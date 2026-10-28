En video quedo la agresión de un hombre que le cortó la cara con un arma cortopunzante a su pareja: la comunidad lo atacó a golpes

Mujer cayó de su moto y sufrió una herida en la cara tras presunto ataque de su pareja - crédito @Anxiousvids/X

Guardar

Una mujer resultó herida en el rostro tras un presunto ataque atribuido a su pareja sentimental en el barrio Santa Rita de Valledupar, frente al Colegio Leonidas Acuña, sede Hogar del Niño. El hecho ocurrió este miércoles 28 de octubre de 2026, cuando ella se movilizaba en motocicleta por el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre la seguía en otra moto y se abalanzó sobre ella para agredirla. La víctima cayó al suelo tras el ataque y el señalado agresor habría usado un arma cortopunzante, con la que le causó una lesión en la cara.

PUBLICIDAD

Ciudadanos intervinieron tras observar la agresión

Varias personas que transitaban por el lugar reaccionaron ante lo ocurrido y evitaron que el ataque continuara. Algunos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un robo, pero intervinieron cuando advirtieron que la mujer era agredida por un hombre que se movilizaba cerca de ella.

La participación de los ciudadanos permitió separar al presunto responsable de la víctima. Según la versión conocida hasta ahora, esa intervención evitó que la situación escalara en inmediaciones de la institución educativa.

Ciudadanos evitaron que continuara un ataque contra una mujer frente a un colegio en Valledupar - crédito @Anxiousvids/X

La Policía capturó al hombre señalado de cometer la agresión. Por el momento, no divulgaron su identidad, ni el estado de salud de la mujer.

PUBLICIDAD

Por el momento, se espera que las autoridades entreguen información sobre las circunstancias que antecedieron a la agresión, la atención médica brindada a la víctima y el proceso que seguirá el capturado.

El caso generó mensajes de rechazo en redes sociales

Luego de que circulara la información, usuarios de redes sociales expresaron indignación y pidieron una respuesta de las autoridades. Uno de ellos sostuvo que “Valledupar no puede esperar a que una agresión se convierta en otro feminicidio”.

El mismo usuario solicitó que se garantice la protección de la mujer y que el presunto agresor responda ante la justicia. “Es urgente capturarlo, proteger la vida de esta mujer y llevarlo ante la justicia. Cada minuto cuenta”, escribió.

PUBLICIDAD

Otro comentario cuestionó la violencia contra las mujeres y manifestó rechazo frente al ataque. También hubo publicaciones que minimizaron la situación o realizaron afirmaciones sobre una posible reconciliación de la pareja.

Una mujer fue herida en el rostro durante presunta agresión de su pareja en Santa Rita - crédito @Anxiousvids/X

Dos mujeres protagonizaron una pelea frente a un colegio de Soledad durante una jornada de matrículas

Una discusión entre dos mujeres frente a un colegio de Soledad, Atlántico, quedó registrada en un video que circuló en redes sociales el sábado 24 de octubre de 2026. La versión que acompaña la publicación señala que una de ellas encontró a su esposo con otra mujer durante la matrícula de sus tres hijastros.

La grabación muestra un enfrentamiento físico a las afueras de la institución educativa, ante familias y estudiantes que acudían a realizar trámites escolares.

En las imágenes se observa cómo ambas se sujetan del cabello en medio de la confrontación. Personas que estaban cerca miraron lo ocurrido durante los primeros instantes, hasta que varias de ellas se acercaron para intervenir.

PUBLICIDAD

La ayuda de los presentes permitió separar a las protagonistas y detener la pelea. El video no permite conocer qué sucedió antes del altercado ni escuchar con claridad las expresiones que intercambiaron.

Dos mujeres se enfrentaron a las afueras de un colegio en Soledad por una presunta infidelidad - crédito @AtencionQuilla/X

Tampoco se informó si alguna de las mujeres requirió atención médica o si el caso llegó a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia formal. La publicación se viralizó acompañada de comentarios que atribuyen el episodio a una presunta infidelidad, aunque ese señalamiento no ha sido corroborado.

Usuarios cuestionaron al hombre mencionado en la versión viral

Las reacciones se concentraron en el hombre al que se refiere el relato divulgado en redes. Un internauta escribió: “La otra mujer no tiene la culpa, el culpable sin vergüenza es el hombre”.

PUBLICIDAD

Otra persona llamó la atención sobre el motivo por el que las familias estaban en el lugar. “Hay que agradecerle la nobleza solidaria de ponerlos a estudiar”, comentó en referencia al proceso de inscripción de los menores.

Un tercer usuario rechazó la exposición pública del conflicto y consideró que la responsabilidad recaía en el esposo: “La esposa no tiene que hacer ese show como cabaretera peleando cliente; la culpa de todo la tiene el esposo”.