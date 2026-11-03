Colombia

Influencer caleño retuvo a un tucán para subir un video a su contenido y generó repudio en redes: “Me iba a morder, me iba a morder”

El creador, que cuenta con 1,3 millones de seguidores en Facebook, mostró al ave entre sus manos mientras pedía a su audiencia que observara al animal

El video de Mamisi el Calvo con un tucán desató rechazo en redes sociales - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Un creador de contenido conocido como Mamisi el Calvo generó rechazo en redes sociales este fin de semana después de publicar un video en el que aparece con un tucán retenido entre sus manos.

La grabación provocó cuestionamientos de usuarios que reprocharon el trato que recibió el ave durante la filmación y señalaron que el episodio expuso al animal a una situación de estrés.

PUBLICIDAD

El influencer, que reúne 1,3 millones de seguidores en Facebook, difundió la secuencia en sus plataformas. En las imágenes se lo escucha celebrar la captura del ejemplar, al que identifica con el nombre de “paletón”, mientras alterna gritos, risas y comentarios dirigidos a quienes seguían la transmisión o el registro audiovisual.

El video mostró al ave retenida mientras el creador celebraba la captura

“Lo cogí yo, yo lo cogí”, repitió Mamisi el Calvo al comienzo del video. Luego mostró al animal frente a la cámara y aseguró: “Mire, mi gente, vea. Cojo paletón vivo”.

El creador insistió varias veces con la exhibición del tucán y pidió a su público que observara al ejemplar. “Quiero que miren, pero miren”, expresó antes de volver a celebrar el momento con gritos y risas, mientras presionaba el pico del tucán.

PUBLICIDAD

Reproches contra Mamisi el Calvo por sujetar un tucán para crear contenido - crédito @ColombiaOscura/X
Reproches contra Mamisi el Calvo por sujetar un tucán para crear contenido - crédito @ColombiaOscura/X

A lo largo de la grabación, el hombre sostuvo al ave y explicó que, en el lugar donde se encontraba, la llamaban “paletón”. “Estamos en cosecha del que nosotros le decimos paletón”, dijo.

El contenido incluyó referencias a la posibilidad de que el animal lo mordiera. “Si yo llego a soltarle, este que está aquí muerde durísimo”, afirmó mientras todavía lo tenía retenido. También sostuvo que su intención era enseñar a sus seguidores una de las aves que consideraba más llamativas de la zona.

“Solo traté de cogerlo”, declaró en otro tramo de la filmación. Según su relato, había decidido mostrar el ejemplar después de que un seguidor cuestionara su capacidad para capturar animales vivos. “Hubo uno, seguidor, que me dijo que yo no hacía ningún captura”, comentó.

“Yo cojo amarillo, tortuga, todo lo cojo vivo”, afirmó Mamisi el Calvo

El creador elevó el tono de sus declaraciones al enumerar otros animales que, según aseguró, ha atrapado. “Yo cojo amarillo, tortuga, todo lo cojo vivo”, manifestó. Acto seguido, sostuvo que había conseguido capturar “uno de los aves más rápidos que tenemos nosotros acá”.

Mamisi el Calvo recibió críticas tras exhibir un tucán retenido en un video - crédito @ColombiaOscura/X
Mamisi el Calvo recibió críticas tras exhibir un tucán retenido en un video - crédito @ColombiaOscura/X

Durante el registro, pidió repetidamente que el público escuchara al tucán. “Escúchenlo”, dijo en varias ocasiones. También prometió que lo liberaría: “Ya lo voy a dejar libre”.

La secuencia continuó con el creador intentando ubicar al ave en un sitio desde el cual pudiera alejarse. “Vamos a dejarlo libre”, afirmó. Después pidió a una persona identificada como John Joe que lo ayudara a acomodar el teléfono y a buscar un elemento cerca de sus pies.

En otro momento, Mamisi el Calvo dijo que el animal intentaba defenderse. “Me está aullando”, expresó entre risas. Más tarde aseguró: “Me iba a morder, me iba a morder”.

El influencer también se refirió a las críticas que, según dijo, solían hacerle algunos usuarios. “Ustedes me tienen como yo sea de más preso”, comentó mientras preparaba la liberación. Luego añadió: “Ustedes son unos habladores”.

Cuenta oficial de Mamisi El Calvo en Facebook - crédito Mamisi El Calvo/Facebook
Cuenta oficial de Mamisi El Calvo en Facebook - crédito Mamisi El Calvo/Facebook

El creador sostuvo en varias oportunidades que liberaría al ejemplar. “Voy a dejarlo libre”, afirmó antes de pedir ayuda para colocarlo en un punto desde el cual pudiera irse. “Voy a colocarlo rápido, que no me vaya a morder”, señaló al final de la grabación.

La publicación acumuló críticas por el trato hacia el tucán

La difusión de las imágenes generó repudio entre integrantes de la comunidad digital y parte de sus seguidores. Los cuestionamientos se centraron en la decisión de retener al ave para convertir la captura en contenido para redes sociales.

“Denuncien la cuenta para que la bloqueen y deje de maltratar por likes”, afirmó un internauta.

Usuarios expresaron preocupación por la forma en que el tucán fue manipulado y por las reacciones del animal durante el video. También rechazaron que el episodio se presentara como un desafío o una muestra de destreza ante la audiencia.

“Es un animal silvestre someterlo a ese nivel de estrés puede ocasionarle problemas de salud incluso la muerte”, señaló un usuario.

Temas Relacionados

InfluencerMaltrato animalanimales silvestresTucánColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Los Embajadores necesitan ganar para clasificar a los cuadrangulares semifinales; Los Diablos Rojos por su parte estan en la disputa por el punto invisible como cabeza de grupo

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Así fue como patrulleros asistieron el parto de una habitante de calle dentro de un taxi en el norte de Bogotá

Los agentes de la Estación de Policía Suba llegaron al lugar después de que la central de radio alertara sobre el caso. La mujer explicó que trabaja en reciclaje y que no esperaba que el parto se adelantara

Así fue como patrulleros asistieron el parto de una habitante de calle dentro de un taxi en el norte de Bogotá

Estas han sido las réplicas tras el temblor de 5,6 de este martes 3 de noviembre

El movimiento ocurrió a las 4:13 de la madrugada del martes, tuvo una profundidad aproximada de 19 kilómetros y fue percibido en ciudades donde tembló con fuerza en agosto pasado

Estas han sido las réplicas tras el temblor de 5,6 de este martes 3 de noviembre

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Polémica en la Aerocivil por nombramiento de instructor extraditado y condenado en Estados Unidos: esta fue la denuncia de los sindicatos

El penalista Julio César Alzate, apoderado del instructor, confirmó que su cliente fue condenado en Estados Unidos y que salió de prisión en febrero de 2024

Polémica en la Aerocivil por nombramiento de instructor extraditado y condenado en Estados Unidos: esta fue la denuncia de los sindicatos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Karol G anunció que habrá cambios en sus conciertos en Latinoamérica tras su llegada a México: “Hay evolución del show”

Karol G anunció que habrá cambios en sus conciertos en Latinoamérica tras su llegada a México: “Hay evolución del show”

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

William Mebarak, papá de Shakira, habría sufrido un quebranto de salud en Barranquilla: la cantante ya estaría en la ciudad

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, explicó por qué James Rodríguez no jugó ante Atlético Bucaramanga: “Recibió muchas patadas”

Semana 4 de la Uefa Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Barcelona y los clubes más importantes de Europa

Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores