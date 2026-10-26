Colombia

De la Espriella presentará la “ley de rescate” para enfrentar los desafíos fiscales: “Los errores se reconocen, se explican y se corrigen”

Durante una alocución desde Barranquilla, el mandatario se refirió a las dificultades en el trámite del presupuesto de 2027 y anunció medidas de austeridad, financiación para emprendedores afectados por el terremoto y programas de capacitación laboral

- crédito Isaac Bechara/Presidencia
Abelardo de la Espriella explicó cómo quedó establecido el presupuesto general de la nación para 2027 tras las dificultades en su trámite legislativo - crédito Isaac Bechara/Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella presentó una serie de medidas relacionadas con el gasto público, la formación laboral y el apoyo a emprendedores durante una alocución desde la sede presidencial en Barranquilla. Entre los anuncios se encuentran recursos para trabajadores de miles de empresas, financiación para negocios en regiones afectadas por el terremoto y un programa de becas en inteligencia artificial.

Uno de los asuntos centrales fue el presupuesto general de la nación para 2027, cuya aprobación legislativa tuvo dificultades por una diferencia entre los textos votados en el Senado y la Cámara de Representantes. El mandatario explicó la decisión adoptada por su Gobierno para garantizar los recursos del próximo año.

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El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa

Presupuesto de 2027 y recortes en el Gobierno

De la Espriella aseguró que el presupuesto no quedó sin efecto y que el Estado cuenta con recursos para continuar funcionando. Explicó que el pasado 22 de octubre expidió el decreto 1599 de 2026, mediante el cual estableció el presupuesto para 2027 en $634,9 billones, con las modificaciones aprobadas por el Congreso durante el primer debate.

“Y quiero decirles algo, en mi gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen, por supuesto, como debe ser. Aquí no escondemos nada, actuamos conforme a la Constitución y a la ley y siempre hablándole claro al pueblo”.

El presidente atribuyó las dificultades a una diferencia entre los textos aprobados por ambas cámaras que no fue conciliada oportunamente. Según explicó, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece el procedimiento que debe aplicarse cuando el Congreso no expide el presupuesto general dentro del plazo legal.

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Además, anunció que la próxima semana presentará la denominada ley de rescate, una propuesta para enfrentar los desafíos fiscales del país y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El presidente anunció recortes presupuestales superiores a $267.000 millones en la Presidencia y otras entidades del Estado -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Gobierno
El presidente anunció recortes presupuestales superiores a $267.000 millones en la Presidencia y otras entidades del Estado -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Gobierno

En materia de austeridad, el mandatario informó que su administración dispuso una reducción presupuestal superior a $267.000 millones, incluidos gastos de funcionamiento e inversión. Cerca de $192.000 millones corresponden directamente a la Presidencia, mientras que otras entidades también tendrán ajustes.

Entre ellas están la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

La Presidencia registra 586 cargos provistos de una planta de 1.018 puestos, equivalente a una ocupación del 58%. De la Espriella también señaló que se terminaron 32 contratos de prestación de servicios por un valor de $2.200 millones.

Sena destinará recursos a trabajadores y emprendedores

En materia de empleo, el Gobierno anunció un programa de formación continua especializada del Sena que beneficiará a 75.115 trabajadores de 10.612 empresas en todo el territorio nacional. Para esta iniciativa se destinarán $43.800 millones, con el objetivo de fortalecer las competencias laborales, aumentar la productividad y mejorar la competitividad empresarial.

Las empresas seleccionadas podrán comenzar a acceder a los procesos de capacitación anunciados por el presidente. Otro de los anuncios estuvo dirigido a las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Consejo Directivo del Sena aprobó la viabilidad de una nueva convocatoria del Fondo Emprender por $34.140 millones para Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Tolima.

Los recursos estarán destinados al fortalecimiento productivo y al capital semilla para emprendedores. De acuerdo con el mandatario, cada iniciativa podrá recibir hasta $75 millones, dependiendo del cumplimiento de los requisitos del programa.

El Sena destinará $34.140 millones a una convocatoria del Fondo Emprender dirigida a negocios de seis departamentos afectados por el terremoto - crédito cortesía Infobae Colombia
El Sena destinará $34.140 millones a una convocatoria del Fondo Emprender dirigida a negocios de seis departamentos afectados por el terremoto - crédito cortesía Infobae Colombia

La oferta educativa incluye además un millón de becas impulsadas en alianza con Google para obtener certificaciones en competencias computacionales, inteligencia artificial y computación en la nube. La transformación digital de la formación del Sena estará liderada por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

De la Espriella señaló que estas herramientas buscan facilitar el acceso de los colombianos a nuevas oportunidades laborales y ampliar la formación tecnológica.

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