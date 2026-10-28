Deportes

Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

El volante de la selección Colombia tuvo un buen partido en el duelo ante el GS Marko por la competencia nacional de dicho país

El cuadro de Atenas debutó con una sonrisa en la copa de Grecia ante el GS Marko-crédito @olympiacos/Instagram
El cuadro de Atenas debutó con una sonrisa en la copa de Grecia ante el GS Marko-crédito @olympiacos/Instagram
Guardar

El 28 de octubre de 2026, el Olympiacos derrotó al GS Marko por la fase de grupos de la Copa de Greciaen el estadio Municipal de Markopoulo (ubicado en la península de Ática, centro-este de Grecia) y la noticia de este juego pasó por la asistencia del colombiano Gustavo Puerta para el segundo gol del cuadro de Atenas.

La jugada nació a raíz de un tiro de esquina cobrado por el exjugador del Racing de Santander de España y coloca una pelota para que el defensor David Carmo anotara de cabeza y liquidara el partido.

PUBLICIDAD

El volante de la selección Colombia colocó la asistencia para el defensor angoleño David Carmo-crédito @ClaroSports/X
El volante de la selección Colombia colocó la asistencia para el defensor angoleño David Carmo-crédito @ClaroSports/X

Olympiacos mantuvo su paso perfecto en el torneo con tres victorias. El segundo gol llegó en el minuto 70, cuando el defensor angoleño David Mota Veiga Teixeira Carmo remató de cabeza un tiro de esquina y envió el balón al segundo palo.

Manolis Saliakas abrió el marcador en el minuto 15 con un disparo cruzado desde fuera del área, después de una jugada iniciada con un saque de banda. El Marko, equipo de la segunda división griega, tuvo una ocasión para empatar al 56, pero el portero montenegrino Balša Popović detuvo el remate del argentino Lucas Necul.

Olympiacos pudo ampliar la ventaja siete minutos después, aunque Paschalis Toufakis falló frente al arco tras un pase filtrado del colombiano Gustavo Puerta. El equipo visitante cerró el partido con el tanto del defensor David Carmo y que tuvo el cobro de Gustavo Puerta del tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Estadísticas de Gustavo Puerta en la temporada 2026-2027 y próximos partidos

-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram
El volante vallecaucano proviene del Racing de Santander de España-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

El volante proveniente de La Victoria, Valle del Cauca, lleva un total de 10 partidos en 659 minutos en todas las competencias (Superliga de Grecia, Copa de Grecia y Europa League), en los cuales ya anotó un gol y realizó una asistencia en la Copa de Grecia.

  • 8 de septiembre de 2026 - Copa de Grecia: 71 minutos y gol en el Olympiacos 3-2 Volos
  • 28 de octubre de 2026 - Copa de Grecia: 87 minutos y asistencia en el Marko FC 0-2 Olympiacos

En lo que se refere al próximo juego del Olympiacos se llevará a cabo el 31 de octubre de 2026 ante el Kifisia por la Superliga de Grecia a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este será el calendario que tendrá en el mes de noviembre el cuadro de Atenas:

  • 31 de octubre de 2026 - Superliga de Grecia: Kifisia vs. Olympiacos
  • 4 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League - Fase de liga: Stade Rennais (Francia) vs. Olympiacos
  • 8 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. PAOK
  • 22 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. Irakis 1908
  • 26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League - Fase de liga: Oylmpiacos vs. AC Milán (Italia)
  • 29 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Aris Salónica vs. Olympiacos

Temas Relacionados

Gustavo PuertaOlympiacosCopa de GreciaGS Marko vs. OlympiacosSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El conjunto Matecaña volvería a jugar en condición de local, pero a puerta cerrada, para el partido contra Jaguares FC de la fecha 17

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

El delantero elegido como el mejor jugador del mundo tendrá la oportunidad de ofrecerles a los hinchas en el Allianz Arena el premio tras la ceremonia en la que fue reconocido

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Las subcampeonas de Colombia eliminaron en cuartos de final a Palmeiras y van por la hazaña de eliminar a las vigentes campeonas del certamen en el partido por un cupo a la gran final

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles

El “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) retornará a las acciones con las ausencias de la estrella de la selección Colombia por lesión muscular y de Vincent Kompany por un desmayo en uno de los entrenamientos del cuadro alemán

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles

Los Tigres del Norte y el Megaland resultaron afectados: Sencia informó ajustes en el calendario de los conciertos en el estadio El Campín

Los administradores del máximo escenario deportivo confirmaron mediante un comunicado de prensa los cambios que habrán en la agenda de conciertos para el mantenimiento de la cancha

Los Tigres del Norte y el Megaland resultaron afectados: Sencia informó ajustes en el calendario de los conciertos en el estadio El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”

Claudio Cataño, actor de ‘Cien años de soledad’, reveló las graves secuelas que le ha dejado la actuación: “Quería verme creíble en pantalla”

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

Deportes

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles

Los Tigres del Norte y el Megaland resultaron afectados: Sencia informó ajustes en el calendario de los conciertos en el estadio El Campín