Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Marco Silva, director técnico del Benfica, aseguró que Jhon Jáder Durán ya se recuperó de su lesión - crédito Benfica

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Jhon Jáder Durán volverá a estar disponible para el Benfica apenas tres días después de haber quedado fuera del partido ante Omonia por la Europa League. El delantero colombiano superó una molestia en la rodilla y fue incluido en la convocatoria para visitar a Santa Clara este lunes 26 de octubre del 2026, por la novena jornada de la Liga de Portugal.

El entrenador Marco Silva confirmó el regreso de Jhon Durán el domingo 25 de octubre , durante la conferencia previa al encuentro. Consultado por las versiones que anticipaban una ausencia prolongada del atacante, el técnico respondió con ironía: “Durán viajará con nosotros. Se recuperó rápidamente, de tres meses a tres días, lo cual es fantástico”.

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El delantero colombiano fue vital para la goleada de las "Águilas" de Lisboa en el partido de clasificación de la UEFA Europa League-crédito @SLBenfica/X

La frase de Silva apuntó a las especulaciones surgidas durante la semana, luego de que Durán no participara en el compromiso europeo frente a Omonia. El colombiano había presentado un problema en la rodilla y no integró la delegación para ese duelo, una ausencia que despertó preocupación por la posibilidad de una lesión de mayor duración. Sin embargo, la evolución fue favorable y el delantero recibió el visto bueno para regresar a la actividad competitiva.

El técnico del Benfica también despejó cualquier duda sobre su condición física. “Está listo para jugar”, aseguró Silva, quien contará con Durán entre las alternativas ofensivas para el duelo ante Santa Clara. El partido se disputará desde la 1:45 p. m. de Colombia en el estadio São Miguel, ubicado en Ponta Delgada, en las islas Azores.

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Jhon Durán celebrando una de sus anotaciones con benfica en la Euorpa League 2026/27 - crédito Pedro Nunes/Reuters

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en Benfica

La recuperación llega en un momento importante para el atacante colombiano, que empezaba a ganar continuidad dentro de la plantilla portuguesa. Antes de la molestia física, Durán envonytó tres titularidades consecutivas con el Benfica, una señal de la confianza que el cuerpo técnico comenzó a depositar en él durante octubre.

Hasta el domingo 25 de octubre, el delantero acumula:

Debut oficial: 30 de julio de 2026, en la victoria 5-0 ante St. Gallen por la fase previa de la Europa League.

Partidos disputados: 14, en todas las competencias.

Goles convertidos: cuatro.

Minutos jugados: 407.

Promedio goleador: un gol cada 101,75 minutos.

Uno de sus rendimientos más destacados se produjo el 15 de octubre, cuando marcó dos goles en la victoria por 4-1 frente a Celtic en la Europa League. Ese doblete le permitió consolidar su aporte ofensivo en una temporada en la que Benfica compite en el torneo local, la copa nacional y el certamen continental.

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La ausencia frente a Omonia interrumpió momentáneamente ese impulso. La dolencia en la rodilla lo dejó fuera de un partido europeo y dio lugar a versiones sobre una posible baja de varias semanas o incluso de meses. Fue bajo ese contexto la declaración, entre risas, de Silva sobre el paso “de tres meses a tres días”.

Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN

Benfica afrontará el encuentro ante Santa Clara con la necesidad de sostener su persecución en la Liga de Portugal. El equipo de Lisboa ocupa el segundo puesto de la tabla, por detrás de Porto, que tiene una ventaja de ocho puntos y un partido más disputado. Por eso, la visita a Azores representa una oportunidad para reducir la distancia y mantener la presión en la pelea por el campeonato.

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Santa Clara, además, llega invicto a esta fecha y fue definido por Silva como un rival organizado, con capacidad para exigir a Benfica. El entrenador portugués advirtió que su equipo deberá rendir al máximo para conseguir los tres puntos en un escenario complejo, tanto por el viaje como por las características del campo.

Después del partido del lunes, Benfica regresará a Lisboa para preparar otro desafío: el cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga ante Gil Vicente, previsto para el jueves 29 de octubre. La rápida vuelta de Durán le ofrece a Silva una alternativa adicional para una seguidilla exigente de compromisos.

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