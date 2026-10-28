La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”

Alexa Mena compartió un mensaje de fe y oración después de que Natalia Segura relatara el episodio que afectó su movilidad durante el fin de semana

Guardar

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, atravesó una nueva crisis de dolor crónico durante el último fin de semana de octubre, un episodio que la llevó a alejarse de las redes sociales y que provocó la reacción de su madre, Alexa Mena, quien apareció llorando al hablar sobre el estado de salud de su hija.

La influenciadora compartió imágenes en las que se la vio afectada física y emocionalmente por las molestias. Días después, explicó a sus seguidores que el malestar comenzó el viernes y se intensificó con el paso de las horas, hasta afectar sus actividades laborales y su rutina diaria.

PUBLICIDAD

La Segura señaló que recibió medicamentos para tratar de controlar el dolor, aunque el resultado no fue el esperado. La creadora de contenido ha explicado que convive con dolor crónico, neuropatía severa y un trauma raquimedular, secuelas de las lesiones que sufrió tras un ataque armado en 2013. Esta condición le provoca episodios que pueden afectar su movilidad y sus actividades cotidianas.

La Segura preocupó a sus seguidores tras una nueva crisis de dolor y su madre se pronunció en medio del llanto - crédito @alexa_mena1/ Instagram

“Llevo todo el fin de semana con una crisis de dolor fuertecita, pero bueno, estaré mejor”, escribió la creadora de contenido al explicar el motivo de su ausencia digital. La publicación generó numerosos mensajes de respaldo por parte de sus seguidores, quienes expresaron preocupación al verla llorando y recibiendo atención para aliviar las molestias.

PUBLICIDAD

Alexa Mena compartió un mensaje entre lágrimas por la salud de su hija

La situación tuvo una nueva reacción cuando Alexa Mena, madre de La Segura, apareció en redes sociales conmovida por el reciente episodio de dolor de su hija. La mujer contó que suele recurrir a la oración y a su fe para pedir por el bienestar de Natalia, especialmente durante las crisis que afectan su movilidad.

“Hay cosas que no podemos evitar; para nadie es un secreto lo que está pasando con la niña (...) La mejor manera de yo poder aportarle algo a mi hija en este momento es oración y fe, para que ella esté tranquila”, dijo la madre de la influenciadora caleña en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El mensaje de Mena reflejó la preocupación que le generan las recaídas de la creadora de contenido. La Segura compartió la historia de su madre y respondió con un pedido para sus seguidores: les pidió que le dijeran a Alexa que no llorara y aseguró que la ama.

La madre de La Segura contó que recurre a la oración durante las crisis de dolor de Natalia - crédito @la_segura/Instagram

La relación entre ambas ha sido visible en distintos momentos a través de las redes sociales. En esta ocasión, la preocupación de su madre estuvo vinculada con la intensidad de los dolores que atravesó Natalia durante el fin de semana, una situación que la llevó a disminuir su actividad pública durante varios días.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido también dejó un mensaje sobre la forma en que enfrenta sus recaídas. Explicó que procura mantenerse activa y continuar con sus compromisos en la medida de sus posibilidades, como una forma de no permitir que el dolor determine por completo sus días.

“Solo yo sé lo que supero cada día y me siento muy orgullosa de eso”, manifestó en otra de sus publicaciones. La Segura afirmó que no quería sostener una imagen permanente de fortaleza si su estado físico y emocional era distinto, por lo que decidió mostrar una faceta vulnerable ante sus seguidores.

El dolor crónico acompaña a La Segura desde hace varios años

Los problemas de salud de Natalia Segura se remontan a noviembre de 2013, cuando fue víctima de un ataque armado en Cali. La creadora de contenido sufrió lesiones que comprometieron su columna y su médula espinal, por lo que debió enfrentar un largo proceso de rehabilitación.

PUBLICIDAD

Aunque logró recuperar movilidad después de las terapias, ha explicado en diferentes oportunidades que conserva secuelas que derivan en episodios de dolor crónico. Esa condición ha afectado su rutina y, en algunas ocasiones, la ha obligado a usar silla de ruedas, como ocurrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Los problemas de salud de Natalia Segura comenzaron después de un ataque armado ocurrido en Cali en 2013 - crédito @la_segura/Instagram

La Segura también ha compartido que enfrenta otras complicaciones físicas y que debe recibir tratamientos de forma periódica. En julio, indicó que tendría que convivir con el dolor de manera permanente, aunque más adelante informó que contaba con una fecha prevista para una intervención médica relacionada con su condición.

PUBLICIDAD

El reciente episodio coincidió con su rol como madre de Lucca, su hijo con el chef uruguayo Ignacio Baladán. La influenciadora compartió una grabación mientras jugaba con el niño y escribió que ser mamá durante una crisis de dolor implica hacer el mayor esfuerzo posible para acompañarlo.