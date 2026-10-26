Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

La huilense señaló a Isabela Ladera, Myke Towers y Rosalía entre los peores, y Ryan Castro, Carmen Villalobos y Ninel Conde entre los mejores de la alfombra roja en Miami - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

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Días después de la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en Miami, Yina Calderón —que estuvo presente en el evento como parte del cubrimiento de la cadena Telemundo— aprovechó una escala de su vuelo en Atlanta para repasar, con la crudeza que la caracteriza, los que a su juicio fueron los mejores y peores atuendos de la alfombra de la gala celebrada el 22 de octubre en el James L. Knight Center.

En sus historias de Instagram, la huilense desglosó sus vestidos favoritos y los que consideró fallidos, sin ahorrar comentarios sobre el cuerpo y la apariencia de los artistas.

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“Les voy a contar cuáles fueron los mejores y peores vestidos que yo vi en los premios Billboard, con esta lengua venenosa que me cargo, pero una lengua venenosa que dice la verdad. Lo que usted no se atreve a decir, yo sí”, adelantó Calderón antes de entrar en detalle, aunque aclaró que sus críticas no implicaban un juicio sobre la calidad humana de los artistas: “Qué pena si hiero, eso no quiere decir que sean malas personas ni nada. Todo mundo muy amable, pero, para mí, nada que ver lo siguiente”, apuntó.

Isabella Ladera y Myke Towers, entre los primeros señalados

La creadora de contenido abrió su lista de looks fallidos con Isabella Ladera. “Ella quedó gordita por su embarazo, lo cual es totalmente normal, pero el vestido no le ayudaba. Yo la estuve observando y los senos se le veían extremadamente grandes y caídos. El vestido la hacía ver muchísimo más ancha”, relató. Y agregó: “Ella está acuerpadita y se veía súper ancha. Siento que se pudo haber puesto algo más ajustado para que se le viera un poco más la silueta”.

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El segundo señalamiento fue para Myke Towers, a quien Calderón aseguró apreciar pese a la crítica. “Lo quiero mucho, me cayó superbién, pero Myke Towers parece que hubiera salido, yo no sé, como un domingo a comprar lo del supermercado”, describió.

Gracie Bon y Becky G también quedaron en la lista negra

La ropa de Becky G y Gracie Bon quedó catalogada entre las elecciones fallidas según el balance de la influenciadora - crédito Giorgio Viera/AFP

En tercer lugar, Calderón mencionó a la creadora de contenido panameña Gracie Bon. “A ella le pasó exactamente lo mismo. Es una mujer muy acuerpada. Eh, se me hizo que tiene un rostro muy lindo, pero yo no sé, ese vestido se le veía horroroso”, comentó. Sobre el diseño añadió: “El vestido se veía superbarato, se veía mucho más anchita de lo que es, no le cuadraba el color. Y repito, tiene un rostro muy bello, pero no, nada que ver, esta mujer también se veía horrorosa”.

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Para Becky G, cantante que presentó premios durante la gala, Yina no tuvo mejores palabras. “No, mi amor, es que todo se le veía económico. La ropa como de playa, como esa ropa que uno se pone un sábado para ir a tomar el sol y caminar por la arena. No, Becky G no”, sentenció.

El elogio con reparo para Rosalía, premiada en el Salón de la Fama

Rosalía recibió durante la ceremonia el premio especial Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su trayectoria e influencia global, galardón que le entregó el cantante Juan Luis Guerra, además de los premios a Artista Latin Pop del Año, Solista, y Álbum Top Latin Pop del Año por LUX. Pese a su noche de reconocimientos, la artista española tampoco escapó a los comentarios de Calderón sobre su aspecto en la alfombra.

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“Rosalía, gran homenajeada de la noche. Se le nota que es una muy buena persona, pero se estaba hasta peinando ahí con un peine. El pelo no se le veía arreglado, como que se levantó, dijo, ‘pásenme ese vestido y me voy para los premios’”, describió Calderón. Y remató: “Y sí, se le entiende que tiene un estilo sencillo, pero se veía desarreglada total, como si no se hubiera bañado”.

Ryan Castro y Manuel Turizo, los mejor calificados por la colombiana

Manuel Turizo obtuvo el segundo lugar en la selección de la creadora de contenido tras presentarse con un atuendo negro con transparencias - crédito Giorgio Viera/AFP

Entre los looks que sí convencieron a Yina, el primer lugar fue para Ryan Castro. “El tío Ryan, en verdad que se veía tan limpio, tan pulcro, ese vestido blanco le brillaba, los zapatos de charol, el bastón. El tipo se veía increíble, se veía guapísimo”, expresó Calderón sobre el traje marfil con el que el cantante colombiano desfiló por la alfombra.

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El segundo lugar fue para Manuel Turizo, también colombiano, quien se presentó en un total look negro con transparencias. “Yo tenía un dolor en la cadera, yo iba a decir por los tacones y apenas vi a Manuel Turizo, me pasó. Mi amor, esa transparencia, pero al mismo tiempo se veía guapo, elegante, se le veían la chocolatina, el pecho”, relató la creadora de contenido.

Michael Flores completó el podio masculino con un conjunto rojo. “El tipo se veía como entre su flow de reguetonero, pero al mismo tiempo entendió que era una alfombra y fue elegante, como que invirtió en su vestido”, señaló Calderón.

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Carmen Villalobos, Jimena Gállego y Ninel Conde, entre las mejor vestidas

Carmen Villalobos condujo la gala junto a Javier Poza y recibió la aprobación de Calderón por su vestido en tono café - crédito Giorgio Viera/AFP

Carmen Villalobos, conductora de la gala junto a Javier Poza, también se ganó el visto bueno de la colombiana. “Carmen es una cosa que uno dice, ‘¡guau!’. Bueno, de pronto el flequillo no sé si a mí me gusta tanto, pero ella se veía espectacular con el vestido. Un tono café que le salía con el color de piel, se veía radiante”, describió.

Calderón sumó a su lista de mejores vestidos a Jimena Gállego, presentadora de La Casa de los Famosos de Telemundo. “No porque sea gran amiga mía, pero la presentadora estelar se veía increíble. O sea, se veía como un ángel. El vestido le lucía, se veía sencilla, pero millonaria”, afirmó.

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Ninel Conde desfiló con un diseño brillante y recibió elogios de Calderón sobre su estilo, que vinculó al de sus días en 'Rebelde' - crédito Giorgio Viera/AFP

Para Ninel Conde, Yina también tuvo elogios. “Con un vestido más o menos parecido al color que tenía el de Jimena, pero se veía increíble. O sea, brillaba ella en la alfombra, se veía millonaria. Yo no sé si era diamante lo que tenía puesto, pero se veía poderosa”, comentó Calderón, quien agregó que la actriz y cantante mexicana “se ve extremadamente joven” y conserva el estilo que mostró en la telenovela Rebelde.

El cierre de su lista fue para el presentador Clovis, a quien Calderón se refirió en broma como “mi esposo”, sin que exista entre ambos una relación sentimental. “No me saludó en la alfombra ni a mí ni a Aleska. Se le entiende, pero no, se veía increíble con este vestido rojo. En verdad, los presentadores de Telemundo se veían todos muy bien, pero resalto a Clovis porque se veía espectacular”, concluyó.

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