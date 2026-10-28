Colombia

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

En su publicación, el colombiano recordó que mantenía una relación cercana con el joven y cuestionó que la muerte del creador sirviera para señalar a familiares y amigos cercanos nuevamente

Westcol presentó a sus seguidores el robot que utilizará para su combate contra Blessd en 'Stream Fighters 5' - crédito @westcol/Instagram
Westcol negó haber tenido enfrentamientos con Komanche antes de su muerte y pidió respeto - crédito @westcol/Instagram
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Tras la muerte de Komanche, el streamer colombiano Westcol salió a defenderse públicamente de las acusaciones que lo señalaban como responsable del odio recibido por el creador salvadoreño, en un extenso mensaje publicado el 27 de octubre de 2026 en su cuenta de X que acumuló 2,3 millones de reproducciones.

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como Komanche, sacudió a la comunidad de creadores de contenido de habla hispana. El streamer salvadoreño de 30 años falleció el 26 de octubre, y su deceso reabrió de inmediato una controversia que había tenido lugar semanas antes, en septiembre, cuando varias creadoras de contenido formularon señalamientos públicos contra él por presuntas conductas inapropiadas.

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En aquel momento, Westcol intervino en el debate y afirmó haber recibido información de algunas de las denunciantes, lo que derivó en una oleada de críticas hacia Komanche.

Komanche - Acoso
El paisa habría reaccionado a la polémica del 'streamer' sobre declaraciones de acoso - crédito @fernandavaal_/X

Westcol negó haber incitado odio contra Komanche y pidió una sola prueba

Ante los cuestionamientos que se multiplicaron tras conocerse el fallecimiento, Westcol publicó un extenso descargo en el que rechazó categóricamente haber promovido ataques contra el salvadoreño.

“Qué incómodo hablar de este tema, pero es que usan estos momentos para difamar y llegar a puntos de inventarse escenarios que nunca sucedieron”, escribió el colombiano en X. En el mismo mensaje, señaló que contactó a uno de sus acusadores directos: “Hablé con JH, que fue uno de los que salió a acusarme directamente. Le pedí una sola prueba, una que demuestre que yo incité odio o hate hacia Komanche”.

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Westcol también subrayó que su única intervención sobre el caso ocurrió cuando las denuncias ya circulaban de forma masiva en redes.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de WestCOL con un texto de aclaración sobre fondo blanco
El creador de contenido WestCOL niega en una publicación de la red social X haber incitado al odio contra Komanche (@WestCOL/X)

“La única vez que yo hablé del tema de Komanche ya las denuncias estaban virales y ya todo el mundo estaba opinando de eso”, afirmó, e invitó a quienes lo cuestionaban a revisar el registro completo de sus publicaciones. Adjuntó además un hilo de otro usuario, identificado como @codeina000, que según Westcol reunía material para desmentir su supuesta participación en lo ocurrido.

El creador colombiano afirmó que su relación con Komanche siempre fue de amistad

Uno de los ejes del descargo fue la relación personal entre ambos streamers. Westcol insistió en que nunca tuvo conflictos con Komanche fuera de la esfera pública. “Mi relación con él en privado siempre fue de panas. Yo nunca lo acusé a él y no puedo permitir que inventen cosas que no son o que me digan hipócrita porque supuestamente yo lo estaba acusando cuando nunca fue así”, escribió.

En ese sentido, el colombiano también cuestionó a quienes, según él, utilizaron la muerte de Komanche para dirigir nuevos ataques. “¿No están haciendo lo mismo conmigo? ¿O con los familiares o amigos cercanos? Todo el mundo buscando culpables e incitando al mismo odio que supuestamente critican”, expresó en su publicación.

Westcol había pedido respeto horas antes y recibió críticas por ello

La polémica en torno al colombiano comenzó en la madrugada del 26 de octubre, cuando publicó un mensaje de condolencias que decía: “Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares... respeto”.

Tres párrafos de texto en color negro sobre fondo blanco redactados en español
El paisa argumentó temas de salud mental asociados con la muerte de Komanche, en su mensaje en X (@WestCOL/X)

La publicación acumuló millones de visualizaciones, pero también una catarata de respuestas negativas. Varios usuarios lo calificaron de hipócrita y recordaron sus declaraciones de septiembre, cuando afirmó que algunas creadoras le habían compartido “cosas muy fuertes” sobre el salvadoreño y recomendó que acudieran a las autoridades.

Posteriormente, durante una transmisión en vivo, Westcol había matizado esa postura al revisar capturas de conversaciones: “Yo vi las screenshots, yo realmente lo ignoré porque yo dije: al final hay consentimiento en esas screenshots”, declaró en aquella ocasión. Ese giro tampoco apaciguó las críticas, y varios internautas señalaron que su intervención inicial había perjudicado la imagen de Komanche antes de conocerse la versión completa.

Westcol cerró su mensaje con una reflexión sobre el acoso digital y los creadores de contenido

En el tramo final de su publicación, Westcol amplió el foco hacia una problemática más general. Señaló que la controversia que rodeó a Komanche antes de su muerte había quedado prácticamente zanjada cuando salieron a la luz los clips, pero que fue retomada por algunos usuarios para buscar responsables.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales que incluye texto y un video vertical dividido entre un hombre con audífonos y un videojuego
Un mensaje de Westcol responde a un hilo de discusión sobre el creador de contenido fallecido en El Salvador (@WestCOL/X)

Sostuvo además que el fallecido “venía de muchas acusaciones desde hace años y con sus problemas financieros que ninguno de los que no lo conocíamos sabíamos”.

El streamer también abordó la exposición que implica ser creador de contenido: “Ser creador de contenido te expone a críticas constantes y no todo el mundo sabe manejarlas”, y añadió que quienes sufren problemas de salud mental deben alejarse de las redes. Cerró su mensaje pidiendo disculpas por tener que pronunciarse sobre el tema y rechazando que la situación se convirtiera en un espectáculo para lanzar más odio.

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