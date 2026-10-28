Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

El cuadro de Atenas debutó con una sonrisa en la copa de Grecia ante el GS Marko-crédito @olympiacos/Instagram

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El 28 de octubre de 2026, el Olympiacos derrotó al GS Marko por la fase de grupos de la Copa de Greciaen el estadio Municipal de Markopoulo (ubicado en la península de Ática, centro-este de Grecia) y la noticia de este juego pasó por la asistencia del colombiano Gustavo Puerta para el segundo gol del cuadro de Atenas.

La jugada nació a raíz de un tiro de esquina cobrado por el exjugador del Racing de Santander de España y coloca una pelota para que el defensor David Carmo anotara de cabeza y liquidara el partido.

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El volante de la selección Colombia colocó la asistencia para el defensor angoleño David Carmo-crédito @ClaroSports/X

Olympiacos mantuvo su paso perfecto en el torneo con tres victorias. El segundo gol llegó en el minuto 70, cuando el defensor angoleño David Mota Veiga Teixeira Carmo remató de cabeza un tiro de esquina y envió el balón al segundo palo.

Manolis Saliakas abrió el marcador en el minuto 15 con un disparo cruzado desde fuera del área, después de una jugada iniciada con un saque de banda. El Marko, equipo de la segunda división griega, tuvo una ocasión para empatar al 56, pero el portero montenegrino Balša Popović detuvo el remate del argentino Lucas Necul.

Olympiacos pudo ampliar la ventaja siete minutos después, aunque Paschalis Toufakis falló frente al arco tras un pase filtrado del colombiano Gustavo Puerta. El equipo visitante cerró el partido con el tanto del defensor David Carmo y que tuvo el cobro de Gustavo Puerta del tiro de esquina.

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Estadísticas de Gustavo Puerta en la temporada 2026-2027 y próximos partidos

El volante vallecaucano proviene del Racing de Santander de España-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

El volante proveniente de La Victoria, Valle del Cauca, lleva un total de 10 partidos en 659 minutos en todas las competencias (Superliga de Grecia, Copa de Grecia y Europa League), en los cuales ya anotó un gol y realizó una asistencia en la Copa de Grecia.

8 de septiembre de 2026 - Copa de Grecia: 71 minutos y gol en el Olympiacos 3-2 Volos

28 de octubre de 2026 - Copa de Grecia: 87 minutos y asistencia en el Marko FC 0-2 Olympiacos

En lo que se refere al próximo juego del Olympiacos se llevará a cabo el 31 de octubre de 2026 ante el Kifisia por la Superliga de Grecia a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este será el calendario que tendrá en el mes de noviembre el cuadro de Atenas:

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31 de octubre de 2026 - Superliga de Grecia: Kifisia vs. Olympiacos

4 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League - Fase de liga: Stade Rennais (Francia) vs. Olympiacos

8 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. PAOK

22 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. Irakis 1908

26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League - Fase de liga: Oylmpiacos vs. AC Milán (Italia)

29 de noviembre de 2026 - Superliga de Grecia: Aris Salónica vs. Olympiacos