Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

La influencer Aida Victoria Merlano habla sobre matrimonio, hijos y su futuro con Escro - crédito @therealescro/ Instagram

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Escro le dedicó un mensaje a Aida Victoria Merlano en redes sociales y desató una oleada de comentarios que revivieron las polémicas del pasado sentimental de la influencer.

David Darville, el streamer y músico procedente de Bahamas, conocido como Escro, publicó una declaración de amor dirigida a su prometida, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, que rápidamente se convirtió en tendencia.

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“Hoy, mañana y todos los días, te elijo a ti”, escribió el artista en su cuenta, sin imaginar que la frase encendería los comentarios de miles de usuarios. La imagen con la que acompañó la publicación, Aida Victoria y Escro aparecen abrazados en blanco y negro mientras un mariachi con sombrero tradicional les toca en vivo dentro de una habitación, en una escena que retrata una serenata íntima y romántica que el streamer le organizó a su prometida.

Escro le dedicó un emotivo mensaje a Aida Victoria Merlano y generó todo tipo de opiniones en redes (@rastreandofamosos/IG)

Sin embargo, el mensaje de Escro no solo generó muestras de apoyo. Numerosos usuarios aprovecharon la publicación para hacer referencia a las relaciones anteriores de Aida Victoria, en particular a la que mantuvo con Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y padre de su hijo, con quien protagonizó episodios de tensión pública.

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Mensajes como: “Esperemos los 3 doritos después, ella siempre hace el ridículo”; “Sabemos que esos movimientos que está haciendo fuera de Colombia es para evadir algo que se aproxima”; “Yo ya no espero nada de ella porque así fue con ya sabemos quién y miren cómo terminó”, entre otros.

Aida Victoria y Escro se conocieron por redes y llegaron rápido al compromiso

La historia entre Aida Victoria Merlano y David Darville comenzó de forma casual en el mundo digital. La creadora de contenido barranquillera reconoció en una transmisión en vivo que no conocía al streamer hasta que un clip suyo apareció en sus redes: él hablaba de ella.

Movida por la curiosidad, revisó su perfil en la plataforma Kick y quedó impresionada por la constancia con la que el bahameño conducía jornadas de transmisión de varias horas. Tanto, que le envió 50 suscripciones de pago como gesto de respaldo.

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Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

Fue durante esa misma sesión cuando Darville pronunció una frase que Merlano destacó como un punto de quiebre: “Aida, no se desmotive por los números”, le dijo al aire. A partir de ahí, las colaboraciones se multiplicaron y la cercanía entre ambos se volvió evidente para sus comunidades digitales.

Ante las críticas de una parte de sus seguidores, Merlano fue enfática en separar al personaje público de la persona que había conocido fuera de cámara. “Escro es un personaje de las redes sociales y David es el ser humano que está detrás de ese personaje. Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz”, afirmó en una transmisión recogida por Infobae Colombia.

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Esa distinción marcó el tono de la relación desde sus primeras semanas públicas. Darville cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y es reconocido además como productor musical.

La propuesta llegó frente al mar, con carta y rosas rojas

Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

El 18 de agosto de 2026, Merlano compartió en sus redes imágenes y un video del momento en que aceptó casarse. La escena tuvo lugar frente al mar, decorada con rosas rojas: Darville le entregó una carta, le dedicó unas palabras y se arrodilló para mostrarle el anillo. La influencer lloró y también se arrodilló antes de dar el sí.

“Sí me voy a casar. No estoy preñada”, aclaró luego con humor ante la oleada de especulaciones. El compromiso llegó meses después de que Merlano confirmara su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, y de las denuncias por presunta violencia intrafamiliar que hizo públicas en diciembre de 2025. La fecha de la boda no ha sido anunciada por ninguno de los dos.

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