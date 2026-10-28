Colombia

Receta de cupcakes para Halloween 2026: aprende a decorarlos con fantasmas y monstruos

Los cupcakes de Halloween son una opción fácil y divertida para celebrar esta fecha. Aprenda a preparar una masa suave de canela y vainilla, y decórelos con fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja

Cupcakes de Halloween: receta fácil y 5 ideas para decorarlos en casa - crédito VisualesIA Infobae
Cupcakes de Halloween: receta fácil y 5 ideas para decorarlos en casa - crédito VisualesIA Infobae
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Los cupcakes de Halloween son una forma dulce y divertida de llevar la fiesta a la mesa. Una base suave de canela y vainilla, cubierta con crema de mantequilla, permite crear fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja.

Esta preparación está inspirada en los tradicionales cupcakes decorados para Halloween, una celebración que también ha ganado espacio en las fiestas infantiles y reuniones familiares en Colombia.

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Receta de cupcakes de Halloween

Son pequeños ponqués horneados en capacillos. La técnica principal consiste en batir la mantequilla con el azúcar para incorporar aire y conseguir una miga suave. Después, los cupcakes se cubren con crema de mantequilla y se decoran con figuras alusivas a Halloween.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos.

Cocción: 16 minutos.

Enfriado: 30 minutos.

Decoración: 15 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 21 minutos.

Ingredientes

Reúne los ingredientes para preparar unos cupcakes de Halloween suaves, aromáticos y llenos de color - crédito VisualesIA Infobae
Reúne los ingredientes para preparar unos cupcakes de Halloween suaves, aromáticos y llenos de color - crédito VisualesIA Infobae

Para los cupcakes

  • 1. 175 g de harina de trigo.
  • 2. 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 3. 2 cucharaditas de canela en polvo.
  • 4. 1 pizca de sal.
  • 5. 85 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
  • 6. 100 g de azúcar blanca.
  • 7. 50 g de azúcar morena.
  • 8. 1 huevo.
  • 9. 180 ml de leche.
  • 10. 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para la crema de mantequilla

  • 11. 225 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
  • 12. 450 g de azúcar pulverizada.
  • 13. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 14. 3 a 5 cucharadas de crema de leche o leche.
  • 15. Colorante alimentario negro, naranja, morado o verde.

Para decorar

  • 16. 24 chips de chocolate para formar ojos.
  • 17. Grageas de colores.
  • 18. Galletas de chocolate trituradas.
  • 19. Gomitas o dulces pequeños.
  • 20. Chocolate negro derretido.
  • 21. 12 conos de galleta o conos para helado, opcionales.
  • 22. Colorante alimentario en gel, opcional.

Cómo hacer cupcakes de Halloween, paso a paso

  • 1. Precaliente el horno a 180 °C.
  • 2. Coloque 12 capacillos en un molde para cupcakes.
  • 3. En un recipiente, mezcle la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.
  • 4. En otro recipiente, bata la mantequilla con el azúcar blanca y el azúcar morena durante 3 a 4 minutos.
  • 5. Agregue el huevo y la esencia de vainilla. Bata hasta integrar.
  • 6. Incorpore la mezcla de ingredientes secos en 3 partes.
  • 7. Alterne cada parte con un poco de leche. No bata en exceso después de agregar la harina.
  • 8. Reparta la mezcla en los capacillos. Llénelos hasta ¾ de su capacidad.
  • 9. Hornee durante 16 minutos o hasta que un palillo salga limpio.
  • 10. Retire el molde del horno. Espere 5 minutos y pase los cupcakes a una rejilla.
  • 11. Deje enfriar por completo antes de decorarlos. La crema se derrite si el ponqué aún está caliente.
Reparte la masa en los capacillos y hornea hasta que los cupcakes estén dorados, firmes y listos para enfriar - crédito VisualesIA Infobae
Reparte la masa en los capacillos y hornea hasta que los cupcakes estén dorados, firmes y listos para enfriar - crédito VisualesIA Infobae
  • 12. Para preparar la crema, bata la mantequilla durante 5 minutos, hasta que esté clara y aireada.
  • 13. Añada el azúcar pulverizada poco a poco. Agregue la esencia de vainilla.
  • 14. Incorpore la leche o la crema de leche de a 1 cucharada hasta obtener una textura firme y cremosa.
  • 15. Divida la crema en varios recipientes. Añada colorante negro, naranja, morado o verde, según el diseño.
  • 16. Coloque la crema en una manga pastelera con boquilla redonda o de estrella.
  • 17. Para hacer fantasmas, forme una torre de crema blanca con movimientos circulares. Añada 2 chips de chocolate como ojos.
  • 18. Para crear cupcakes de monstruo, use crema verde o morada. Cubra la superficie con picos irregulares y agregue ojos de dulce.
  • 19. Para una telaraña, cubra el cupcake con crema negra o naranja. Dibuje círculos de chocolate blanco y arrástrelos con un palillo desde el centro hacia afuera.
  • 20. Para hacer sombreros de bruja, cubra un cono con chocolate negro derretido. Déjelo endurecer en la nevera y colóquelo sobre la crema.
  • 21. Decore con grageas, galleta triturada, gomitas o figuras de chocolate.
  • 22. Use colorante en gel, porque aporta un tono más intenso sin volver líquida la crema.
  • 23. No decore los cupcakes hasta que estén completamente fríos. Esta regla ayuda a conservar la forma del frosting.
  • 24. Tamice el azúcar pulverizada antes de añadirla. Así se obtiene una crema más lisa y fácil de usar con la manga.
Cubre los cupcakes con crema de mantequilla y crea diseños de fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja - crédito VisualesIA Infobae
Cubre los cupcakes con crema de mantequilla y crea diseños de fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja - crédito VisualesIA Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 cupcakes de tamaño mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por cupcake con crema de mantequilla:

Calorías: 280 kcal.Proteína: 6 g. Grasa total: 17 g. Carbohidratos: 30 g. Azúcares: 20 g.Fibra: 1 g. Sodio: 160 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde los cupcakes decorados en un recipiente hermético.Consérvelos en la nevera durante 2 a 4 días. Retírelos de la nevera 20 minutos antes de servir para que la crema recupere su textura. Los cupcakes sin crema pueden congelarse durante 1 mes.Para congelarlos, envuélvalos de forma individual y descongélelos por completo antes de decorar. Evite dejar la crema expuesta al calor, especialmente si utiliza colorantes o figuras de chocolate.

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