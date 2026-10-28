Deportes

Exfigura de Millonarios y Santa Fe reveló el duro momento que vive en Paraguay: “Me merezco lo que pasó”

Harold Santiago Mosquera disputó 45 minutos en el triunfo del equipo alternativo, luego de varios meses entre lesiones y ausencia del plantel principal, y expresó ilusión por recuperar su nivel

"Tengo las puertas abiertas en Colombia pero yo estoy aquí y me debo a Cerro, sería de lo más lindo poder irme bien de aquí. Creo que tengo las condiciones para marcar la diferencia", el exdelantero de Millonarios y Santa Fe explicó que tiene las puertas abiertas en la Liga BetPlay-crédito @SomosVsSports/X
Guardar

El delantero colombiano Harold Santiago Mosquera volvió a jugar 45 minutos con la reserva de Cerro Porteño después de varios meses marcados por lesiones y períodos al margen del plantel principal.

El futbolista de 31 años busca recuperar sus condiciones y revertir la imagen que dejó en sus primeros meses en el club paraguayo.

PUBLICIDAD

El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani - crédito Cristian Bayona / Colprensa
El delantero de Buenaventura no pasa buenos momentos en el fútbol de Paraguay debido a las lesiones que sufre- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El regreso se produjo con el equipo alternativo del Ciclón del Barrio Obrero, en un partido que terminó con victoria. Mosquera volvió a tocar la pelota y aseguró que el encuentro le devolvió sensaciones tras una etapa compleja en lo personal y profesional.

“Contento porque el equipo ganó. En lo personal me siento muy feliz y con mucha ilusión de entrenar. Han sido meses difíciles, pero todos conocen mis condiciones”, dijo en una conversación con el periodista Juan G. Denis, citada por Gol Caracol.

El exjugador de Millonarios y Santa Fe asumió parte de la responsabilidad por el bajo rendimiento y los problemas físicos que atravesó desde su llegada a Cerro Porteño. Reconoció que no arribó en la condición adecuada y que subestimó aspectos de su preparación.

PUBLICIDAD

“Tengo las condiciones para marcar la diferencia, venía de un buen presente. Igual, me merezco lo que me pasó. Nunca pensé que fuera así, el llegar con sobrepeso y en muchas situaciones que no me tomé muy en serio”, afirmó.

La lesión que sufrió condicionó su adaptación desde el comienzo y lo mantuvo fuera de la competencia.

“Para nadie es un secreto que es una lesión súper difícil, nunca esperé algo así y desde que llegué empecé a sufrir eso. Pero hoy en día todo es diferente”, agregó el atacante colombiano.

La intensidad paraguaya como desafío de adaptación

Gustavo Costas es el técnico de Cerro Porteño-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Gustavo Costas es el técnico de Cerro Porteño-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La distancia con el plantel principal fue uno de los momentos más difíciles de su carrera, según relató Mosquera.

El futbolista sostuvo que estar fuera de la cancha limita la posibilidad de responder ante las críticas y de demostrar su aporte al equipo.

“Estando en la cancha el fútbol te da revanchas, te puedes defender. Desde afuera es muy difícil, la verdad no se lo deseo a nadie (a los jugadores apartados). Uno no quiere que las cosas salgan mal, uno trabaja bien en la semana; por eso fue tan importante la victoria”, expresó.

Mosquera también contrastó las características del fútbol colombiano con las exigencias que encontró en Paraguay. Consideró que el juego de su país tiene una mayor carga técnica, mientras que en su actual competencia predominan la intensidad, el marcaje y la presión sobre el rival.

“En Colombia todos saben que el juego es mucho más técnico. Aquí priman la intensidad, el marcaje y el estar encima del rival, situaciones a las que nosotros los colombianos no estamos tan acostumbrados”, explicó. “Pero eso no quiere decir que no estuviera dispuesto a adaptarme. Debo buscar la manera de hacerlo lo más rápido posible y seguir trabajando para ayudar”.

