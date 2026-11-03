Influencer caleño retuvo a un tucán para subir un video a su contenido y generó repudio en redes: “Me iba a morder, me iba a morder”

El video de Mamisi el Calvo con un tucán desató rechazo en redes sociales - crédito @ColombiaOscura/X

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Un creador de contenido conocido como Mamisi el Calvo generó rechazo en redes sociales este fin de semana después de publicar un video en el que aparece con un tucán retenido entre sus manos.

La grabación provocó cuestionamientos de usuarios que reprocharon el trato que recibió el ave durante la filmación y señalaron que el episodio expuso al animal a una situación de estrés.

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El influencer, que reúne 1,3 millones de seguidores en Facebook, difundió la secuencia en sus plataformas. En las imágenes se lo escucha celebrar la captura del ejemplar, al que identifica con el nombre de “paletón”, mientras alterna gritos, risas y comentarios dirigidos a quienes seguían la transmisión o el registro audiovisual.

El video mostró al ave retenida mientras el creador celebraba la captura

“Lo cogí yo, yo lo cogí”, repitió Mamisi el Calvo al comienzo del video. Luego mostró al animal frente a la cámara y aseguró: “Mire, mi gente, vea. Cojo paletón vivo”.

El creador insistió varias veces con la exhibición del tucán y pidió a su público que observara al ejemplar. “Quiero que miren, pero miren”, expresó antes de volver a celebrar el momento con gritos y risas, mientras presionaba el pico del tucán.

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Reproches contra Mamisi el Calvo por sujetar un tucán para crear contenido - crédito @ColombiaOscura/X

A lo largo de la grabación, el hombre sostuvo al ave y explicó que, en el lugar donde se encontraba, la llamaban “paletón”. “Estamos en cosecha del que nosotros le decimos paletón”, dijo.

El contenido incluyó referencias a la posibilidad de que el animal lo mordiera. “Si yo llego a soltarle, este que está aquí muerde durísimo”, afirmó mientras todavía lo tenía retenido. También sostuvo que su intención era enseñar a sus seguidores una de las aves que consideraba más llamativas de la zona.

“Solo traté de cogerlo”, declaró en otro tramo de la filmación. Según su relato, había decidido mostrar el ejemplar después de que un seguidor cuestionara su capacidad para capturar animales vivos. “Hubo uno, seguidor, que me dijo que yo no hacía ningún captura”, comentó.

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“Yo cojo amarillo, tortuga, todo lo cojo vivo”, afirmó Mamisi el Calvo

El creador elevó el tono de sus declaraciones al enumerar otros animales que, según aseguró, ha atrapado. “Yo cojo amarillo, tortuga, todo lo cojo vivo”, manifestó. Acto seguido, sostuvo que había conseguido capturar “uno de los aves más rápidos que tenemos nosotros acá”.

Mamisi el Calvo recibió críticas tras exhibir un tucán retenido en un video - crédito @ColombiaOscura/X

Durante el registro, pidió repetidamente que el público escuchara al tucán. “Escúchenlo”, dijo en varias ocasiones. También prometió que lo liberaría: “Ya lo voy a dejar libre”.

La secuencia continuó con el creador intentando ubicar al ave en un sitio desde el cual pudiera alejarse. “Vamos a dejarlo libre”, afirmó. Después pidió a una persona identificada como John Joe que lo ayudara a acomodar el teléfono y a buscar un elemento cerca de sus pies.

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En otro momento, Mamisi el Calvo dijo que el animal intentaba defenderse. “Me está aullando”, expresó entre risas. Más tarde aseguró: “Me iba a morder, me iba a morder”.

El influencer también se refirió a las críticas que, según dijo, solían hacerle algunos usuarios. “Ustedes me tienen como yo sea de más preso”, comentó mientras preparaba la liberación. Luego añadió: “Ustedes son unos habladores”.

Cuenta oficial de Mamisi El Calvo en Facebook - crédito Mamisi El Calvo/Facebook

El creador sostuvo en varias oportunidades que liberaría al ejemplar. “Voy a dejarlo libre”, afirmó antes de pedir ayuda para colocarlo en un punto desde el cual pudiera irse. “Voy a colocarlo rápido, que no me vaya a morder”, señaló al final de la grabación.

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La publicación acumuló críticas por el trato hacia el tucán

La difusión de las imágenes generó repudio entre integrantes de la comunidad digital y parte de sus seguidores. Los cuestionamientos se centraron en la decisión de retener al ave para convertir la captura en contenido para redes sociales.

“Denuncien la cuenta para que la bloqueen y deje de maltratar por likes”, afirmó un internauta.

Usuarios expresaron preocupación por la forma en que el tucán fue manipulado y por las reacciones del animal durante el video. También rechazaron que el episodio se presentara como un desafío o una muestra de destreza ante la audiencia.

“Es un animal silvestre someterlo a ese nivel de estrés puede ocasionarle problemas de salud incluso la muerte”, señaló un usuario.