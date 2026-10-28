Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Pautips se sometió a un procedimiento médico por problemas en la espalda - crédito cortesía Canal RCN

Guardar

La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, compartió videos desde una clínica luego de someterse a un procedimiento médico, una publicación que despertó preocupación entre sus seguidores y abrió preguntas sobre su estado de salud.

La participante de MasterChef Celebrity Colombia apareció acostada y en recuperación en las imágenes que circularon en sus redes sociales. Pautips no explicó en ese momento cuál fue el procedimiento al que se sometió ni entregó un parte detallado sobre su evolución, por lo que sus seguidores comenzaron a enviarle mensajes para preguntarle qué había ocurrido.

PUBLICIDAD

La falta de mayores precisiones llevó a que las imágenes se difundieran rápidamente. Pautips ha hablado antes sobre las dificultades físicas que enfrenta debido a molestias en la espalda, una situación que, según ha contado, afectó sus entrenamientos y algunos aspectos de su rutina.

Pautips ha explicado que enfrenta problemas relacionados con la columna y hernias discales - crédito @pautips/ Instagram

Minutos después de la publicación de la creadora de contenido, Ronald Moscoso, pareja de Paula, compartió otro video en el que mostró a Pautips mientras descansaba. En ese registro señaló que el procedimiento se había realizado de forma satisfactoria, aunque tampoco especificó el diagnóstico médico, la técnica aplicada ni el centro de salud donde fue atendida.

PUBLICIDAD

La influencer había contado en meses recientes que atravesaba un problema relacionado con su columna. De acuerdo con las versiones que compartió en redes sociales, padecería una hernia en algunos discos de la espalda, condición que le ha provocado dolor y restricciones para realizar esfuerzos físicos.

Las molestias llevaron a que modificara actividades que formaban parte de su rutina, entre ellas el ejercicio. La creadora de contenido explicó que debía evitar hacer fuerza y adaptar sus planes ante episodios de dolor que, en determinados momentos, dificultaban sus labores cotidianas.

Pautips compartió imágenes desde una clínica tras someterse a un procedimiento médico. - crédito @pautips/IG

La información disponible no permite establecer el diagnóstico exacto, la gravedad de la condición ni los alcances del tratamiento. Por esa razón, las referencias a una hernia discal corresponden a lo que Pautips había comentado previamente a su comunidad digital y no a un comunicado médico divulgado por ella o por su equipo.

PUBLICIDAD

Días antes de aparecer en la clínica, la participante de MasterChef había dado a entender que encontró una alternativa para tratar los dolores de espalda. El procedimiento que mostró en sus historias estaría relacionado con ese proceso, pero la propia creadora no confirmó detalles adicionales.

En los videos compartidos tras el procedimiento, el esposo de Galindo indicó que el tratamiento tendría relación con células madre. Sin embargo, no aclaró si se trató de una aplicación, una terapia específica u otra intervención médica, ni ofreció información sobre sus objetivos o el tiempo estimado de recuperación.

Pautips aparecía dormida y bajo observación, a la espera de continuar con su recuperación. El material no incluyó declaraciones de médicos ni documentos clínicos, por lo que no es posible determinar con precisión el tipo de atención que recibió.

PUBLICIDAD

Pautips ha explicado que enfrenta problemas relacionados con la columna y hernias discales - crédito @pautips/IG

La publicación coincidió con su participación en MasterChef Celebrity Colombia, programa en el que Pautips ha mantenido presencia como una de las concursantes. Sus seguidores reaccionaron a los videos con mensajes de acompañamiento y deseos de una pronta recuperación.

Por ahora, Paula Galindo no ha informado cuándo retomará sus actividades habituales, si requerirá reposo prolongado o si volverá a referirse al tratamiento. Las imágenes desde la clínica dejaron en evidencia que atraviesa un proceso médico ligado a sus dolores de espalda, aunque los detalles de su estado permanecen bajo reserva.

Pautips ya había hablado con sus seguidores sobre los problemas de espalda que enfrenta desde hace varios años. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la creadora de contenido explicó que padece dos hernias discales, una condición que ha influido en sus rutinas de entrenamiento y en actividades que requieren esfuerzo físico.

PUBLICIDAD

Una de sus seguidoras le preguntó por el origen de ese diagnóstico y por la forma en que convive con el dolor. Paula Galindo respondió que la primera lesión ocurrió hace una década, mientras entrenaba en un gimnasio. La segunda, según relató, se produjo tiempo después durante la realización de un ejercicio de sentadilla.

Paula Galindo no ha informado cuándo retomará sus actividades habituales ni cuánto tiempo requerirá para recuperarse - crédito @pautips/ Instagram

“Tengo dos. La primera me la causé hace 10 años en un gym y la otra hace un año en un squat; se salió lo que hay entre los discos de la columna y presiona el nervio de atrás”, explicó entonces la participante de MasterChef Celebrity Colombia.

PUBLICIDAD

En aquella oportunidad, Pautips no profundizó sobre los tratamientos médicos que seguía ni sobre el alcance de sus lesiones. No obstante, anticipó que más adelante les contaría a sus seguidores qué decisión tomaría para enfrentar esa situación.