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, le transmitió confianza durante el proceso de recuperación.

“El profe me conoce y sabe de mis condiciones. He hablado con él y me dice que me concientice de que puedo aportar al equipo”, señaló Mosquera.

El extremo tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre de 2027 y concentra su objetivo en el trabajo cotidiano.

“El enfoque está en el día a día, en darle lo mejor a Cerro. Hoy estoy aquí y espero que las cosas mejoren. Yo me lo merezco porque trabajo duro y quiero irme bien de este club”, concluyó.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera

Este fue el momento de la presentación del colombiano, el 22 de enero de 2026-crédito @CCP1912oficial/X
Este fue el momento de la presentación del colombiano, el 22 de enero de 2026-crédito @CCP1912oficial/X

En el año, Mosquera no ha disputado ningún partido, siendo su último juego, el 18 de marzo de 2026 en la derrota del “Ciclón de Barrio Obrero” (apodo de Cerro Porteño) ante el Rubio Ñu en condición de visitante.

Estos fueron los partidos que jugó Mosquera durante el año:

  • 24 de enero de 2026: 55 minutos en el Cerro Porteño 1-1 Libertad
  • 27 de enero de 2026: 26 minutos en el San Lorenzo 2-4 Cerro Porteño
  • 7 de febrero de 2026: 5 minutos en el 2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño
  • 21 de febrero de 2026: 11 minutos en el Cerro Porteño 0-1 Olimpia
  • 25 de febrero de 2026: 58 minutos en el Sportivo Ameliano 0-1 Cerro Porteño
  • 1 de marzo de 2026: 57 minutos en el Cerro Porteño 2-0 Recoleta FC
  • 18 de marzo de 2026: 60 minutos en el Rubio Ñu 2-0 Cerro Porteño

<br>

Temas Relacionados

Santa FeMillonariosCerro PorteñoSantiago MosqueraHarold Santiago MosqueraLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Las subcampeonas de Colombia eliminaron en cuartos de final a Palmeiras y van por la hazaña de eliminar a las vigentes campeonas del certamen en el partido por un cupo a la gran final

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

La Amarilla enfrentará a España por un cupo entre las cuatro mejores naciones del mundo en el naciente torneo de la FIFA, que se juega en Azerbaiyán

La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

Juan Fernando Quintero demandará a periodista que aseguró que no estaba lesionado y solo jugaría 10 partidos por contrato: “Legalmente es imposible”

El Independiente Medellín pidió la rectificación al comunicador mientras que el volante se recupera de una lesión muscular y anunció que estará en el equipo que considera su “casa” por tres años

Juan Fernando Quintero demandará a periodista que aseguró que no estaba lesionado y solo jugaría 10 partidos por contrato: “Legalmente es imposible”

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El conjunto Matecaña volvería a jugar en condición de local, pero a puerta cerrada, para el partido contra Jaguares FC de la fecha 17

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

El delantero elegido como el mejor jugador del mundo tendrá la oportunidad de ofrecerles a los hinchas en el Allianz Arena el premio tras la ceremonia en la que fue reconocido

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Bogotá: qué se sabe del setlist y los invitados especiales para el ‘Awooween’

Concierto de Ryan Castro en Bogotá: qué se sabe del setlist y los invitados especiales para el ‘Awooween’

Ryan Castro pone a moverse a Bogotá: ‘Awooween’ llega con cierres viales alrededor de El Campín

Mariana Mozo se defendió de las críticas por “hacer trampa” con el reingreso de Virginia a ‘MasterChef Celebrity’: “Un plan macabro”

Peter Manjarrés lanzará su álbum sin festejos por solidaridad con Kbeto Zuleta tras el accidente: “No es momento de celebración”

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

Juan Fernando Quintero demandará a periodista que aseguró que no estaba lesionado y solo jugaría 10 partidos por contrato: “Legalmente es imposible”

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas