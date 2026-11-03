Carlos Felipe Mejía, embajador designado por Abelardo de la Espriella ante el gobierno de España, no participará en la XXX Cumbre Iberoamericana: por qué no se ha posesionado

Carlos Felipe Mejía ha sido crítico con la administración de Pedro Sánchez en España, lo que le costaría su llegada a la embajada colombiana en el país ibérico - crédito carlosfelipemejia/Instagram

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El exsenador Carlos Felipe Mejía, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia en España, confirmó en la mañana del martes 3 de noviembre que no asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. Lo anterior, debido a que continúa sin posesionarse como embajador de Colombia ante España.

A través de sus redes sociales, Mejía, que fue congresista del Centro Democrático, expresó su respaldo a la comitiva oficial encabezada por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, que asumió la representación del Estado colombiano en el encuentro multilateral que reúne a jefes de Estado y de Gobierno en territorio ibérico.

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En su pronunciamiento, el designado diplomático lamentó no poder participar en las actividades programadas en la capital española y expresó su respaldo a las gestiones que desarrollará el equipo gubernamental. Con su ausencia, Colombia sigue sin embajador en propiedad en territorio ibérico, pues el beneplácito a su nombre sigue sin darse.

El designado embajador de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, le deseó éxito a delegación colombiana en el país ibérico, a la que no recibirá por no tener aún el beneplácito del gobierno de Pedro Sánchez - crédito @CARLOSFMEJIA/X

“Habría querido acompañar en Madrid esta XXX Cumbre Iberoamericana y a la extraordinaria delegación de Colombia, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al ministro Mauricio Gómez y al embajador Juan Ospina. ¡Ya llegará el día!”, afirmó el funcionario designado a través de su cuenta oficial en la red social X.

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El respaldo de Carlos Felipe Mejía a los objetivos económicos del Ejecutivo

El excongresista enfatizó el propósito financiero de las reuniones previstas en territorio europeo. “Todo el respaldo a esta agenda de encuentros estratégicos para atraer inversión extranjera, generar empleo y abrir oportunidades que se traduzcan en bienestar para los colombianos, especialmente para las familias más vulnerables”, señaló Mejía.

En esa misma línea, ponderó la relevancia del foro internacional para la política exterior del país. “La cumbre es un escenario clave para fortalecer nuestras relaciones internacionales, generar confianza y sumar aliados estratégicos”, agregó el exsenador, que no sería del agrado del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin darle el visto bueno.

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El 15 de octubre, la República había publicado las hojas de vida de Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Martín Botero, los designados embajadores en España, Venezuela y Países Bajos - crédito Presidencia

Asimismo, Mejía vinculó la presencia de los delegados en Europa con los programas de crecimiento que promueve la administración del presidente Abelardo De La Espriella. “La patria Milagro se construye también conectando a Colombia con el mundo. ¡Vamos por más inversión más productividad y por la meta de crecer al 6%”, concluyó.

La agenda de la Misión Crecer que lidera la comitiva colombiana

El programa oficial contempla la asistencia a las sesiones plenarias de la cumbre y la conducción de la denominada Misión Crecer: una estrategia orientada a la atracción de capitales privados y al fortalecimiento de los vínculos comerciales; en jornadas que estarán el vicepresidente Restrepo, el ministro Gómez Amín y el diplomático Ospina.

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En el caso de Mejía, pese a su designación, el Gobierno español no ha concedido el plácet o beneplácito diplomático para la formalización del cargo. La falta de respuesta por parte del gabinete de Sánchez podría configurar un silencio administrativo que, en la práctica diplomática, es interpretado como un desacuerdo tácito frente al perfil propuesto.

Carlos Felipe Mejía había presentado a Natalia Ponce de León como parte de su equipo de trabajo en la embajada, pese a que sigue sin asumir - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El freno a las credenciales del excongresista coincidiría con los cuestionamientos derivados de publicaciones pasadas en las que el designado embajador calificó al jefe de Estado español de “autócrata”, lo acusó de perpetrar un “golpe de Estado” y celebró reveses electorales de la izquierda en España; situación de la que sabrían en la Moncloa.

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A estos antecedentes se añadió el rechazo explícito del partido Sumar, integrante de la coalición del Ejecutivo español, que pidió desestimar su nombramiento por sus posturas frente al Acuerdo de Paz de 2016, a la par de iniciativas de recolección de firmas impulsadas por colectivos colombianos residentes en territorio español.

De esta manera, si bien su hoja de vida se publicó el 15 de octubre, junto a la de los embajadores de Venezuela y Países Bajos, Jorge Jaller y Martín Botero, lo cierto es que Mejía no ha podido asumir de manera formal su cargo; y cada vez se aleja de dicha posibilidad, por lo que De la Espriella tendría que pensar en un nuevo perfil.

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