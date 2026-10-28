Colombia

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

El futbolista de Atlético Nacional compartió postales de la celebración en Medellín, con dos tortas, globos y galletas temáticas que conquistaron a sus seguidores en Instagram con cientos de reacciones de afecto

Tras Salome, hija de su relación con Daniela Ospina, James Rodríguez tuvo a Samuel luego de someterse a un proceso de vientre de alquiler - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
Tras Salome, hija de su relación con Daniela Ospina, James Rodríguez tuvo a Samuel luego de someterse a un proceso de vientre de alquiler - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
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El universo pixelado de Minecraft se trasladó a la vida real para celebrar una fecha especial en la familia del futbolista James Rodríguez.

Su hijo menor, Samuel, cumplió siete años el martes 27 de octubre, y la fiesta que organizó el mediocampista de Atlético Nacional en Medellín llenó las redes sociales de ternura y miles de reacciones.

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James compartió un emotivo carrusel de fotos junto a Samuel

A través de su cuenta de Instagram, el jugador colombiano publicó un álbum con varias imágenes junto al pequeño. Entre las postales se observa al padre y al hijo frente a dos tortas: una decorada con el estilo de bloques característico de Minecraft, en tonos azules y verdes, con el número 7 y el nombre “Samuel” al frente; la segunda, adornada con confites de colores.

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El menor cumplió 7 años, y el futbolista no desaprovechó la oportunidad para compartir con Samuel este día especial (@jamesrodriguez10/IG)

Globos con caritas y galletas decoradas completaron la ambientación, diseñada a la medida de los gustos del cumpleañero. “Feliz cumpleaños para mi pequeño Samuel. Que seas muy feliz hijo!”, escribió James en la publicación, un mensaje breve que rápidamente acumuló cientos de comentarios y reacciones de afecto.

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El álbum también mostró momentos espontáneos en familia

Las fotografías no se limitaron a la mesa de la torta. Varias imágenes capturaron instantes más informales: Samuel al aire libre, disfrutando del jardín y compartiendo una comida con su familia. También aparecieron recuerdos de cuando el niño era apenas un bebé junto al futbolista, un contraste que no pasó inadvertido entre los seguidores.

Salomé le dedicó un tierno mensaje a su hermano menor

Salomé Rodríguez Ospina, la hija mayor de James, se sumó a la celebración desde sus historias de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

La joven publicó una selfie junto a Samuel dentro de un automóvil —ella adelante, él sonriente en el asiento trasero— y acompañó la imagen con las palabras: “Feliz cumple, hermanito. Te amo mucho”. Pese a que ambos tienen madres diferentes, la cercanía entre los hermanos quedó a la vista.

Cumpleaños Samuel hijo de James Rodríguez
Salomé, hija de James Rodríguez, felicitó a su hermano a través de un mensaje en la publicación del futbolista (@jamesrodriguez10/IG)

Lorenna Borda y Juana Valentina también felicitaron al niño

Entre las reacciones más destacadas, la modelo y empresaria Lorenna Borda dejó un cariñoso mensaje para el cumpleañero: “Feliz cumpleaños Samu... que Dios te bendiga y que sigas siendo ese niño feliz, amoroso y travieso”. Por su parte, Juana Valentina, hermana de James, se unió a la celebración virtual con un emotivo gesto en los comentarios.

Samuel nació el 27 de octubre de 2019 mediante gestación subrogada, y desde entonces James ha compartido con frecuencia momentos de su faceta como padre en redes sociales. Con esta fiesta de bloques, tortas y sonrisas, el futbolista volvió a dejar en claro que, fuera de la cancha, su rol favorito es el de papá.

James Rodríguez lanzará su propia línea de ropa con la marca Quest

La marca caleña Quest presentará World Champion, una colección de ropa desarrollada junto al futbolista colombiano James Rodríguez que saldrá a la venta el 5 de noviembre de 2026. La compañía proyecta vender más de 200.000 prendas con esta línea inspirada en la trayectoria del jugador, según el diario Portafolio.

James Rodríguez
La camiseta de James Rodríguez en Atlético Nacional es una de las más vendidas en los últimos días, desde que se conoció que utilizará la dorsal 23 - crédito Atlético Nacional

La colección debutará con camisetas de silueta holgada y nueve referencias de gorras, distribuidas en distintas cápsulas. Las prendas se comercializarán en las más de 170 tiendas físicas que Quest tiene en Colombia y en su página web.

La alianza entre Rodríguez y la marca contempla una segunda fase prevista para diciembre de 2026, con una propuesta más amplia de prendas versátiles para uso diario. Esa etapa mantendrá al volante como figura central y ampliará el catálogo más allá de camisetas y gorras.

El lanzamiento coincide con el regreso de Rodríguez al fútbol colombiano. “Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha”, afirmó el futbolista.

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