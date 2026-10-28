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Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Las subcampeonas de Colombia eliminaron en cuartos de final a Palmeiras y van por la hazaña de eliminar a las vigentes campeonas del certamen en el partido por un cupo a la gran final

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Independiente Santa Fe eliminó en la tanda de penales a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol
Independiente Santa Fe eliminó en la tanda de penales a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de las semifinales de la Conmebol Copa Libertadores Femenina entre Independiente Santa Fe vs. Corinthinas de Brasil. Las ganadoras clasificarán a la final del certamen internacional esperando por las que clasifiquen en la llave entre Cruzeiro vs. Olimpia. Las perdedoras jugarán por el tercer y cuarto puesto.

El partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, está programado para jugarse a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del encuentro entre las Leonas y As Brabas de Brasil:

12:43 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. Corinthians - Semifinal de la Conmebol Copa Libertadores Femenina 2026
  • Lugar: estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: miércoles 28 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Pluto TV

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