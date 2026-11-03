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El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

El exdelantero del Deportes Tolima e Independiente Rivadavia despertó los elogios de parte del histórico exvolante de los Xeneizes, que hace parte de la junta directiva del cuadro de Buenos Aires

El presidente de Boca Juniors habló sobre la influencia del atacante antioqueño en el cuadro Xeneize-crédito @TyCSports/X

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El 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate en el estadio La Bombonera de Buenos Aires y se volvió a quedar con una edición del Superclásico argentino, uno de los partidos más importantes del mundo del fútbol.

En el cuadro Azul y Oro, el protagonismo de los colombianos Sebastián Villa y de Álvaro Montero no pasaron desapercibidos, uno por su influencia en el ataque y el otro por su poco protagonismo debajo del arco durante el partido.

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Tras el partido, Juan Román Riquelme (el exvolante y actual presidente de la junta directiva de Boca) habló con el canal TyC Sports, el 2 de noviembre de 2026 y allí elogió al atacante que tuvo paso por el Deportes Tolima e Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa en el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Sebastián Villa en el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Riquelme debatió con el periodista que a su juicio criticó el rendimiento de Sebastián Villa durante la temporada y lo defendió haciendo un recuento de las veces en la cual el delantero colombiano fue determinante en el ataque para el equipo dirigido por Rodolfo el “Vasco” Arruabarrena:

“Villa es el mejor jugador del partido. Yo no estoy de acuerdo con vos: para mí, Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. El semestre pasado ganamos muchos partidos gracias a la pelota parada. Ustedes miraban la televisión y el título era: ‘Pelota parada de Paredes, gol de cabeza’. Tenemos la suerte de contar con varios chicos que le pegan muy bien a la pelota. Paredes, en particular, es extraordinario: tiene un golpeo diferente al resto”, dijo.

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Y añadió que tienen buena suerte de contar con Villa y el canterano del cuadro Xeneize, el delantero argentino Leonel Flores: “El otro día, contra Independiente, ¿quién tiró el centro? Villa. ¿Y hoy? Villa. Contra Racing, para que Valencia cabeceara, ¿quién tiró el centro? Villa. El pase a Berenttiel, en Brasil, ¿quién se lo dio? Villa. Tenemos la suerte de tener a Villa y también a Flores", agregó.

La postura del colombiano Mauricio “Chicho” Serna sobre Sebastián Villa: “¿Cuándo harás goles?"

El interés del cuadro xeneize por la estrella de la selección Colombia se volvió a reactivar - crédito @mchichoserna / Instagram
Mauricio "Chicho" Serna explicó lo que le dijo a Sebastián Villa- crédito @mchichoserna/Instagram

El exfutbolista colombiano Mauricio Serna le reclamó a su compatriota Sebastián Villa por su falta de gol tras su regreso a Boca. Durante una entrevista con Planeta Bostero, el programa de Planeta Boca Juniors le preguntó: “¿Cuándo vas a hacer goles?”.

Villa convirtió un gol en 23 partidos desde su vuelta al club, aunque se destacó como asistidor con 7 asistencias durante el semestre. Su regreso se produjo después de varias temporadas en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde era una de las principales figuras.

“Uno con Sebastián siempre sabe que tengo una jugada de gol. Creo que le ha costado volver a adaptarse de nuevo al Mundo Boca, porque él viene de un club donde era la estrella”, explicó Serna, quien compartió equipo con el delantero y fue integrante del Consejo de Fútbol.

El exmediocampista también atribuyó la alternancia de Villa en la titularidad a la aparición de Flores y a la confianza del entrenador en ese futbolista.

“A mí me encanta lo que viene haciendo, ayer hablé y le dije ‘¿Cuándo vas a hacer goles?’”, relató.

Serna contó además que tuvo participación en el regreso del colombiano a Boca:

“De alguna manera tuve que ver con la vuelta. Me llamó y le dije ‘tenés que volver a Boca’, yo ya no estaba con el club. Después él habló y Román me preguntó, yo no lo quería condicionar”.

Boca Juniors se enfoca en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: este será el calendario que tendrá previo al partido en Barranquilla

Boca piensa en lo que será la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Boca piensa en lo que será la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El equipo de Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rodolfo el “Vasco” Arruabarrena tendrá dos partidos clave antes de la final de la Copa Sudamericana que jugará el 21 de noviembre de 2026, a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Tras su victoria en el Superclásico ante River Plate, el cuadro Azul y Oro tendrá que recibir a Defensa y Justicia a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio La Bombonera.

A continuación, este es el calendario que tendrán en el mes de noviembre:

  • 7 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
  • 14 de noviembre de 2026 - Copa Argentina: Banfield vs. Boca Juniors
  • 21 de noviembre de 2026 - Final de la Copa Sudamericana: Atlético Mineiro vs. Boca Juniors

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