Los Tigres del Norte y el Megaland resultaron afectados: Sencia informó ajustes en el calendario de los conciertos en el estadio El Campín

Sencia anunció cambios en la agenda de El Campín - crédito Contraloría de Bogotá

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El 28 de octubre de 2026, Sencia, concesionaria que administra el estadio El Campín anunció cambios en la programación de dos espectáculos previstos para noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el fin de asegurar la realización de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano y aplicar medidas de protección sobre la cancha.

La empresa informó que el concierto de Los Tigres del Norte, cuyo concierto estaba previsto para el sábado 7 de noviembre de 2026, pasarán a presentarse el sábado 6 de febrero de 2027 en el escenario deportivo más importante de la ciudad.

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Por su parte, Megaland 2026, que figuraba en el calendario para el 20 de noviembre, se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro.

La entidad confirmó la reprogramación de varios conciertos para el 2027-crédito Sencia

A través del comunicado de prensa que emitió la administradora del estadio, se informó de la siguiente forma los cambios en los conciertos, todo ello con el fin de cuidar la cancha:

“Durante noviembre, el Estadio Nemesio Camacho acogerá los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas. En este contexto, Sencia y los promotores de los espectáculos previstos para ese mes han trabajado conjuntamente y concretado alternativas para su realización. Así, Los Tigres del Norte, cuyo concierto estaba previsto para el sábado 7 de noviembre, se presentarán el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio Nemesio Camacho. Por su parte, Megaland 2026, inicialmente programado para el 20 de noviembre, se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro”, dijeron.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte prepara fuerte sanción a Sencia

El organismo público citó para el 29 de octubre de 2026 a Sencia, administradores del estadio El Campín para que expliquen lo que pasa en la gramilla -crédito IDRD

El IDRD abrió un procedimiento sancionatorio contra Sencia S.A.S. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones sobre el cuidado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín. La actuación podría derivar en una multa para la concesionaria, aunque todavía no existe una decisión sobre responsabilidades ni un monto definido.

La entidad citó a Sencia a una audiencia pública el 29 de octubre, a las 9:00 a. m., para que presente sus descargos y ejerza su derecho de defensa y contradicción. El trámite se regirá por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La investigación se originó en un reporte de la interventoría del contrato de concesión, que advirtió un posible incumplimiento en la administración, operación y mantenimiento del escenario. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá deberá valorar los soportes antes de adoptar una determinación definitiva, según informó Infobae.

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El organismo señaló que mantendrá la vigilancia técnica y contractual sobre el modelo de Asociación Público-Privada.

“El Instituto reitera que la administración, operación y mantenimiento del estadio son responsabilidad de Sencia y que, en ejercicio de sus competencias de vigilancia y control contractual a través de la interventoría, continuará adelantando las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y adoptar las decisiones que correspondan”, indicó.

El concierto de Ryan Castro bajo vigilancia técnica

J Balvin y Ryan Castro actúan en un escenario de estadio lleno de fanáticos que agitan banderas de países que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una vibrante ilustración acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 31 de octubre de 2026 se realizará en El Campín un concierto del artista urbano Ryan Castro, bajo supervisión del IDRD sobre las condiciones de la cancha. La entidad reforzó el 20 de octubre las exigencias de seguimiento a la interventoría para controlar el escenario antes, durante y después del espectáculo.

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El concesionario deberá aplicar medidas de protección, recuperación y contingencia para la superficie. El IDRD sostuvo que “el fútbol es la prioridad de El Campín” y que el seguimiento busca proteger la seguridad de los futbolistas, asegurar condiciones adecuadas para los partidos y defender los intereses de Bogotá.

La exdirectora del IDRD, Blanca Inés Durán, cuestionó que el deterioro del césped sea atribuido al contrato de Asociación Público-Privada y lo vinculó con fallas de supervisión y control. La exfuncionaria defendió el modelo que prevé reemplazar el estadio actual y levantar nuevas obras en el sector.

La iniciativa compromete una inversión estimada de 2,4 billones de pesos. A cambio de la explotación económica del área, Sencia debe construir un nuevo estadio, espacios públicos, ciclovías, un auditorio con acústica sinfónica, una sede exclusiva para la Orquesta Filarmónica y oficinas para el IDRD.

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Durán afirmó en una columna publicada por El Espectador que participó en el análisis y la aprobación del modelo. También señaló que el espacio destinado a la orquesta fue definido como un “mito urbano” por el actual director de la entidad.