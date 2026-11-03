El papá de Shakira, William Mebarak, habría sido internado de nuevo en una clínica de Barranquilla: la cantante viajó de urgencia

Padre de Shakira estaría en cuidados intensivos de acuerdo con un reporte reciente de un medio internacional, que informó del traslado del hombre de 95 años a una clínica en Barranquilla (EFE/Paul Buck)

Guardar

El programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, reveló en exclusiva que William Mebarak, padre de la cantante colombiana Shakira, se encuentra hospitalizado en un hospital de Barranquilla, ciudad natal de la artista, quien habría viajado de urgencia para acompañarlo en medio de la delicada situación.

Según la información difundida por el espacio televisivo, Mebarak, de 95 años, ingresó a un centro médico de la capital del Atlántico, donde permanece bajo atención profesional. La cantante, que en los últimos meses ha mantenido una agenda activa, habría modificado sus compromisos para trasladarse de manera inmediata a Colombia y estar junto a su familia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el medio citado inicialmente, la llegada de Shakira a su ciudad natal habría ocurrido en las últimas horas, en un gesto que da cuenta de la preocupación que rodea al estado de salud de su padre.

William Mebarak, conocido por su papel crucial en la carrera de Shakira, también fue un prolífico escritor - crédito @shakira.updates_/Instagram

Medios internacionales que siguieron el episodio señalaron que la intérprete habría viajado de emergencia para tomar a su cargo la situación médica del empresario y escritor.

Hasta el momento, el entorno cercano de la artista no emitió un comunicado oficial ni precisó el diagnóstico que motivó la internación. Tampoco se conoce el nombre del centro de salud al que fue trasladado Mebarak ni el parte médico que detalle su condición actual, lo que ha mantenido la expectativa entre sus seguidores y en la opinión pública.

PUBLICIDAD

William Mebarak arrastra una historia clínica delicada desde hace años

La salud del padre de Shakira ha sido un tema de preocupación recurrente para la familia. En 2024, Mebarak debió ingresar a una unidad de cuidados intensivos a raíz de una neumonía grave, y fue dado de alta tras varios días de vigilancia estricta. Ese mismo año, su historia clínica también registraba una hidrocefalia que requirió intervención quirúrgica en el cerebro.

El padre de la cantante barranquillera estaría internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una neumonía -crédito @shakira/Instagram

En mayo de 2026, el empresario sufrió un episodio isquémico —una disminución del flujo sanguíneo al cerebro— que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla.

Tras permanecer aproximadamente 24 horas en cuidados intensivos, su condición se estabilizó y los médicos autorizaron su recuperación en el hogar, junto a su esposa, Nidia Ripoll. En aquella oportunidad, fuentes cercanas a la familia indicaron a Blu Radio que el paciente continuaría con cuidados especializados desde su residencia.

PUBLICIDAD

La cantante interrumpiría sus compromisos para quedarse con su familia

Este nuevo episodio de salud vuelve a instalar la pregunta sobre cómo afectará la agenda profesional de Shakira, quien en los últimos meses ha mantenido presencia activa en escenarios internacionales. La posibilidad de que la artista postergue compromisos para permanecer junto a su padre en Colombia es uno de los aspectos que los medios siguen de cerca.

La situación también reaviva el debate sobre la exposición mediática de la salud de figuras públicas y sus familiares.

El día que el monumento en honor fue develado, su padre William Mebarak y su madre Nidia Ripoll, junto con el saliente alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, estuvieron presentes para ver el homenaje hecho por el escultor Yino Márquez - crédito @shakira / Instagram

En 2025, trascendió que el estado de Mebarak había registrado un deterioro notable, aunque fuentes allegadas a Shakira desmintieron en ese momento que el hombre estuviera hospitalizado, y aseguraron que se encontraba en casa bajo los cuidados propios de su edad avanzada.

PUBLICIDAD

No hay parte médico oficial sobre el estado actual de Mebarak

Por el momento, la familia no se pronunció de manera formal ante los medios, y la información disponible proviene exclusivamente de fuentes periodísticas. Al Rojo Vivo fue el primero en dar a conocer los detalles de esta nueva hospitalización, según indicó el propio programa al presentar la exclusiva.

La ausencia de un reporte oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre su evolución y sobre los próximos pasos que tomará la cantante en relación con su agenda pública, aunque en su agenda oficial no tiene presentaciones pendientes de su gira, ya que aplazó de nuevo el evento en las Pirámides de Egipto.

PUBLICIDAD