Juan Fernando Quintero demandará a periodista que aseguró que no estaba lesionado y solo jugaría 10 partidos por contrato: “Legalmente es imposible”

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram

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El Deportivo Independiente Medellín confirmó que Quintero continúa en recuperación de la lesión muscular que sufrió el 22 de septiembre ante Jaguares y rechazó los rumores sobre su estado físico y las condiciones de su contrato. El mediocampista trabaja para volver a estar disponible para el cuerpo técnico.

La controversia comenzó después de que circularan versiones que cuestionaban la lesión y sostenían que el vínculo del jugador estaría condicionado a una cantidad determinada de partidos. El Medellín calificó esos comentarios como “malintencionados y faltos de fundamento”.

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La institución sostuvo que un acuerdo sujeto a la disputa de 10 partidos contradice la normativa que regula al fútbol colombiano. El club citó el artículo 23 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y pidió una rectificación al periodista que difundió la versión.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a toda la hinchada que el 27 de octubre circularon comentarios malintencionados y faltos de fundamento sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero”, señaló el comunicado oficial.

Juan Fernando Quintero fue elegido como la figura del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la fecha ocho en la LigaBetPlay 2026-II - crédito DIM

El pronunciamiento agregó: “Como mínimo, el ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento. Sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia un profundo desconocimiento del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la FCF y una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa”.

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La versión atribuida al periodista Gustavo Osorio sostuvo que Quintero no estaría lesionado y que había acordado jugar 10 compromisos durante el semestre: cinco ya disputados y otros cinco en los cuadrangulares finales.

Quintero respondió en redes sociales a una reproducción de esas declaraciones y anticipó posibles acciones legales. “Se le vendrá la segunda demanda, lamentablemente. No se dejen engañar, ya estamos casi listos. Abrazo a todos, en mi casa me quedo tres años más”, escribió el futbolista.

“Es una fantasía terrible”: Quintero negó un contrato atado a diez partidos

Juan Fernando Quintero en su primer entrenamiento con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores - crédito DIM

Quintero se refirió de forma directa a una versión que circuló en medios colombianos, según la cual su vínculo con el club estaría condicionado a disputar una cantidad específica de encuentros. El jugador la calificó de imposible.

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“Creo que en la historia del fútbol eso nunca va a existir. Legalmente es imposible”, sostuvo el volante. Agregó que desconoce el origen de esa información y la describió como producto de “un mundo raro” y “una fantasía terrible”.

Quintero ofreció su propia versión de los tiempos de recuperación. Señaló que la lesión se produjo durante el partido ante Jaguares y que el pronóstico inicial fue de ocho semanas de baja.

“Lamentablemente me lesioné contra Jaguares. Alrededor de ocho semanas era la lesión”, detalló. El volante precisó que ya cumplió seis semanas de ese proceso y que se encuentra cerca de reincorporarse a las convocatorias.

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“Ya llevamos seis y ya estoy a puertas de volver. Creo que se manejaron los tiempos como eran”, agregó. Con esa afirmación, el jugador defendió que la información sobre su cuadro médico se transmitió de forma progresiva, conforme avanzaba su evolución.

Juan Fernando Quintero volvería jugar solo si Independiente Medellín clasifica a las finales

Juan Fernando Quintero regresó al equipo del que es hincha, después de jugar con River Plate - crédito David Jaramillo/Colprensa

El técnico Luis Amaranto Perea explicó que las lesiones musculares no permiten establecer plazos precisos de recuperación. El entrenador manifestó que espera contar con el mediocampista en las finales, aunque descartó su presencia antes de esa instancia.

“El caso Juanfer es más de lo mismo, son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Creo que si Juanfer está, lo vamos a tener para las finales, antes no va a estar”, afirmó Perea.

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El Medellín también atravesaba una racha deportiva adversa, con una sola victoria en sus seis partidos más recientes de liga. El próximo compromiso del equipo sería como visitante frente a Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.

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