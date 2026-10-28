Exfigura de Millonarios y Santa Fe reveló el duro momento que vive en Paraguay: “Me merezco lo que pasó”

"Tengo las puertas abiertas en Colombia pero yo estoy aquí y me debo a Cerro, sería de lo más lindo poder irme bien de aquí. Creo que tengo las condiciones para marcar la diferencia", el exdelantero de Millonarios y Santa Fe explicó que tiene las puertas abiertas en la Liga BetPlay-crédito @SomosVsSports/X

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El delantero colombiano Harold Santiago Mosquera volvió a jugar 45 minutos con la reserva de Cerro Porteño después de varios meses marcados por lesiones y períodos al margen del plantel principal.

El futbolista de 31 años busca recuperar sus condiciones y revertir la imagen que dejó en sus primeros meses en el club paraguayo.

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El delantero de Buenaventura no pasa buenos momentos en el fútbol de Paraguay debido a las lesiones que sufre- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El regreso se produjo con el equipo alternativo del Ciclón del Barrio Obrero, en un partido que terminó con victoria. Mosquera volvió a tocar la pelota y aseguró que el encuentro le devolvió sensaciones tras una etapa compleja en lo personal y profesional.

“Contento porque el equipo ganó. En lo personal me siento muy feliz y con mucha ilusión de entrenar. Han sido meses difíciles, pero todos conocen mis condiciones”, dijo en una conversación con el periodista Juan G. Denis, citada por Gol Caracol.

El exjugador de Millonarios y Santa Fe asumió parte de la responsabilidad por el bajo rendimiento y los problemas físicos que atravesó desde su llegada a Cerro Porteño. Reconoció que no arribó en la condición adecuada y que subestimó aspectos de su preparación.

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“Tengo las condiciones para marcar la diferencia, venía de un buen presente. Igual, me merezco lo que me pasó. Nunca pensé que fuera así, el llegar con sobrepeso y en muchas situaciones que no me tomé muy en serio”, afirmó.

La lesión que sufrió condicionó su adaptación desde el comienzo y lo mantuvo fuera de la competencia.

“Para nadie es un secreto que es una lesión súper difícil, nunca esperé algo así y desde que llegué empecé a sufrir eso. Pero hoy en día todo es diferente”, agregó el atacante colombiano.

La intensidad paraguaya como desafío de adaptación

Gustavo Costas es el técnico de Cerro Porteño-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La distancia con el plantel principal fue uno de los momentos más difíciles de su carrera, según relató Mosquera.

El futbolista sostuvo que estar fuera de la cancha limita la posibilidad de responder ante las críticas y de demostrar su aporte al equipo.

“Estando en la cancha el fútbol te da revanchas, te puedes defender. Desde afuera es muy difícil, la verdad no se lo deseo a nadie (a los jugadores apartados). Uno no quiere que las cosas salgan mal, uno trabaja bien en la semana; por eso fue tan importante la victoria”, expresó.

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Mosquera también contrastó las características del fútbol colombiano con las exigencias que encontró en Paraguay. Consideró que el juego de su país tiene una mayor carga técnica, mientras que en su actual competencia predominan la intensidad, el marcaje y la presión sobre el rival.

“En Colombia todos saben que el juego es mucho más técnico. Aquí priman la intensidad, el marcaje y el estar encima del rival, situaciones a las que nosotros los colombianos no estamos tan acostumbrados”, explicó. “Pero eso no quiere decir que no estuviera dispuesto a adaptarme. Debo buscar la manera de hacerlo lo más rápido posible y seguir trabajando para ayudar”.

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El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, le transmitió confianza durante el proceso de recuperación.

“El profe me conoce y sabe de mis condiciones. He hablado con él y me dice que me concientice de que puedo aportar al equipo”, señaló Mosquera.

El extremo tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre de 2027 y concentra su objetivo en el trabajo cotidiano.

“El enfoque está en el día a día, en darle lo mejor a Cerro. Hoy estoy aquí y espero que las cosas mejoren. Yo me lo merezco porque trabajo duro y quiero irme bien de este club”, concluyó.

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Estadísticas de Harold Santiago Mosquera

Este fue el momento de la presentación del colombiano, el 22 de enero de 2026-crédito @CCP1912oficial/X

En el año, Mosquera no ha disputado ningún partido, siendo su último juego, el 18 de marzo de 2026 en la derrota del “Ciclón de Barrio Obrero” (apodo de Cerro Porteño) ante el Rubio Ñu en condición de visitante.

Estos fueron los partidos que jugó Mosquera durante el año:

24 de enero de 2026: 55 minutos en el Cerro Porteño 1-1 Libertad

27 de enero de 2026: 26 minutos en el San Lorenzo 2-4 Cerro Porteño

7 de febrero de 2026: 5 minutos en el 2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño

21 de febrero de 2026: 11 minutos en el Cerro Porteño 0-1 Olimpia

25 de febrero de 2026: 58 minutos en el Sportivo Ameliano 0-1 Cerro Porteño

1 de marzo de 2026: 57 minutos en el Cerro Porteño 2-0 Recoleta FC

18 de marzo de 2026: 60 minutos en el Rubio Ñu 2-0 Cerro Porteño

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