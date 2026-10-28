Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El estadio Hernán Ramírez Villegas no acoge fútbol desde el 20 de octubre del 2025 - crédito Carlos Marín/X

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El Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas para recibir a Jaguares de Córdoba el viernes 30 de octubre, a las 4:00 p. m., por la quinta fecha aplazada de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro se jugará a puerta cerrada porque continúan las obras de remodelación y las intervenciones tras el sismo del 10 de agosto.

El retorno llega diez días después de que el equipo matecaña cumpliera un año sin disputar partidos en Pereira, el 20 de octubre. Los retrasos en las obras del escenario y los daños provocados por el terremoto extendieron la salida del club de su ciudad.

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Durante ese período, el plantel ofició de local en Yopal, Armenia, Cali y Palmira. Los traslados también modificaron la rutina deportiva, ya que las sesiones de entrenamiento se convirtieron en jornadas de recuperación física.

El terreno de juego está en condiciones para albergar el partido ante Jaguares, pero las tribunas sur y occidental mantienen afectaciones por el movimiento telúrico. La Comisión Local de Fútbol acordó que no habrá ingreso de público mientras se completan los trabajos sobre la infraestructura.

La medida apunta a proteger a quienes trabajarán dentro del estadio durante el encuentro. La hinchada, por lo tanto, no podrá acompañar al equipo en su primer partido en casa después de un año de desplazamientos.

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El Puesto de Mando Unificado se instalará desde las 1:00 p. m. del viernes. Las autoridades desplegarán controles en los alrededores para evitar concentraciones de aficionados, ordenar el estacionamiento de vehículos y regular las ventas informales.

Las restricciones de movilidad comenzarán al mediodía en el tramo entre el Ara y la zona de televisión de la tribuna sur. Los residentes y conductores habituales del sector deberán atender las indicaciones del personal de seguridad.

Post de Carlos Marin en donde se evidencia el estado de la cancha del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira - crédito X

En redes sociales, el periodista Carlos Marín compartió fotografías para verificar el estado de la gramilla y los usuarios de redes sociales se percataron de que hacia la tribuna norte del escenario deportivo los equipos no tendrán cómo tomar impulso para los cobros de tiro de esquina

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“Quedó facilisimo de cobrar un tiro de esquina en el Hernán Ramírez Villegas. Llevan 1 año haciendo una cancha y salen con esto” @trujillodeporte

“Y como van a cobrar los tiros de esquina ?” @esteban2114

“Imaginese una falta al borde de esa linea. Tocará ponerse un casco para proteccion. Todo un desastre esa obra” @Alex10230

Así va Deportivo Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pasto y Deportivo Pereira registran una diferencia de gol negativa y necesitan ganar sus últimos siete partidos para llegar a 30 puntos - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).