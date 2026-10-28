Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

Bayern Múnich es el vigente campeón de la Copa de Alemania y busca el pase a los octavos de final - crédito Bayern Múnich

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Bayern Múnich recibe este miércoles 28 de octubre al Magdeburg por la Copa de Alemania, con la defensa del título en juego y sin Luis Díaz, lesionado. El encuentro de segunda ronda se disputará en el Allianz Arena a las 2:45 p. m., hora de Colombia, y definirá un lugar en los octavos de final.

El partido no tendrá transmisión por televisión por cable en Colombia. Bayern afronta la eliminatoria después de vencer 3-1 a Friburgo en la Bundesliga, resultado que lo mantuvo como el único invicto entre las cinco grandes ligas europeas de la temporada.

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La victoria ante Friburgo estuvo dirigida por el asistente técnico Aaron Danks, quien asumió de forma interina debido a la enfermedad del entrenador Vincent Kompany.

Harry Kane volverá a jugar ante su público después de recibir el Balón de Oro. El delantero inglés se convirtió en el primer futbolista del club bávaro en obtener ese reconocimiento en 45 años.

Danks sostuvo que el premio no modificó la preparación del equipo: “La gente que estuvo en la entrega del Balón de Oro disfrutó del momento. Pero nuestra atención está puesta en el partido. Es un partido de Copa, sabemos cuánta alegría nos dejó la Copa la temporada pasada”.

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Las bajas del Bayern y el regreso de dos jugadores

MUNICH (Germany), 21/10/2026.- Luis Diaz of Munich is injured on the ground during the UEFA Champions League league phase match FC Bayern Munich against Arsenal FC, in Munich, Germany, 21 October 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El arquero Manuel Neuer quedó descartado por una irritación tendinosa en el pie, mientras que Jamal Musiala no estará disponible por un desgarro muscular. Joshua Kimmich tampoco integrará el plantel por un permiso familiar.

Minjae Kim y Aleksandar Pavlović regresarán a la convocatoria tras haberse perdido el duelo frente a Friburgo. Sin embargo, la situación de Díaz amplía las ausencias de Bayern antes de una seguidilla de compromisos locales e internacionales.

El colombiano sufrió “un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo” durante el empate 2-2 contra Arsenal por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, de acuerdo con el parte médico divulgado por el club y citado por Noticias Caracol. La institución alemana no comunicó un plazo oficial para su recuperación.

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Las proyecciones difundidas por medios alemanes y el cuerpo médico bávaro sitúan su recuperación entre 4 a 6 semanas. Ambos cálculos condicionan su presencia en los siguientes partidos de Bayern y en la próxima fecha internacional de la selección colombiana.

Díaz podría perderse hasta cinco encuentros, entre ellos el clásico contra Borussia Dortmund en el Allianz Arena y el partido de Champions League frente al Atlético de Madrid. Su eventual vuelta fue proyectada para el viernes 20 de noviembre, cuando Bayern reciba a Colonia por la Bundesliga.

La lesión también deja al extremo con un margen reducido para los amistosos de Colombia contra Chile: el primero en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el segundo en el Estadio Nacional de Santiago. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo seguirá su evolución médica.

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