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Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

Restan cuatro cupos para nueve equipos en los cuadrangulares semifinales, mientras que los puestos por torneos internacionales comienzan a tener sus dueños

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Luciano Pons le dio el empate a Atlético Bucaramanga en el partido de la fecha 17 en el estadio Américo Montanini ante Atlético Nacional - crédito Atlético Bucaramanga
Luciano Pons le dio el empate a Atlético Bucaramanga en el partido de la fecha 17 en el estadio Américo Montanini ante Atlético Nacional - crédito Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional empataron 1-1 en la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026, con goles de penal de Edwin Cardona y Luciano Pons.

Cardona abrió el marcador en el primer tiempo después de que la pelota golpeara el brazo de Nilson Castrillón dentro del área. El VAR respaldó la decisión del árbitro y el volante convirtió con un remate cruzado; antes del descanso, José Escorcia estrelló un balón en el poste y Cristopher Fiermarín también evitó el segundo gol de Nacional.

Bucaramanga encontró la igualdad en el tramo final, cuando Fabián Sambueza fue derribado por Xavi Ríos dentro del área. Pons ejecutó el penal y selló el reparto de puntos para el conjunto local.

El resultado le permitió al Leopardo sumar el punto que le restaba para llegar a 29 unidades y clasificar a los cuadrangulares semifinales. Entretanto, Nacional llegó a 36 unidades y mantiene viva la disputa por la cabeza de grupo y el punto invisible junto a América de Cali y Deportivo Cali.

Atlético Nacional es el líder del segundo semestre y el mejor equipo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional es el líder del segundo semestre y el mejor equipo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional
  1. Atlético Nacional: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  11. Deportes Tolima: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  16. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  18. Jaguares FC: 13 puntos / -12 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  19. Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  20. Deportivo Pasto: 12 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Carlos Bacca volvió a marcar gol tras más de seis meses en donde se recuperó de una lesión de tendón de Aquiles - crédito Deportivo Cali
Carlos Bacca volvió a marcar gol tras más de seis meses en donde se recuperó de una lesión de tendón de Aquiles - crédito Deportivo Cali

La reclasificación en el fútbol colombiano cobra especial relevancia en la segunda parte del año pues se definen los cupos a torneos Conmebol (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). A través de esta tabla se entregan a los equipos que no sean campeones dos cupos a la Libertadores y tres cupos a la Sudamericana.

La Copa Colombia otorgará el cuarto cupo a la Copa Sudamericana. Si su campeón ya tiene una plaza internacional por la reclasificación, conservará la correspondiente al torneo de mayor importancia y el lugar restante pasará al siguiente club del acumulado del año. Deportivo Cali tras su victoria ante Boyacá Chicó se acercó a una victoria de Santa Fe en la disputa por un cupo a la Libertadores, sin embargo, el Cardenal no ha jugado su partido correspondiente a la fecha 17.

América de Cali de la mano de Yeison Guzmán se ubica segundo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito América de Cali
América de Cali de la mano de Yeison Guzmán se ubica segundo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito América de Cali
  1. Atlético Nacional: 91 puntos / 47 diferencia de gol / 42 partidos jugados. (Copa Libertadores).
  2. América de Cali: 68 puntos / 25 diferencia de gol / 37 partidos jugados. (Copa Libertadores).
  3. Independiente Santa Fe: 63 puntos / 17 diferencia de gol / 39 partidos jugados. (Copa Sudamericana).
  4. Deportivo Cali: 60 puntos / 20 diferencia de gol / 36 partidos jugados. (Copa Sudamericana).
  5. Junior FC: 60 puntos / 6 diferencia de gol / 42 partidos jugados. (Copa Libertadores - Campeón Liga BetPlay 2026-I).
  6. Once Caldas: 58 puntos / 11 diferencia de gol / 38 partidos jugados. (Copa Sudamericana).
  7. Deportes Tolima: 57 puntos / 9 diferencia de gol / 39 partidos jugados.
  8. Millonarios FC: 52 puntos / 18 diferencia de gol / 35 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 52 puntos / 15 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  10. Independiente Medellín: 52 puntos / 2 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 51 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 48 puntos / -9 diferencia de gol / 38 partidos jugados.

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