Colombia

Elecciones de Brasil también se vivieron en Colombia: estos fueron los resultados en el país

En la embajada ubicada en Bogotá, se dio la jornada electoral que dio como ganador al actual presidente sobre Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil con el 51,78% de los votos válidos frente a Flávio Bolsonaro - crédito MAURO PIMENTEL / AFP
Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil con el 51,78% de los votos válidos frente a Flávio Bolsonaro - crédito MAURO PIMENTEL / AFP
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Las elecciones en Brasil marcaron la agenda política en América Latina en los últimos días, debido a la dura pelea entre el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que desde las encuestas demostraron lo reñida que iba a ser su pelea por la victoria en los comicios.

Dicha jornada electoral, tanto en primera como en segunda vuelta, también se vivió en Colombia, donde la Embajada de Brasil recibió a aquellas personas con nacionalidad de ese país para que ejercieran su derecho al voto, que es obligatorio por ley, y tuvo a cientos de personas en el lugar.

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De otro lado, con el triunfo de Lula, los primeros pronunciamientos fueron por parte de personalidades de la oposición colombiana, entre ellos el expresidente Gustavo Petro, quien apoyó fuertemente al actual mandatario brasileño.

Los resultados de las elecciones en Colombia

Los resultados de las elecciones en el exterior fueron los primeros en conocerse durante la jornada del 25 de octubre en territorio brasileño, donde Bolsonaro, del Partido Liberal, llegaba luego de ganar en la primera vuelta con un 47% sobre el 45% del candidato del Partido de los Trabajadores.

Los brasileños que viven en Colombia asistieron a la Embajada de Brasil en Bogotá, en el norte de la ciudad, donde se presentaron 579 personas para votar en la segunda vuelta, un total de 23 más con respecto al 4 de octubre, que se extendió hasta las 5:00 p. m., hora cafetera, debido a que el Tribunal Superior extendió los comicios por dos horas más.

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La Embajada de Brasil en Bogotá registró la participación de 579 electores y una abstención del 61,32% en la segunda vuelta - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
La Embajada de Brasil en Bogotá registró la participación de 579 electores y una abstención del 61,32% en la segunda vuelta - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Según los resultados publicados por el Tribunal Superior de Justicia, se contabilizaron 574 votos válidos, nueve en blanco y seis nulos, además de una asistencia del 38,68% y abstención del 61,32%, además de que la jornada en la embajada no tuvo reportes de alteraciones.

Flávio Bolsonaro ganó en Colombia con el 50,18%, luego de obtener 283 votos, mientras que Lula da Silva fue segundo por un estrecho margen porque alcanzó 281 votos, que es el 49,82% de lo escrutado en las urnas el 25 de octubre.

Elecciones de Brasil en Bogotá
Estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, que se celebraron en Colombia - crédito Tribunal Superior de Justicia

De otro lado, el actual y nuevo presidente electo de Brasil también se quedó con las elecciones en el exterior, pues logró el 53,86%, con 200.154 votos, y el senador Bolsonaro consiguió 46,14% (171.497 votos).

Petro celebró el triunfo de Lula

El expresidente Gustavo Petro fue uno de los que festejó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y mencionó en sus redes sociales que “se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”, escribió tras conocerse el resultado electoral.

Antes de la segunda vuelta, Petro había expresado preocupación por el uso de cuentas automatizadas, perfiles falsos e inteligencia artificial para incidir en elecciones de la región. Durante una visita a México, propuso una estrategia de activismo digital frente a prácticas que consideraba una amenaza para la deliberación democrática.

El exmandatario vinculó el resultado con la defensa de los recursos naturales brasileños y sostuvo que la victoria de Lula era un triunfo para la humanidad. Al cerrar su mensaje, la calificó como “una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.

Gustavo Petro
Así fue como el expresidente Gustavo Petro felicitó a Luiz Inacio Lula da Silva por ganar por cuarta ocasión las elecciones de Brasil - crédito @petrogustavo/X

Petro también se refirió al funcionamiento de los comicios brasileños y a la participación ciudadana. En ese marco, afirmó que el pueblo logró detener “la avalancha de los bots falsos” y definió el sistema de votación como un modelo con software público protegido por la ciudadanía.

Lula venció al senador Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha brasileña e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El Tribunal Superior de Justicia informó que, con el 99,9% de las secciones electorales contabilizadas, el ganador reunía el 51,78% de los votos válidos, frente al 48,23% de su rival.

La autoridad electoral brasileña confirmó el triunfo de Lula en una elección atravesada por la polarización política y por diferencias entre ambos candidatos sobre política social, economía, medioambiente y relaciones internacionales.

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