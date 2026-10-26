Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, y su compatriota Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de su equipo ante un clásico rival

La asistencia de Sebastián Villa, futbolista colombiano, con Boca Juniors en la victoria 1-0 ante Independiente - crédito ESPN

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Álvaro Montero fue decisivo para Boca Juniors en el triunfo 1-0 ante Independiente, disputado el domingo 25 de octubre de 2026 en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Boca ganó con un cabezazo de Jagger Herrera a los 42 minutos del segundo tiempo, luego de un centro enviado por el también colombiano Sebastián Villa, quien había ingresado a los 15 minutos de la etapa complementaria por Alan Velasco. La asistencia del extremo colombiano rompió un partido que se encaminaba al empate y permitió que el Xeneize volviera a la cima de la tabla anual.

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El encuentro enfrentó a dos rivales históricos del fútbol argentino, Independiente, respaldado por 45.000 hinchas que colmaron el estadio, presionó a Boca desde el inicio e incomodó al equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

Esta fue una de las atajadas de Álvaro Montero con Boca Juniors en la victoria 1-0 ante Independiente - crédito ESPN

Las atajadas de Montero que sostuvieron a Boca

El arquero colombiano empezó a intervenir desde el primer tiempo. A los 16 minutos, Meza intentó sorprenderlo con un remate desde un ángulo cerrado que pasó apenas por encima del travesaño. Más tarde, a los 38, el mismo futbolista probó desde afuera del área y Montero se quedó con la pelota. Independiente logró instalarse durante varios tramos en campo rival, pero no consiguió traducir esa superioridad territorial en goles.

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En la segunda parte, Boca perdió por momentos el control del mediocampo y el conjunto local encontró espacios para atacar. A los 17 minutos, Palais encaró a Lozano, se acomodó para definir y envió la pelota por encima del arco. Tres minutos después, Pérez Cursi descargó para la llegada de Palais, cuyo remate fue al cuerpo de Montero.

La exigencia más alta para el colombiano llegó en el cierre. A los 82 minutos, Morales apareció solo y obligó a una buena respuesta de Montero. En el rebote, Montiel remató de primera y la pelota pasó apenas por encima del travesaño. Ya en el tiempo de descuento, a los 90+3 minutos, Morales volvió a encontrar la pelota dentro del área chica y sacó un tiro que el arquero tapó a puro reflejo para evitar el empate.

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Tras esa intervención, Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors elogió al guardameta con una frase: “Nos salvó otra vez”. La actuación de Montero fue determinante porque Boca no había logrado imponer su juego habitual y necesitó de su arquero para conservar la ventaja conseguida por Herrera.

Álvaro Montero y Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre Independiente - crédito Boca Juniors

La asistencia de Villa y el gol que definió el clásico

Villa ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo con la misión de aprovechar los espacios que Independiente empezó a dejar al adelantar sus líneas. Arruabarrena también envió al campo a Enner Valencia por Miguel Merentiel, mientras el Rojo buscaba mayor profundidad con los ingresos de Matías Abaldo, Tomás Parmo y Felipe Tempone.

Villa desbordó y envió un centro al área para Jagger Herrera, quien se tiró de cabeza, superó a su marcador y definió junto al primer palo. Fue el primer gol de su carrera y terminó por silenciar al estadio de Avellaneda.

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La victoria extendió el buen momento de Boca, que venía de imponerse ante Vasco da Gama en Río de Janeiro para alcanzar la final de la Copa Sudamericana y que también compite en el Clausura y la Copa Argentina. El equipo ganó aun sin desplegar su mejor versión ofensiva, con Paredes y Velasco incómodos y con Merentiel recibiendo pocas pelotas en la primera parte.

Independiente, en cambio, volvió a sufrir en condición de local. El Rojo acumuló seis partidos sin ganar en su estadio, con dos empates y cuatro derrotas.

Boca Juniors vence a Independiente en el clásico y recupera el liderato de la tabla anual - crédito Rodrigo Valle/Reuters

Los números de Álvaro Montero y Sebastián Villa, según Sofascore

El desempeño de Álvaro Montero fue decisivo para que Boca mantuviera el arco en cero. Según Sofascore, estas fueron cinco de sus estadísticas más relevantes:

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Cinco paradas totales .

1,79 goles evitados .

Cuatro paradas a remates desde dentro del área.

23 pases precisos de 25 intentos, con una efectividad del 92%.

20 pases correctos de 20 en campo propio, con 100% de precisión.

Sebastián Villa ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del gol de Jagger Herrera. Sus números más destacados fueron:

11 pases precisos de 14 intentos, con 79% de efectividad.

11 pases correctos de 13 en campo rival, con 85% de precisión.

22 toques de balón.

50,6 metros de distancia total con el balón .

38,3 metros de progresión total.