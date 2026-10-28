El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles

Bayern Múnich jugará ante Ajax de Países Bajos en la inauguración del estadio nacional de Kenia-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

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Luis Díaz (estrella de la selección Colombia), Harry Kane (Balón de Oro 2026) y el Bayern Múnich tendrá un amistoso interesante en el comienzo del 2027.

El 28 de octubre de 2026, el “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) informó que jugarán contra el Ajax de Ámsterdam el 5 de enero de 2027 en Nairobi, durante la inauguración del Estadio Internacional Raila Odinga, ubicado en la Ciudad Deportiva Talanta. El encuentro marcará la apertura del nuevo estadio nacional de Kenia (país del África Oriental).

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Luis Díaz viajará al África para reanudar su temporada 2026-2027 en medio del parón de invierno-crédito @talantasportscity/Instagram

El partido precederá a la Copa Africana de Naciones, que se disputará en Kenia, Uganda y Tanzania. El torneo regresará a África Oriental después de más de 50 años y será la primera edición organizada por tres países.

Rouven Kasper, miembro de la junta directiva del FC Bayern responsable de Marketing y Ventas, afirmó:

“El FC Bayern cuenta con millones de fantásticos seguidores en África con los que sentimos una estrecha conexión; es un continente con una enorme pasión por el fútbol. Durante muchos años, hemos estado presentes regularmente en América y Asia con nuestro ‘Audi Summer Tour’. Ahora tenemos una nueva oportunidad para fortalecer aún más nuestra conexión con nuestros seguidores en África, para que se sientan como el FC Bayern y para destacar el atractivo internacional de nuestro club. Contribuiremos a dar mayor visibilidad a la Bundesliga y esperamos con gran ilusión este evento tan especial”.

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Luis Díaz completará su segundo juego por fuera con el Bayern Múnich

El momento cuando Luis Díaz se lesiona-crédito ANNA SZILAGYI/EFE/EPA

Luis Díaz completará el 28 de octubre de 2026 su segundo partido consecutivo fuera de las canchas con el Bayern Múnich, a causa del pequeño desgarro muscular que sufrió en la parte posterior del muslo izquierdo durante el empate 2-2 ante Arsenal por la Champions League.

El atacante colombiano, de 29 años, ya se perdió el duelo de Bundesliga frente a Friburgo y tampoco estará disponible para el compromiso de este miércoles ante Magdeburgo, por la segunda ronda de la Copa de Alemania. El club no informó una fecha estimada para su regreso.

Díaz ingresó en el minuto 68 ante Arsenal, después de comenzar el encuentro entre los suplentes, pero tuvo que abandonar el campo cerca del final por molestias musculares. Al día siguiente, los estudios del cuerpo médico confirmaron la lesión.

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El Bayern comunicó que el futbolista sufrió “un pequeño desgarro de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo” y precisó que estará de baja por el momento. La evolución de la lesión determinará su disponibilidad para los próximos partidos y para la fecha FIFA de noviembre con la selección Colombia.

El momento en el cual Luis Díaz se lesiona con el Bayern Múnich-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La ausencia ante Magdeburgo será la segunda consecutiva para Díaz desde el diagnóstico. Su baja representa un contratiempo para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que también afrontará en los próximos días compromisos ante Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Mainz.

Medios alemanes señalaron que el colombiano podría permanecer varias semanas fuera de competencia, aunque el Bayern no difundió un plazo oficial de recuperación. El director deportivo Max Eberl había restado gravedad a las molestias luego del partido contra Arsenal, antes de conocerse el resultado de los exámenes médicos.

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“Es algo que ya tenía antes, lo volvió a sentir ligeramente. Suponemos que no es nada dramático”, afirmó Eberl tras el encuentro.

Díaz también había dicho que no se trataba de un problema grave. Sin embargo, la evaluación posterior confirmó el desgarro muscular.

La recuperación definirá su presencia con Colombia

Luis Díaz durante el Suiza vs. Colombia del Mundial 2026-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

Un desgarro leve de isquiotibiales suele requerir varias semanas de recuperación, con un regreso sujeto a la ausencia de dolor y a la recuperación de la fuerza y la movilidad. El Bayern evitará apresurar su vuelta para reducir el riesgo de una recaída.

Antes de la lesión, Díaz acumulaba 11 partidos en todas las competencias de la temporada 2026-2027. El colombiano registraba 803 minutos, cinco goles y una asistencia, incluidos tres tantos en el triunfo 6-1 frente a Leipzig.

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Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club

Harry Kane se reunió con amigos y familiares en un club en el distrito de Soho en Londres - crédito X

El 26 de octubre de 2026, el delantero Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y celebró el reconocimiento después de la ceremonia en el London Palladium Theatre. Luis Díaz aseguró que su compañero era un ganador merecido del premio al mejor jugador del mundo.

Kane fue elegido por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Con 33 años, se convirtió en el primer inglés en recibir el galardón desde Michael Owen en 2001.

El atacante atribuyó parte del reconocimiento al rendimiento colectivo del Bayern de Múnich y al trabajo del entrenador Vincent Kompany, quien no asistió a la ceremonia porque permanecía hospitalizado. “Vincent, sé que está en casa, todavía en el hospital, así que le deseo lo mejor. Espero que esto te haya dado un poco de energía a ti y a todo el personal”, expresó Kane durante su discurso.

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La celebración posterior se realizó en Cirque Le Soir, una discoteca del barrio londinense de Soho. El delantero llegó con el trofeo y fue recibido con bengalas de champán; después levantó un vaso de chupito frente a los asistentes.

Harry Kane fue goleador de Europa, de Alemania y ganó todos los torneos del fútbol aleman en la temporada 2025-2026 - crédito X

A la fiesta acudieron familiares, amigos y antiguos compañeros de Kane en Tottenham Hotspur. Entre ellos estuvieron su esposa, Kate; su hermano y representante, Charlie Kane; sus padres; Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty. Los reportes de The Sun también situaron a James Maddison entre los invitados.

Antes de la celebración, Kane dijo a Sky Sports que todavía intentaba asimilar el premio:

“¡Suena descabellado, pero suena genial! ¡Qué noche tan especial, una sensación increíble!”. El capitán de Inglaterra también describió los nervios previos al anuncio y agradeció a sus compañeros del Bayern de Múnich por la exigencia durante los entrenamientos.

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“Desde que estoy con ustedes he mejorado como jugador y como persona, como líder, gracias a su liderazgo”, afirmó Kane sobre Kompany y su cuerpo técnico. También mencionó a Dayot Upamecano, a quien llamó Upa, por la competencia semanal en las prácticas.