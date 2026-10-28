Colombia

Expertos en neurología lo recomiendan: este es el desayuno ideal para prevenir el Alzheimer a partir de los 40 años

La combinación aporta proteínas, vitaminas del grupo B y grasas insaturadas, componentes presentes en patrones de alimentación asociados con menor riesgo de deterioro cognitivo

Ilustración en acuarela del perfil de una cabeza con piezas de rompecabezas de aguacates y huevos fritos en la zona cerebral.
Una ilustración en acuarela integra piezas de rompecabezas con aguacates y huevos fritos en la estructura del cerebro de un perfil humano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desayuno de huevo revuelto con aguacate puede aportar proteínas, vitaminas del grupo B y grasas insaturadas, nutrientes que integran los patrones de alimentación estudiados por su relación con un menor riesgo de deterioro cognitivo. La combinación no previene ni trata por sí sola la enfermedad de Alzheimer, pero puede formar parte de una dieta equilibrada.

La revisión científica alojada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica señala que la alimentación mediterránea, la dieta DASH —Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión— y la dieta MIND —Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso de la Neurodegeneración— se asocian con efectos favorables sobre la función cognitiva. Estos esquemas priorizan verduras, frutas, granos integrales, legumbres, pescado, aceite de oliva y otras fuentes de grasas no saturadas.

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El huevo aporta proteínas y vitaminas del grupo B

El huevo puede ser una base útil para el desayuno por su aporte de proteínas, un nutriente que cobra importancia con la edad debido a la pérdida progresiva de masa muscular y a un mayor riesgo de desnutrición.

La revisión indica que sustituir una parte de la energía proveniente de carbohidratos por proteínas en el desayuno se vinculó con una menor velocidad de deterioro cognitivo en adultos mayores. También remarca que la calidad de las proteínas importa: las legumbres, el pescado y las carnes magras mostraron mejores resultados que los alimentos ultraprocesados.

Tostadas con aguacate y huevo en una tabla de madera, un aguacate entero, una mitad con semilla y un cuenco con guacamole en estilo acuarela.
Una ilustración en acuarela presenta dos tostadas con puré de aguacate y huevo sobre una tabla de madera, acompañadas por aguacates y un cuenco con guacamole - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos aportan además vitaminas del grupo B, entre ellas la B12. Junto con el ácido fólico y la vitamina B6, estos nutrientes participan en el metabolismo de la homocisteína. Su déficit puede elevar los niveles de esa sustancia, que se ha asociado con daño oxidativo.

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El aguacate suma grasas insaturadas

El aguacate aporta principalmente grasas insaturadas, que pueden reemplazar a productos con alto contenido de grasas saturadas, como embutidos, manteca, bollería industrial y frituras. La revisión recogida por el NCBI sostiene que una mayor ingesta de grasas saturadas se ha relacionado con peores resultados cognitivos y con enfermedades metabólicas y cardiovasculares que elevan el riesgo de demencia.

Una preparación simple puede consistir en dos huevos revueltos, medio aguacate, tomate o espinaca y una rebanada de pan integral. La presencia de verduras añade fibra y antioxidantes; el pan integral puede ofrecer carbohidratos de absorción más lenta que los productos de harina refinada.

En lugar de acompañar el plato con tocino, salchichas o fiambres, conviene optar por vegetales, frutas o una pequeña porción de frutos secos. De ese modo, el desayuno se acerca a los principios de los patrones mediterráneo y MIND, que ponen el foco en alimentos frescos y mínimamente procesados.

Acuarela de una silueta de cabeza de perfil con un cerebro formado por piezas de rompecabezas que se desprenden hacia el fondo.
Una ilustración en acuarela vincula el alzhéimer con la pérdida de piezas de rompecabezas que se desprenden del cerebro humano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación debe acompañarse con otros hábitos

La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 80% de los casos de demencia. La edad y los antecedentes familiares son factores de riesgo que no pueden modificarse, mientras que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la calidad de la dieta sí admiten intervenciones.

Por eso, un desayuno con huevo revuelto y aguacate debe entenderse como una opción dentro de un esquema alimentario sostenido y no como una fórmula contra el Alzheimer. El control de la presión arterial y de la glucosa, la actividad física, el descanso y el seguimiento médico forman parte de las medidas que pueden contribuir al cuidado de la salud cerebral.

Características de la enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo e incurable que constituye la causa más frecuente de demencia. Representa entre el 60% y el 80% de los diagnósticos de demencia, según la revisión científica publicada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica.

Ilustración de ramificaciones neuronales en color azul y acumulaciones de proteína en color naranja sobre un fondo oscuro.
Una red de neuronas en color azul interactúa con depósitos de proteína amiloide en color naranja, una alteración característica de la enfermedad de Alzheimer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre sus características principales se encuentran:

  • Pérdida progresiva de la memoria, en especial de hechos recientes, conversaciones o información nueva.
  • Deterioro de otras funciones cognitivas, como la atención, el lenguaje, la orientación, la capacidad de razonar y de resolver problemas cotidianos.
  • Dificultades para realizar actividades de forma autónoma, que pueden incluir preparar comidas, administrar dinero, tomar medicamentos o recordar la necesidad de comer e hidratarse.
  • Evolución gradual: los cambios cerebrales pueden comenzar años antes de que aparezcan síntomas visibles. La revisión indica que las manifestaciones clínicas pueden presentarse cerca de 20 años después de los primeros cambios en la estructura cerebral.
  • Daño en el hipocampo, una región vinculada con la memoria, junto con pérdida de células cerebrales y atrofia del cerebro.
  • Alteraciones en el metabolismo de la glucosa en el cerebro, que reducen la disponibilidad de energía para las neuronas.
  • Cambios de conducta o del apetito en fases más avanzadas. Algunas personas pueden perder interés por la comida, olvidar que deben alimentarse o, por el contrario, repetir una ingesta porque no recuerdan haber comido.
  • Dependencia creciente de terceros a medida que avanza el deterioro cognitivo.

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