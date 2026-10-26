Ministerio de Agricultura pidió que se duplique la producción de papa en Colombia y "reducir costos"

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propuso elevar el rendimiento del cultivo de papa a 50 toneladas por hectárea en Colombia - crédito EFE/Carlos Ortega

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, pidió elevar la productividad de la papa en Colombia para contener los costos de cultivo y responder a la menor oferta que encareció el producto para los consumidores durante 2026. Su propuesta apunta a que los cultivadores aumenten el rendimiento por hectárea y reduzcan los gastos que hoy afectan su rentabilidad.

El sector reúne a cerca de 90.000 productores directos, cuyas familias dependen del cultivo. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el 95 % de ellos trabaja menos de tres hectáreas y el 80% dispone de menos de una.

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Cultivar una hectárea de papa cuesta 35 millones de pesos, de acuerdo con el diagnóstico expuesto por el ministro durante su visita al Centro Agroindustrial de la Papa, en Villapinzón, Cundinamarca. La mano de obra y el arrendamiento de tierras concentran la mitad de esa inversión.

La presión sobre los costos ocurre después de un período de caída de precios que afectó a los cultivadores. Fedepapa estimó una reducción del 8 % en la producción en septiembre y proyectó una baja de entre 13% y 15% para octubre.

Dangond planteó llevar el rendimiento de 30 a cerca de 50 toneladas por hectárea

Durante su recorrido por el centro agroindustrial de Villapinzón, Dangond fijó la meta que propone para el cultivo: “Es necesario aumentar la productividad y reducir costos, pasando de rendimientos promedio de 30 toneladas por hectárea a cerca de 50 toneladas”.

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El ministro sostuvo que el incremento de la producción debe apoyarse en la incorporación de tecnología, mejores prácticas agrícolas y sistemas de riego eficientes. El objetivo incluye mejorar los ingresos de los productores y reforzar la seguridad alimentaria del país.

El Ministerio de Agricultura dio a conocer el plan para duplicar la producción de papa en Colombia - crédito Ministerio de Agricultura

Dangond también vinculó esa estrategia con cambios en la comercialización. Propuso vender papa con valor agregado a través de procesos de limpieza, clasificación, empaque y estandarización que permitan el acceso a supermercados, restaurantes e industrias.

La papa colombiana y las hamburguesas

Al referirse al consumo de productos elaborados, Dangond dirigió un pedido a los jóvenes colombianos: “Cuando vayan a consumir hamburguesas, pregunten si la papa que les van a servir es colombiana”.

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El titular de Agricultura planteó además mejorar el acceso al crédito para los papicultores y reducir la incertidumbre mediante contratos “forward” con respaldo institucional. Mencionó el apoyo de la Bolsa Mercantil de Colombia, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Fondo Agropecuario de Garantías.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, estuvo presente en un evento con el sector papero en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca - crédito Ministerio de Agricultura

Durante el debate del Presupuesto 2027, Dangond había dicho que no solicitaría más recursos para el sector porque veía margen para ganar eficiencia, entre otras medidas, con una reducción de la contratación por prestación de servicios.

El ministro también señaló la asociatividad como una vía para que los productores puedan crecer de forma sostenible. Mencionó las cooperativas y los bancos de maquinaria como mecanismos para que los pequeños agricultores accedan a equipos y servicios que les resultarían difíciles de financiar de manera individual.

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Fin a las APPA en Antioquia

De otro lado, el Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño, una medida anunciada este sábado 24 de octubre de 2026 durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, en Fredonia. La decisión dejó sin efecto las restricciones sobre 102.801 hectáreas, equivalentes al 29 % del territorio de las localidades involucradas, debido a deficiencias técnicas y jurídicas detectadas en la delimitación.

La revisión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) identificó problemas de precisión cartográfica, exclusiones incompletas de áreas protegidas e inconsistencias entre los límites establecidos y la realidad productiva de los terrenos. También señaló vacíos en el análisis de otras actividades económicas y en la consulta previa. Según el Ministerio, las fallas eran estructurales y no podían corregirse con ajustes puntuales.

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El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en 19 municipios del Suroeste antioqueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro Indalecio Dangond firmó la derogatoria y dijo que la medida cumple un compromiso del presidente Abelardo de la Espriella: “A partir de hoy estamos liberando 102.801 hectáreas, en 19 municipios del Suroeste antioqueño, que en el anterior Gobierno estaban ‘secuestradas’, con la desafortunada y disparatada medida de las APPA”.

Dangond sostuvo que esta es la tercera derogatoria de este tipo en el país, después de las aplicadas en Cundinamarca y La Guajira. El Gobierno continuará el proceso en otros departamentos: el lunes avanzará con las áreas de Córdoba y después seguirá con las de Tolima. El ministro aseguró que “no quedará ninguna APPA en Colombia”. La derogatoria permite que los municipios definan el ordenamiento de sus territorios dentro del marco legal vigente.

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