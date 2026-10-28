Claudio Cataño, actor de ‘Cien años de soledad’, reveló las graves secuelas que le ha dejado la actuación: “Quería verme creíble en pantalla”

Claudio Cataño recordó durante una entrevista cómo perdió una parte de sus músculos por una mala indicación en un entrenamiento (EFE/David Fernández)

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El actor colombiano Claudio Cataño reveló que un desgarro del bíceps lo dejó con una pérdida permanente de tejido muscular en el brazo derecho, una lesión que se produjo mientras se preparaba físicamente para un personaje que exigía una complexión más voluminosa.

La confesión la hizo durante una entrevista en La red, el programa de entretenimiento de Caracol Televisión. “Me falta este pedazo del bíceps desde acá hasta acá. Yo tengo un hueco acá”, declaró Cataño al periodista Marco Vergara, señalándose el brazo para ilustrar el alcance del daño.

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El actor detalló que la lesión se originó en una sesión de press de banca, un ejercicio de levantamiento de pesas que realizaba con alta intensidad para transformar su físico de cara a ese rol. “Yo sentí cuando se fue, sentí que algo se desprendió y se fue para abajo”, recordó, describiendo el instante exacto en que el tejido cedió.

El desprendimiento del bíceps no fue la única secuela

Claudio Cataño reveló que estalló parte del bíceps mientras entrenaba para un papel donde tenía que verse de proporciones musculares grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de afectaciones que Cataño atribuye al entrenamiento prolongado y exigente va más allá del bíceps. El actor, que está próximo a cumplir 40 años, convive actualmente con una molestia en el supraespinoso del hombro izquierdo, dolor en las rodillas y tensión en la zona lumbar. “Todo entrenamiento que uno practique con intensidad da un desgaste”, admitió.

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La motivación detrás del entrenamiento extremo, explicó el actor, no era meramente estética: “Yo quería verme creíble en pantalla, eso es una responsabilidad con el personaje”, señaló, para dar cuenta de por qué llevó su cuerpo hasta ese límite.

Para sostener su actividad física pese a estas limitaciones, Cataño incorporó una rutina de preparación previa a cada sesión que incluye bandas de fisioterapia y ejercicios de rotación.

También señaló que recurre al consumo de colágeno y creatina como apoyo a la recuperación, y que presta especial atención al descanso. “Si me llego a pasar o un día no caliento, eso me pasa una factura inmediata y después me toca quedarme quieto un mes”, advirtió.

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Las articulaciones, el punto más vulnerable a partir de los 40

Coronel Aureliano Buendía por Claudio Cataño, actor colombiano (Netflix)

Más allá del daño muscular, Cataño identificó las articulaciones y los ligamentos como las estructuras más comprometidas por el esfuerzo sostenido a lo largo de los años.

Explicó que, pasada cierta edad, el organismo pierde capacidad de recuperación y que cualquier descuido en el calentamiento o en los tiempos de descanso puede derivar en una parálisis forzada de semanas.

El actor también mencionó que incorporó el yoga como herramienta de fortalecimiento lumbar, una zona que le genera episodios de rigidez súbita. “Ya no podía depender solo del gimnasio; el cuerpo tiene límites que hay que respetar”, afirmó sobre esta decisión. Sobre el hombro y la ausencia de tejido en el bíceps, fue categórico: “Esta parte que sí, ya tengo que vivir con eso”.

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Esto dijo sobre su ausencia de redes sociales

El actor bogotano de 39 años se refirió a las razones por las que cerró sus perfiles en redes sociales. “No soy una persona activa en los puentes y las redes que se han activado en los últimos años”, agregó.

El actor colombiano Claudio Cataño posa con el galardón a mejor interpretación masculina en miniserie por su papel en Cien años de soledad, durante la entrega de los Premios Platino, galardones que celebran lo mejor del cine y televisión iberoamericano, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/Daniel González

Según explicó en una intervención durante una entrega de un reconocimiento, pensó en un punto de su carrera que le caía mal a las personas, por lo que decidió mantenerse alejado del foco público.

Pese a ser un personaje público y tener una larga trayectoria actoral, Cataño decidió cancelar su presencia en Instagram y demás perfiles en otras redes sociales.

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Sin embargo, a través de las cuentas de su novia, la también actriz María del Rosario Barreto, permite que sus seguidores vean algo de su parte profesional y los frutos que está cosechando con esta serie.