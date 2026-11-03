Colombia

Karol G anunció que habrá cambios en sus conciertos en Latinoamérica tras su llegada a México: “Hay evolución del show”

La artista llegará a Monterrey y Ciudad de México con seis fechas, ajustes que prepara para el repertorio y, al parecer, un cambio de escenario

Karol G reveló las primeras imágenes de los ensayos y parte de la producción de su gira que inicia en un par de días - crédito VisualesIA Infobae
Karol G adelantó una evolución de su show y crece la expectativa por sus fechas en México - crédito VisualesIA Infobae
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Karol G anticipó que sus conciertos en México tendrán cambios y una evolución en la propuesta del Viajando por el mundo Tropitour, que comenzará el 6 de noviembre en Monterrey. La cantante colombiana no precisó qué novedades prepara para su regreso al país, aunque el mapa de localidades de Ticketmaster permite advertir una modificación en la estructura de la pasarela dispuesta para los shows.

La artista llegó a México el lunes 2 de noviembre, pocos días antes de iniciar una serie de seis funciones en Monterrey y Ciudad de México. Durante su arribo al aeropuerto, habló de la expectativa que le genera reencontrarse con el público mexicano después de casi tres años y confirmó que el espectáculo tendrá ajustes a partir de esta escala.

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“Estoy emocionada, muy nerviosa, creo que son ya casi 3 años que no veníamos (...) Mi corazón se quiere salir, el show está increíble (...) Hay evolución del show y cambios que va a tener y son cambios que empiezan aquí en México”, detalló Karol G dando pistas de lo que se viene para sus fechas en Latinoamérica.

En la página oficial de la Bichota, solo se eliminó la fecha correspondiente a su concierto en Varsovia, Polonia. De momento, la productora responsable afirma que la decisión se tomó debido a problemas logísticos - crédito @karolg/Instagram
Karol G adelantó que su gira 'Viajando por el mundo Tropitour tendrá cambios durante las fechas en México que se quedaran para el resto de las fechas - crédito @karolg/Instagram

La intérprete no adelantó con exactitud qué elementos cambiarán en la puesta en escena ni si habrá modificaciones en la lista de canciones, invitados especiales, coreografías o vestuario. Sus declaraciones, de todos modos, abrieron la expectativa entre los asistentes que ya tienen entradas para las presentaciones de noviembre.

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Karol G se presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Después viajará a Ciudad de México para actuar el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Las funciones forman parte de un recorrido internacional que contempla 63 conciertos en estadios.

El mapa de Ticketmaster muestra una sola pasarela hacia un arco final

Aunque Karol G no vinculó de manera directa sus anuncios con la disposición física del escenario, el mapa de localidades que aparece en la plataforma Ticketmaster para sus fechas mexicanas muestra una diferencia respecto a estructuras utilizadas previamente en la gira.

El diseño anterior contemplaba una pasarela dividida en tres carriles que conectaban la tarima principal con una estructura curva frente al escenario. El esquema disponible para los conciertos en México presenta una distribución distinta: una única pasarela central que llega hasta un arco al final del recorrido.

La modificación puede alterar la circulación de la artista durante el concierto y la relación con los espectadores ubicados alrededor de las zonas cercanas a la estructura. También puede modificar la distribución de algunas localidades en el campo. Sin embargo, no hay una confirmación pública de que este rediseño sea uno de los cambios a los que se refirió la cantante a su llegada a México.

Ticketmaster publicó un mapa de localidades con una estructura distinta para los conciertos mexicanos que será el mismo para el resto de Latinoamérica -crédito captura de pantalla Ticketmaster - tomado de redes sociales / X
Ticketmaster publicó un mapa de localidades con una estructura distinta para los conciertos mexicanos que será el mismo para el resto de Latinoamérica -crédito captura de pantalla Ticketmaster - tomado de redes sociales / X

Por esa razón, la variación debe considerarse como una modificación visible en el mapa de venta de boletos y no como un detalle oficial confirmado por la artista. Tampoco se conoce si el formato se mantendrá en todas las fechas latinoamericanas o si habrá diferencias entre Monterrey y Ciudad de México.

Karol G celebrará su álbum con un live en TikTok desde Ciudad de México antes de iniciar el Tropitour

Antes de comenzar sus seis conciertos en México, Karol G realizará una transmisión especial por TikTok LIVE para celebrar el lanzamiento de su álbum No me arrepiento de sentir tanto. La actividad tendrá lugar el 4 de noviembre en Ciudad de México, contará con público presencial y podrá seguirse a nivel global desde las 20:00, hora del centro de México.

El encuentro llevará el nombre de “Live Album Celebration” y estará centrado en el más reciente proyecto discográfico de la cantante colombiana. De acuerdo con la información difundida por su equipo, la propuesta no tendrá el formato de un concierto convencional ni de una fiesta de escucha.

La artista convocó a sus seguidores a conectarse a su cuenta oficial para acompañarla desde distintos países en una emisión prevista desde Ciudad de México - crédito @karolg / TikTok

Karol G recorrerá las canciones del disco en el orden en que aparecen en el álbum y compartirá las historias y emociones asociadas a cada tema.

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