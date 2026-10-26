Deportes

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

El equipo del colombiano enfrentará a Santa Clara, el lunes 26 de octubre del 2026 a partir de la 1:45 p. m.

Marco Silva, director técnico del Benfica, aseguró que Jhon Jáder Durán ya se recuperó de su lesión - crédito Benfica
Guardar

Jhon Jáder Durán volverá a estar disponible para el Benfica apenas tres días después de haber quedado fuera del partido ante Omonia por la Europa League. El delantero colombiano superó una molestia en la rodilla y fue incluido en la convocatoria para visitar a Santa Clara este lunes 26 de octubre del 2026, por la novena jornada de la Liga de Portugal.

El entrenador Marco Silva confirmó el regreso de Jhon Durán el domingo 25 de octubre , durante la conferencia previa al encuentro. Consultado por las versiones que anticipaban una ausencia prolongada del atacante, el técnico respondió con ironía: “Durán viajará con nosotros. Se recuperó rápidamente, de tres meses a tres días, lo cual es fantástico”.

PUBLICIDAD

El delantero colombiano fue vital para la goleada de las "Águilas" de Lisboa en el partido de clasificación de la UEFA Europa League-crédito @SLBenfica/X
El delantero colombiano fue vital para la goleada de las "Águilas" de Lisboa en el partido de clasificación de la UEFA Europa League-crédito @SLBenfica/X

La frase de Silva apuntó a las especulaciones surgidas durante la semana, luego de que Durán no participara en el compromiso europeo frente a Omonia. El colombiano había presentado un problema en la rodilla y no integró la delegación para ese duelo, una ausencia que despertó preocupación por la posibilidad de una lesión de mayor duración. Sin embargo, la evolución fue favorable y el delantero recibió el visto bueno para regresar a la actividad competitiva.

El técnico del Benfica también despejó cualquier duda sobre su condición física. “Está listo para jugar”, aseguró Silva, quien contará con Durán entre las alternativas ofensivas para el duelo ante Santa Clara. El partido se disputará desde la 1:45 p. m. de Colombia en el estadio São Miguel, ubicado en Ponta Delgada, en las islas Azores.

PUBLICIDAD

Jhon Durán celebrando una de sus anotaciones con benfica en la Euorpa League 2026/27 - crédito Pedro Nunes/Reuters
Jhon Durán celebrando una de sus anotaciones con benfica en la Euorpa League 2026/27 - crédito Pedro Nunes/Reuters

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en Benfica

La recuperación llega en un momento importante para el atacante colombiano, que empezaba a ganar continuidad dentro de la plantilla portuguesa. Antes de la molestia física, Durán envonytó tres titularidades consecutivas con el Benfica, una señal de la confianza que el cuerpo técnico comenzó a depositar en él durante octubre.

Hasta el domingo 25 de octubre, el delantero acumula:

  • Debut oficial: 30 de julio de 2026, en la victoria 5-0 ante St. Gallen por la fase previa de la Europa League.
  • Partidos disputados: 14, en todas las competencias.
  • Goles convertidos: cuatro.
  • Minutos jugados: 407.
  • Promedio goleador: un gol cada 101,75 minutos.

Uno de sus rendimientos más destacados se produjo el 15 de octubre, cuando marcó dos goles en la victoria por 4-1 frente a Celtic en la Europa League. Ese doblete le permitió consolidar su aporte ofensivo en una temporada en la que Benfica compite en el torneo local, la copa nacional y el certamen continental.

La ausencia frente a Omonia interrumpió momentáneamente ese impulso. La dolencia en la rodilla lo dejó fuera de un partido europeo y dio lugar a versiones sobre una posible baja de varias semanas o incluso de meses. Fue bajo ese contexto la declaración, entre risas, de Silva sobre el paso “de tres meses a tres días”.

Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN

Benfica afrontará el encuentro ante Santa Clara con la necesidad de sostener su persecución en la Liga de Portugal. El equipo de Lisboa ocupa el segundo puesto de la tabla, por detrás de Porto, que tiene una ventaja de ocho puntos y un partido más disputado. Por eso, la visita a Azores representa una oportunidad para reducir la distancia y mantener la presión en la pelea por el campeonato.

Santa Clara, además, llega invicto a esta fecha y fue definido por Silva como un rival organizado, con capacidad para exigir a Benfica. El entrenador portugués advirtió que su equipo deberá rendir al máximo para conseguir los tres puntos en un escenario complejo, tanto por el viaje como por las características del campo.

Después del partido del lunes, Benfica regresará a Lisboa para preparar otro desafío: el cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga ante Gil Vicente, previsto para el jueves 29 de octubre. La rápida vuelta de Durán le ofrece a Silva una alternativa adicional para una seguidilla exigente de compromisos.

Temas Relacionados

Jhon DuránBenficaLesión de Jhon DuránSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

El Verdolaga hace de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera, aunque está en el banco de suplentes; mientras que el Poderoso cuenta en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

El futbolista colombiano se lució en el enfrentamiento que llevó a su equipo al liderato de la segunda división en el fútbol español

Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

Un error le costó al Deportivo Cali la eliminación en la Copa Libertadores Femenina: Olimpia lo superó por 1-0

Debido a una equivocación de la portera Maryory Sánchez, el Decano superó a las azucareras en los últimos minutos del encuentro en Quito, que se suspendió una hora por tormenta eléctrica

Un error le costó al Deportivo Cali la eliminación en la Copa Libertadores Femenina: Olimpia lo superó por 1-0

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Julián Quiñones es el otro futbolista nacido en territorio colombiano, aunque con posterior nacionalización en México, para el galardón que será entregado el lunes 26 de octubre

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

El creador de contenido mostró en su canal de Kick cómo luce el Spotify Camp Nou, el estadio donde el equipo barcelonista ejerce la localía

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Yina Calderón ironizó sobre el matrimonio de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: “Felicitaciones a los novios”

La Suzy: de los elogios de Juanes y tocar con Ricardo Arjona, a ponerse a prueba con su proyecto solista

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

Un error le costó al Deportivo Cali la eliminación en la Copa Libertadores Femenina: Olimpia lo superó por 1-0

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal