Así reaccionaron los líderes políticos colombianos a la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Se robaron las elecciones”

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro provocó reacciones encontradas entre dirigentes colombianos - crédito Europa Press

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La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil, el domingo 25 de octubre, generó una inmediata y polarizada ola de reacciones en el escenario político colombiano.

Con el 99,90% de las mesas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores alcanzó el 51,77% de los sufragios con 64.169.977 votos, al superar a su oponente Flávio Bolsonaro, que obtuvo el 48,23%, equivalente a 59.789.320 votos, marcando una diferencia superior al 3,54%.

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El resultado de las urnas en el gigante sudamericano movilizó de inmediato a congresistas, expresidentes y líderes de opinión en Colombia, quienes interpretaron las cifras como un punto de inflexión para el rumbo ideológico de toda América Latina.

Lula da Silva se impuso en las elecciones presidenciales sobre Flávio Bolsonaro con una diferencia de más de 3,54% - crédito Diego Herculano/Reuters

Mientras los sectores vinculados al progresismo y a la izquierda celebraron el triunfo de manera masiva, voceros de la derecha cuestionaron la transparencia del proceso electoral brasileño y otros sectores independientes analizaron el impacto de los discursos radicales en la región.

Así reaccionaron en Colombia al resultado de las elecciones en Brasil

Desde las filas del progresismo colombiano, el expresidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus canales digitales oficiales para resaltar la importancia continental del veredicto electoral.

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“Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”, escribió Petro en X.

A renglón seguido agregó: “Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.

Así fue como el expresidente Gustavo Petro felicitó a Luiz Inacio Lula da Silva por ganar por cuarta ocasión las elecciones de Brasil - crédito @petrogustavo/X

En contraste, la senadora del partido Salvación Nacional Sara Castellanos expresó un rechazo categórico hacia la jornada democrática en el país vecino y denunció irregularidades en la conducción jurídica de los comicios.

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“Se robaron las elecciones en Brasil. El magistrado Zanin, abogado de Lula y coordinador de su campaña política en 2022, hoy ordenó cambiar las reglas de la jornada electoral en Brasil. Se están robando la democracia en Brasil”, escribió la legisladora en la red social.

Luego añadió: “Querían hacer lo mismo en Colombia, pero aquí tenemos una institucionalidad fuerte. ¡Ladrones, no pasarán!”.

Sara Castellanos denunció presuntas irregularidades en las elecciones y aseguró que la democracia de Brasil estaba en riesgo - crédito @sarag12/X

En una línea de análisis crítico hacia ambos extremos del espectro político, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, formuló reflexiones sobre las disputas discursivas que caracterizaron las campañas recientes.

“La ‘nueva derecha’ tiene la misma arrogancia moral del ‘wokismo’. Ambos igual de fastidiosos. Pierden el sentido práctico y el sentido común por enfrascarse en ‘batallas culturales’”, escribió.

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Y añadió: “Ambos se olvidan de principios básicos que le han hecho bien a la especie humana: Libertad, Solidaridad, Diversidad, Eficiencia. Dos caras de la misma moneda”.

El hijo del expresidente Álvaro Uribe cuestionó las disputas ideológicas de ambos sectores - crédito @tomasuribeEco/X

Aunque la excongresista María Fernanda Cabal no se ha pronunciado directamente, sí lo hizo en su cuenta de X al repostear un mensaje de la comunicadora Luisa Gómez Grisales, en el que señaló: “¿De verdad creen que Lula ganó en franca lid? Les conviene leer sobre el Foro de São Paulo, el origen de Chávez, el salto al Grupo de Puebla y por qué ese hombre es el más peligroso de todos los comunistas. La ideología por moda es bacana, pero la doctrina es necesaria también".

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María Fernanda Cabal reposteó un mensaje en el que señaló que la "doctrina" era necesaria ante la victoria de Lula da Silva - crédito @Lupeins/X

Presente en territorio brasileño durante el recuento de los votos, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, por el Pacto Histórico, grabó una declaración en video donde resaltó la movilización de distintas organizaciones políticas de la región.

“Bueno, en este momento estamos felices, tenemos el corazón muy contento, muchísima esperanza en América Latina y esto lo está consiguiendo el pueblo brasileño”, dijo Carrascal.

En su video añadió: “Por supuesto, también todo el pueblo latinoamericano, porque todos y todas le hemos metido toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, también hasta trabajo de los colombianos, de los venezolanos, de los argentinos, de los uruguayos, de todos y todas quienes nos hemos movilizado por esta causa común”.

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Desde Brasil, Mafe Carrascal celebró el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro - crédito @MafeCarrascal/X

La excongresista María José Pizarro también celebró la permanencia del mandatario brasileño y valoró la dimensión simbólica de su respaldo popular frente a las estrategias digitales de la campaña opositora.

“#LulaOMaiorDeTodos nos demostró que la esperanza es posible y el amor el único camino para tocar cada corazón de nuestro pueblo”, posteó.

La exsenadora del Pacto Histórico agregó: “¡El fascismo no es invencible! Perder por un punto duele, pero no nos confunde. Somos millones y seremos millones más, volveremos con más fuerza”.

María José Pizarro celebró la victoria del mandatario brasileño y sostuvo que el resultado demuestra que las fuerzas progresistas pueden mantener el respaldo popular frente a sus adversarios políticos - crédito @PizarroMariaJo/X

A su turno, el expresidente Ernesto Samper comparó el liderazgo de Lula con los íconos de la cultura popular brasileña y ubicó su victoria dentro del tablero geopolítico global: “Felicitaciones al presidente @LulaOficial quien hoy se consagró como el Pelé del progresismo latinoamericano (sic)”.

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“Su triunfo es la victoria de la libertad, la igualdad y la soberanía contra el hegemonismo neoliberal que está haciendo tanto daño en el mundo. Ojalá que su ejemplo sea imitado en las próximas elecciones de Israel y Estados Unidos cuando se decidirá si el mundo sigue gobernado por la razón de la fuerza o la fuerza de la razón. ¡Bora Lula!”, escribió el exmandatario.

Ernesto Samper felicitó al dirigente brasileño y calificó su victoria como un triunfo de la libertad, la igualdad y la soberanía frente al neoliberalismo - crédito @ernestosamperp/X

Asimismo, la senadora Jennifer Pedraza dirigió su mensaje a la excongresista María Fernanda Cabal, que estuvo en Brasil apoyando a Flávio Bolsonaro, por lo que, tras confirmarse el balance de las mesas de votación, escribió: “A llorar a la llorería. Lula Da Silva Presidente de Brasil y vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos”.

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“Aunque las big tech y del Trumpismo hicieron de todo para detener su victoria, no pudieron. ¡Lo que hace un gran liderazgo como el de Lula!”, expresó la congresista.

Jennifer Pedraza reaccionó con ironía al apoyo de María José Pizarro ante la victoria de Lula da Silva - crédito @JenniferPedraz/X

En esta misma línea de críticas y burlas a María Fernanda Cabal, actual militante del Partido Republicano de Colombia, se sumó la excongresista Angélica Lozano, que no dudó en responder al apoyo de su excolega.

“Mafe lo salaste, gracias de corazón ❤️ ”, escribió en X.

Angélica Lozano publicó un mensaje irónico dirigido a su antigua colega, quien había viajado a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro durante la campaña - crédito @AngelicaLozanoC/X