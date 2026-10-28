Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de las semifinales de la Conmebol Copa Libertadores Femenina entre Independiente Santa Fe vs. Corinthinas de Brasil. Las ganadoras clasificarán a la final del certamen internacional esperando por las que clasifiquen en la llave entre Cruzeiro vs. Olimpia. Las perdedoras jugarán por el tercer y cuarto puesto.
El partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, está programado para jugarse a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del encuentro entre las Leonas y As Brabas de Brasil:
12:43 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente Santa Fe vs. Corinthians - Semifinal de la Conmebol Copa Libertadores Femenina 2026
- Lugar: estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador
- Fecha y hora: miércoles 28 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win Sports y Pluto TV