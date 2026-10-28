Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe eliminó en la tanda de penales a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de las semifinales de la Conmebol Copa Libertadores Femenina entre Independiente Santa Fe vs. Corinthinas de Brasil. Las ganadoras clasificarán a la final del certamen internacional esperando por las que clasifiquen en la llave entre Cruzeiro vs. Olimpia. Las perdedoras jugarán por el tercer y cuarto puesto.

El partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, está programado para jugarse a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del encuentro entre las Leonas y As Brabas de Brasil: