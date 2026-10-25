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Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

El lateral por derecha recordó que los cobros fueron, sobre todo, a Edison Cavani cuando estuvo en el Napoli, de la Serie A en Italia

“Le dije ‘Dígame pues huevon, ¿Cómo es el tope?, 20 mil por tanto’, yo le decía a Aristi también, pero es muy duro, pero mentira, el ‘Golea’ me ayudó a conseguir el primer carro en #AtléticoNacional”, Camilo Zúñiga y su anécdota con Edison Cavani - crédito Felipe Muñoz
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Camilo Zuñiga, exfutbolista profesional y con pasado en equipos como la selección Colombia, Atlético Nacional, Napoli de Italia, entre otros, reveló que cobró por dar asistencias, esas que otorgaba al proyectarse en ataque en la posición de lateral derecho, a lo largo de su trayectoria deportiva.

Uno con esos nueve cuadraba. Por ejemplo, con Edinson Cavani en Napoli, le dije ‘Dígame pues, huevon, ¿Cómo es el tope?, 20 mil euros por tanto’, yo le decía a Aristi también, pero es muy duro, pero mentira, el ‘Golea’ me ayudó a conseguir el primer carro en Atlético Nacional”, reveló Zúñiga en diálogo con Felipe Muñoz, publicado el domingo 25 de octubre de 2026.

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El exfutbolista colombiano se refería a los atacantes que ocupan la posición de número nueve, habitualmente encargados de finalizar las jugadas dentro del área. Desde su función como lateral derecho, Zúñiga contó que buscaba proyectarse al ataque, llegar hasta la línea de fondo y enviar centros para que sus compañeros definieran.

En ese sentido, describió con humor la dinámica que tenía con Cavani en los entrenamientos y los partidos. Según relató, el delantero esperaba sus envíos, pero él aprovechaba algunas jugadas para enganchar y demorar el centro. “A mí me adoraba mucho ir a Cavani. Porque yo llegaba a la raya, yo la tiraba larga, llegaba a la raya y él ya cambiaba de ritmo y yo llegaba y ¡ñau!, enganchado. Y él salía otra vez”, contó entre risas.

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Camilo Zuñiga reveló que le cobraba a Edisnon Cavani por las asistencias en Napoli y a Víctor Hugo Aristizabal en Atlético Nacional - crédito @camilozuniga18/Instagram
Camilo Zuñiga reveló que le cobraba a Edisnon Cavani por las asistencias en Napoli y a Víctor Hugo Aristizabal en Atlético Nacional - crédito @camilozuniga18/Instagram

El acuerdo con los delanteros y las asistencias

Zúñiga llegó a Napoli el 9 de julio de 2009, procedente de Siena, y permaneció vinculado al club italiano hasta 2018, aunque en sus últimos años salió a préstamo a Bologna y Watford.

En el conjunto napolitano disputó 162 partidos oficiales, convirtió cuatro goles y registró 18 asistencias, según Transfermarkt. Su temporada con mayor participación fue la 2012-2013, cuando jugó 40 encuentros entre la Serie A, la Copa Italia y las competiciones europeas; en ese período, Napoli terminó como subcampeón de la liga italiana.

Zúñiga recordó una ocasión en la que Cavani se molestó porque esperaba un centro que no llegó de inmediato. “Y la tiro, y la tiro y el marica así parado, mirándome. Ni se movía, el balón pasó y el marica se quedó mirando. La concha de tu madre, Camilo, tírala”, relató sobre la reacción del uruguayo.

Sin embargo, el exintegrante de la selección Colombia aseguró que esas situaciones también formaban parte de la diversión que encontraba en el campo. “Yo: cálmate, huevón, que hay que divertirse”, recordó Zúñiga, al describir la confianza que tenía con el atacante durante su etapa en el club italiano.

El exlateral derecho señaló que no se trataba de un arreglo exclusivo con Cavani. También dijo que había planteado acuerdos similares con “Aristi”, Víctor Hugo Aristizabal, uno de los delanteros con los que compartió plantel en Atlético Nacional. “Le decía a Aristi también, pero Aristi es muy duro. No, el goleador”, expresó.

Camilo Zúñiga fue mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 - crédito EFE
Camilo Zúñiga fue mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 - crédito EFE

El primer carro durante su etapa en Atlético Nacional

Antes de dar el salto al fútbol europeo, el lateral derecho se formó y consolidó en Atlético Nacional, club con el que jugó entre 2002 y 2008. En esa primera etapa acumuló 130 partidos oficiales, anotó nueve goles y entregó cuatro asistencias.

Además, integró los planteles que ganaron el Torneo Apertura de 2005 y los campeonatos Apertura y Finalización de 2007, los tres títulos de liga que obtuvo durante su ciclo en el equipo de Medellín.

Zúñiga evocó una anécdota relacionada con el primer automóvil que consiguió mientras jugaba en Atlético Nacional. De acuerdo con su relato, el plantel recibió un vehículo como premio tras clasificar “a los ocho”, una referencia a la fase final del torneo.

Camilo Zuñiga jugó con Atlético Nacional en 2018 - crédito Colprensa
Camilo Zúñiga regresó a jugar con Atlético Nacional en 2018 - crédito Colprensa

Nos dieron un carro por clasificarnos a los ocho, un Clio, que era como tres puertas, pequeñito”, contó en ese diálogo con Felipe Muñoz.

Según Zúñiga, “Aristi” propuso vender el automóvil y repartir el dinero entre los integrantes del equipo. “Aristi dijo: ‘Veá, esto lo vendemos y repartimos veintiséis’, creo en ese tiempo, pa’l equipo”, recordó. El exfutbolista calculó que, con ese dinero y los ingresos que había reunido por sus asistencias, logró completar el monto necesario para comprar su primer carro.

Yo dije: ‘Ay, gol, ya, yo tengo como dieciocho luquitas acá. Así saque mi primer carro en Atlético Nacional’”, relató entre risas, refiriéndose a millones de pesos con la denominación “luquitas”. Luego agregó que su compañero lo ayudó a cerrar la operación: “Me ayudó ese huevón, me lo dejaron como en veintiuno, creo, en veinte”.

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