Alcalde Galán aclaró qué pasará con los recursos para el metro de Bogotá tras declaraciones del ministro de Hacienda: “El presidente ha sido claro”

El pronunciamiento de Carlos Fernando Galán fue hecho a través de su cuenta oficial de X (@CarlosFGalan/X)

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El Gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó al Congreso autorizar una modificación al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 por $3,9 billones, incluidos $750.000 millones que estaban destinados a la ampliación de la calle 13 y a la primera línea del metro de Bogotá: $437.000 millones para la obra vial y $313.000 millones para el proyecto ferroviario.

Por este motivo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta oficial de X y aseguró que los recursos para la primera línea del metro están garantizados.

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“Los recursos de la Línea 1 del Metro de Bogotá están asegurados”, afirmó el mandatario de la capital colombiana.

Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan/X)

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que la reprogramación de las vigencias futuras acordada con el Gobierno de Gustavo Petro no afecta la ejecución de la primera línea del metro ni la ampliación de la calle 13. Además, señaló que se garantizó la cofinanciación de 269 nuevos buses eléctricos para Bogotá.

“La reprogramación de las vigencias futuras que fue acordada con el anterior gobierno en nada afecta la ejecución de la Línea 1 ni de la Nueva Calle 13, y además permitió la cofinanciación de 269 nuevos buses eléctricos para Bogotá”, indicó Galán.

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El mandatario de Bogotá señaló que debe ser claro frente al actual Gobierno y recordó que el presidente Abelardo de la Espriella ha afirmado que los recursos para la primera línea del metro serán entregados “tal como está pactado” con el Distrito.

“Ahora, frente al actual gobierno, debo ser claro: el presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado con contundencia que los recursos de la Línea 1 se van a entregar tal como está pactado con el Distrito”, aseveró Galán.

Carlos Fernando Galán recordó que el presidente Abelardo de la Espriella ha afirmado que los recursos para la primera línea del metro serán entregados (Enea Lebrun/REUTERS)

¿Qué dijo el Gobierno nacional?

El Gobierno nacional pidió al Congreso aprobar una modificación de $3,9 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. La propuesta incluye $750.000 millones que estaban previstos para dos obras de Bogotá: $437.000 millones para la ampliación de la calle 13 y $313.000 millones para la primera línea del metro.

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Según el Ejecutivo, el ajuste recae sobre recursos apropiados para 2026 y no modifica las asignaciones previstas desde 2027. También sostuvo que la medida no reducirá fondos de transporte en otras regiones, pues los proyectos sometidos a reprogramación corresponden exclusivamente a la capital.

De los recursos solicitados, $1,2 billones tendrían como destino la atención de la emergencia energética vinculada con El Niño y la situación financiera de Air-e. El Gobierno busca evitar cortes de energía en la Costa Caribe. Otros $2,7 billones irían al Fondo Milagro para tareas humanitarias y de reconstrucción en 16 departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que Gustavo Petro movió los desembolsos de la primera línea del metro de 2026 para 2027 en adelante (@miguel_gomez_m/X)

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la redistribución ante las Comisiones Económicas. Dijo que la decisión no nació durante la actual administración, pues respondió a trámites iniciados antes para ajustar los cronogramas de dos iniciativas con problemas de ejecución. El funcionario afirmó que el proceso quedó terminado bajo el Gobierno actual.

“Esos recursos provienen de una solicitud que se realizó durante el gobierno anterior y que se ha concluido en el Gobierno actual para reprogramar la evaluación de dos obras importantes, que son la calle 13 en Bogotá y el metro en la línea 1. Y por lo tanto, esos recursos provienen de obras que se realizan en Bogotá y, por lo tanto, los sistemas de transporte de otras regiones del país no se van a ver afectados”, afirmó Gómez.

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La medida recibió críticas de sectores opositores, que la calificaron como un recorte para Bogotá. Gómez respondió en X que Gustavo Petro modificó el calendario de giros al firmar un otrosí al convenio de cofinanciación, con el que trasladó desembolsos de la Línea 1 desde 2026 hacia vigencias posteriores.

El antecedente se remonta a enero de 2025, cuando la Nación aplazó aportes destinados a varias obras de infraestructura, incluida la primera línea del metro. Entonces, el alcalde Carlos Fernando Galán alertó sobre sobrecostos para Bogotá.