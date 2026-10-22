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Bayern Múnich confirmó la lesión que sufrió Luis Díaz ante Arsenal en la Champions League: este será el tiempo que el colombiano estará sin jugar

El “Guajiro” tuvo que salir finalizando en el empate ante el campeón de Inglaterra, juego disputado en el Allianz Arena

Bayern Múnich confirmó la lesión de Luis Díaz en un comunicado de prensa-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Bayern Múnich confirmó la lesión de Luis Díaz en un comunicado de prensa-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
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El 22 de octubre de 2026, Bayern Múnich confirmó que Luis Díaz sufrió un desgarro muscular en su pierna izquierda durante el partido, situación que hará que se pierda el juego por la Bundesliga ante el Friburgo y pone entreojos su participación en la próxima fecha FIFA con la selección Colombia en el mes de noviembre ante Chile.

Es importante recordar que, el 21 de octubre de 2026, Luis Díaz tuvo que salir del campo de juego tras caer en el campo de juego aquejando molestias físicas en el empate a un gol entre el Bayern Múnich y el Arsenal de Inglaterra por la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League.

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Por esta razón, la preocupación de los amantes del fútbol colombiano incrementó tras ver las imágenes de la transmisión en la cual “Lucho” tuvo que salir y ser reemplazado por el senegalés Bara Sapoko Ndiayé.

El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich
El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich

En un comunicado de prensa, el “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) informó la lesión que sufrió la estrella de la selección Colombia:

“Luis Díaz sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones del Bayern de Múnich contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo confirmaron los exámenes realizados por el cuerpo médico del Bayern. Por lo tanto, el delantero de 29 años estará de baja por el momento”, explicaron.

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Estos son los juegos que se perderá Luis Díaz con el “Gigante de Baviera”

Ezri Konsa y Luis Díaz en acción en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Ezri Konsa y Luis Díaz en acción en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Como referencia médica general, una lesión muscular leve de isquiotibiales puede exigir entre dos y cuatro semanas de recuperación para volver a entrenar y competir con normalidad. El plazo depende de la evolución del dolor, la recuperación de fuerza y movilidad, y la respuesta a la rehabilitación. En el caso de Díaz, el Bayern deberá definir su disponibilidad partido a partido.

Para un desgarro leve del isquiotibial izquierdo, la incapacidad suele ser de dos a cuatro semanas si se trata de una lesión grado I y la evolución es favorable.

Puede ser menor —alrededor de una o dos semanas— para tareas sedentarias, si caminar, sentarse y desplazarse no provocan dolor. En trabajos físicos, con carga, escaleras, caminatas largas, conducción prolongada o movimientos bruscos, puede requerirse tres a seis semanas, según la evaluación médica.

La vuelta al trabajo o al deporte debe ocurrir cuando no haya dolor y se haya recuperado la movilidad y la fuerza. El Hospital for Special Surgery advierte que un retorno deportivo antes de cuatro a seis semanas eleva el riesgo de recaída, aunque el tiempo varía de acuerdo con cada lesión.

Díaz ingresó en el minuto 68 de aquel partido, después de haber comenzado en el banco, y cayó al césped en el centro del campo en el minuto 90. Tras el encuentro, el director deportivo Max Eberl había dicho que el jugador solo había sentido una molestia muscular y que no parecía algo grave.

“Es algo que ya tenía antes, lo volvió a sentir ligeramente. Suponemos que no es nada dramático”, declaró Eberl en las inmediaciones del estadio. El colombiano también afirmó a Sky: “No es nada grave”. Las imágenes de la prueba médica del día siguiente confirmaron un diagnóstico distinto.

La baja supone un problema para el equipo dirigido por Vincent Kompany, porque Díaz había marcado tres goles en el triunfo 6-1 ante Leipzig. El tiempo de recuperación podría extenderse hasta seis semanas, dependiendo de su evolución.

En este contexto, Luis Díaz además de perderse el juego por la Bundesliga ante Friburgo, también se perdería los siguientes partidos, según informó Bild en el campeonato alemán, además de su posible ausencia de la fecha FIFA para la selección Colombia:

  • 25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich
  • 28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo
  • 31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
  • 3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich
  • 7 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich
  • 13 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Colombia vs. Chile (estadio Pascual Guerrero de Cali)
  • 17 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Chile vs. Colombia (estadio Nacional de Santiago)

Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027

En medio de su recuperación futbolística en la temporada 2026-2027, Luis Díaz venía de anotar en Bundesliga y Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
En medio de su recuperación futbolística en la temporada 2026-2027, Luis Díaz venía de anotar en Bundesliga y Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz jugó hasta el momento en la temporada 2026-2027 un total de 11 partidos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) en 803 minutos, de los cuales anotó cinco goles y realizó una asistencia.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart
  • 13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: 76 minutos y gol en el Viking FK (Noruega) 3-3 Bayern Múnich
  • 17 de octubre de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

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