entablar una relación que excediera la amistad y tocarle las manos sin consentimiento durante una reunión laboral.

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El proceso disciplinario incluye conversaciones, testimonios y valoraciones a la denunciante - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Procuraduría sostuvo que la relación entre ambos estaba marcada por una subordinación laboral y una asimetría de poder. El documento señala que Lemus, además de ocupar el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, tenía reconocimiento cultural y político como mayor y líder del pueblo Nasa.

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“El disciplinable tenía un cargo de jerarquía institucional, viceministro en el Ministerio de Igualdad y Equidad y de superior jerárquico inmediato de la víctima, es decir que, entre ellos existía una relación de subordinación laboral, asimetría de poder y, quien además, gozaba de reconocimiento cultural y político, autoridad y poder como mayor y líder del pueblo Nasa”, señaló la Procuraduría en el fallo revelado por el diario citado.

En su decisión, la entidad afirmó que dio “plena credibilidad” a las pruebas aportadas por la denunciante, entre ellas conversaciones de WhatsApp, sus declaraciones, testimonios y valoraciones psicológicas y psiquiátricas. Según el pliego, esos elementos no fueron tachados de falsos ni negados por el investigado o su defensa.

Esta delegada dará plena credibilidad a los elementos de prueba que fueron aportados por la víctima y que no fueron objeto de tacha de falsedad o negados por el disciplinable o su defensa en relación”, indicó el organismo.

Sandra Milena Cobos Angulo quiso comentar esta situación con la asesora de Lemus, que de manera descara no le dio mayor importancia a la situación - crédito redes sociales
Nelson Lemus deberá responder en un proceso disciplinario por presunto acoso sexual laboral - crédito Captura de Pantalla redes sociales

Detalles de la investigación

La actuación disciplinaria surgió de la denuncia pública de Sandra Milena Cobos Angulo, quien presentó su renuncia irrevocable en febrero de 2025. En la carta en la que explicó su salida, aseguró que había sido víctima de acoso y que las situaciones afectaron su dignidad, bienestar y desempeño.

Uno de los episodios examinados ocurrió el 22 de julio de 2024. La Procuraduría señala que, durante una reunión en el despacho del entonces viceministro, Lemus habría tomado las manos de Cobos y las habría acariciado sin su consentimiento. El expediente también recoge el relato de una testigo sobre ese hecho.

Otro punto central es una invitación a viajar a Caquetá el primer fin de semana de agosto de 2024. Para el Ministerio Público, no se trataba de una actividad oficial, pues no encontró comisión de servicios, viáticos ni agenda institucional que la respaldaran. Cobos manifestó que no podía asistir porque debía acompañar a su padre a una cita médica.

Según la decisión, el 2 de agosto Lemus habría insistido en que la funcionaria llamara a familiares o conocidos para conseguir quién reemplazara a su padre. El documento señala que Cobos envió mensajes a sus allegados para advertirles que recibirían una llamada y pedirles que siguieran la conversación.

La lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo hizo pública una denuncia contra el viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos Nelson Lemus Cruz - crédito redes sociales
La lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo hizo pública una denuncia contra el viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos Nelson Lemus Cruz - crédito redes sociales

La Procuraduría incluyó además referencias a un supuesto “plan cultural”, mensajes de interés personal e invitaciones a desayunos y almuerzos que, según el expediente, estaban por fuera del ámbito laboral.

La entidad indica que las conductas incluyeron invitaciones a viajes y actividades ajenas a la institución, presión para modificar responsabilidades familiares, insinuaciones de una relación personal y tocamientos no consentidos. La Procuraduría considera que esos hechos encajan, de manera preliminar, en el artículo 18 de la Ley 2365 de 2024 sobre acoso sexual en el ámbito laboral.

Entre tanto, Nelson Lemus Cruz ha negado los señalamientos ante la opinión pública. Tras conocerse la denuncia, afirmó que la salida de Cobos del Ministerio no estuvo precedida de quejas de ella y sostuvo que la situación fue tergiversada por medios de comunicación.

Sandra Milena Cobos Angulo aseguró que Nelson Lemus incurrió en acciones discriminatorias y en acoso sexual - crédito @aida_quilcue
Nelson Lemus negó los señalamientos y pidió que se investigara el caso - crédito @aida_quilcue /X

En su pronunciamiento, pidió una investigación y declaró: “Consciente de que siempre he actuado con mi característico cariño y amabilidad hacia todas las personas con las que me relaciono”, expresó en un comunicado. La defensa planteó que patologías prostáticas e intervenciones quirúrgicas podían afectar la posibilidad de que Lemus incurriera en las conductas señaladas.

El proceso seguirá en la etapa disciplinaria correspondiente, en la que Lemus podrá presentar descargos, solicitar pruebas y controvertir las que ya obran en el expediente antes de una decisión de fondo.

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